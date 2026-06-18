クロス・ヘッド、サイバー攻撃への初動対応を支援する『ファストフォレンジックサービス by 情シスSAMURAI』を提供開始

クロス・ヘッド株式会社

クロス・ヘッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳升 哲也、以下 クロス・ヘッド）は、2026年6月より情シスSAMURAI契約企業向けに、インシデント発生時の迅速な証拠保全・初期調査「ファストフォレンジック」を事前契約で備えられる新オプションサービスを提供開始します。本サービスは、グローバルセキュリティエキスパート株式会社（以下GSX）との協業強化の一環として提供いたします。

■背景

クロス・ヘッドの『情シスSAMURAI（ジョウシスザムライ）』は、中堅・中小企業の情報システム部門に伴走し、企業の中長期的なIT戦略の土台となる情シス体制の構築をすべく、日常的なIT運用から戦略的なIT活用まで幅広く支援するサービスです。

今回の新オプションでは、GSXが取り扱うBLACKPANDA JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平岡 正樹、以下 Blackpanda）の「IR-1」を採用し、ファストフォレンジック（迅速なデジタル証拠調査）・外部からの脆弱性チェックにサイバー保険を付帯し平時・有事の情シス運用を一体化したサービスを提供します。

サイバーインシデントへの対策の必要性を認識していても、専門人材の確保や費用の問題から、体制整備が後回しになりがちです。特に中堅・中小企業は、サイバーインシデントが発生した場合に対応の遅れによる被害拡大のリスクを抱えています。今回、情シスSAMURAIにBlackpandaの「IR-1」を組み込み、情シスSAMURAIが平時から対応フローや必要情報を整備することで有事の際の応急処置の対応スピードを最大限に向上させます。より詳細なフォレンジックが必要になる場合は、GSXによる高度な緊急対応（※）へとシームレスにつなぎます。

※GSXとの協業について：https://www.crosshead.co.jp/news/2026/05/28/incident-response-forensic/

■サービス概要

本オプションは、Blackpandaの「IR-1」をベースに、情シスSAMURAIが代行・窓口となって提供するサイバーセキュリティ強化メニューです。

１. ファストフォレンジック（年間1回）

インシデント発生時に、迅速に証拠保全・初期調査を実施する「応急処置」サービスです。情シスSAMURAIのオプションとして事前契約しておくことで有事の際に即座に動き出せます。

２. サイバー保険（年間最大1,000万円）

インシデント対応にかかる各種費用を年間最大1,000万円まで補償。ファストフォレンジックにとどまらず、高度な緊急対応、詳細なフォレンジック調査の費用に充当させることができます。

３. ASMツールによる脆弱性診断

ASM（Attack Surface Management：攻撃対象領域管理）とは、自社のシステムを外部攻撃者の目線から「狙われやすい弱点」を把握するサービスです。情シスSAMURAIがASMツールの運用を代行し、継続的なセキュリティ環境の改善を支援します。

１. 有事に即動ける体制

ファストフォレンジックサービス by 情シスSAMURAI サービスイメージ■このサービスで得られる3つの安心

インシデント発生時に「何から始めればよいかわからない」を解消。情シスSAMURAIが平時から対応フロー・手順を整備し、ファストフォレンジックを事前契約しておくことで、有事の際も即座に動き出せます。

２. 初動から後続対応まで一気通貫のサポート

初動対応・応急処置を起点に、必要に応じてGSXの高度な緊急対応へシームレスに連携。情シスSAMURAIがセキュリティベンダーとの橋渡し役を担うため、専門的なやり取りをする不安も解消いたします。

３. 費用の不安を事前に軽減

年間最大1,000万円のサイバー保険で、フォレンジック・緊急対応の費用を補償。万が一の際の費用負担を抑え、予算面の不安を和らげます。

■サービスページ

詳しくはサービス紹介ページをご覧ください。

https://www.crosshead.co.jp/service/onsite/plus_staff/josys-security/

■エンドースメント

・各社からのコメント

BLACKPANDA JAPAN株式会社 代表取締役社長 平岡 正樹：

『情シスSAMURAI』は、日本の中堅・中小企業の情シス体制を日常的に支える信頼性の高いサービスです。今回の新オプション提供開始により、GSX様を通じてBlackpandaの『IR-1』のファストフォレンジックを、情シスSAMURAIによる平時の備えと組み合わせてお客様に迅速かつ効果的にご提供できる体制が実現しました。また、万が一の際にはGSXによる高度な緊急対応やコンサルティングサービスへとシームレスにつなぐことができる点も、本連携の大きな強みとなります。GSX様・クロス・ヘッド様とともに、日本企業のサイバーレジリエンス強化に貢献できることを大変嬉しく思います。

クロス・ヘッド株式会社 代表取締役社長 徳升 哲也：

『情シスSAMURAI』は、お客様のIT運用を支えるだけでなく、サイバーインシデントへの備えまで一体的に担うサービスへと進化しています。今回、GSX様との協業を通じてBlackpanda様のファストフォレンジックを事前契約として備えておける仕組みを組み込むことができました。GSX様との連携による緊急対応との連携も可能となり、平時から有事まで切れ目のない安心をお届けできるようになりました。クロス・ヘッドは今後もお客様の目線に寄り添ったIT・セキュリティ支援を強化させてまいります。

■クロス・ヘッドについて

クロス・ヘッド株式会社は、クラウドサービスをはじめとする基盤情報システムを最大限活用することでビジネスの生産性向上を実現するITソリューションカンパニーです。昨今注目される事業競争力の維持・強化、多様化する社員の柔軟な働き方の実現等、さまざまな経営課題を情報技術と人（プロフェッショナル）によって解決します。

本社所在地 ：東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス24階

代表者 ：代表取締役社長 徳升 哲也

資本金 ：3億9,500万円

従業員数 ：420名（2026年4月1日現在）

事業内容 ：

情報基盤サービス事業（ネットワーク設計、製品導入、電気通信工事、オフィスファシリティ）

システム運用サービス事業（24時間365日システム監視・運用、セキュリティ監視、製品保守）

クラウドサービス事業（AWS、クラウド基盤設計、導入支援）

情シスビジネス事業（情シス業務支援、コンサルティング、BPO）

ビジネス基盤アプリ事業（グループウェア導入支援、ローコード・ノーコード導入、開発支援）

総合型確定拠出年金サービス事業（企業型確定拠出年金）

コーポレートサイト ：https://www.crosshead.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

クロス・ヘッド株式会社 ビジネスソリューション事業本部

TEL ： 03-4405-7902

E-mail： josys-samurai@crosshead.co.jp

※文中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。