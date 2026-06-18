さらなる店舗拡大を目指しFC加盟オーナーを募集！【赤から】が7月2日・3日にフランチャイズ・ショー大阪（インテックス大阪）に出展！

株式会社甲羅

鍋料理の「赤から」や、老舗かに料理専門店「甲羅本店」を展開する株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕）は2026年7月2日（木）・3日（金）の2日間、インテックス大阪にて開催の「フランチャイズ・ショー2026」に「赤から」ブースを出展します。今後「赤から」のさらなる店舗拡大を目指し、「赤からでしか体験できない価値」に共感し、パートナーシップを築いていただけるフランチャイズ加盟オーナー様を募集。今なら加盟金0円キャンペーンを実施中です。

出展ブランド「赤から」のご紹介

ここに、競合はいない。唯一無二の「旨辛鍋」を武器に独自市場を確立！「赤から」を求めて来店する強い目的性が、23年間続くブランド成長の要！！

2003年8月に名古屋で第1号店をオープンした「赤から」は、創業23年を超えた現在、全国153店舗を展開する鍋料理チェーンへと成長しました。看板商品の「赤から鍋」は、独自配合の味噌によるコク深い旨味とクセになる辛さが特徴で、0番から10番まで11段階の辛さを選べる楽しさから、20代女性を中心に幅広い世代のお客様に支持されています。



また、郊外立地では焼肉を組み合わせた業態を展開するなど、エリア特性に合わせた柔軟な店舗モデルを確立。さらに、赤から最大の強みは「旨辛鍋専門店」という独自のポジションにあります。居酒屋、焼肉、ラーメンといった競合の多い業態とは異なり、全国規模で同様の業態を展開する競合チェーンがほぼ存在せず、「赤からに行きたい」という目的来店を生み出す強いブランド力を構築しています。



他では味わえない唯一無二の“赤から独自の味”を求める熱狂的なファンも多く、店舗利用だけでなく家庭用鍋スープなどの監修商品も数多く展開。メディア露出やSNSでの話題化も継続しており、外食と中食の両面からブランド認知を拡大しています。旨辛グルメのトップランナーとして、今後もさらなる成長を続けてまいります。

1年で25店舗出店【全国153店舗】& 2年連続二桁成長を達成！！

現在、全国で153店舗展開する「赤から」は業績も好調で2年連続で二桁成長を記録しています。2023年から2025年の期間で1店舗あたりの売上が124%アップ。1年で25店舗の出店実績を誇ります。今後も「赤から」という唯一無二の強固なブランド力をベースに積極的に出店を加速してまいります。

名物「赤から鍋」の圧倒的な商品力が魅力！高収益×ローコスト出店で早期回収を実現!!今なら加盟金0円キャンペーンも実施中！

※ブースイメージ

甲羅のブースでは主力業態である「赤から」ブランドを紹介。赤からFC店舗経営のビジネスコンセプトや事例紹介、実際の店舗の収益モデルや出店計画などの詳細をご紹介いたします。また、長年フランチャイズビジネスに数多く携わってきた専任担当より、出店戦略などのご相談も親身に対応させていただきます。20年以上にわたり、多くのお客様から愛され続ける「赤から」の事業モデルの魅力を知っていただく機会として、ぜひ「赤から」ブースへお立ち寄りください。

開催日時：2026年7月2日（木）・3日（金）

開催時間：午前10時～午後4時30分

開催場所：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5-102）

小間番号：FC091

「赤から」フランチャイズ加盟の主な魅力

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/148_1_57197114ec5f383693a87f3107857a40.jpg?v=202606181052 ]赤からFC加盟店募集ページ :https://www.kora.co.jp/franchise/akakara/

「フランチャイズ・ショー2026」とは？

飲食業・小売業・サービス業などのフランチャイズ加盟商談を目的とした日本最大規模の展示会です。フランチャイズ(FC)本部による加盟店募集をはじめ、自社製品・サービスの販売店・代理店、特約店、業務提携先などのビジネスパートナー募集、コンサルティング・出版などを関連事業が数多く出展しています。

株式会社甲羅について

「フランチャイズ・ショー2026」サイト :https://messe.nikkei.co.jp/fs/

株式会社甲羅は【おいしさと楽しさの創造】を企業理念として鍋料理の「赤から」、かに料理専門店の「甲羅本店」といったブランドを中心にグループ全体で約200店舗を展開しています。私たちの強みは、強いブランド力と時代に合わせて進化を続ける高い商品力です。他社にはない独自性をもった商品・サービスをお客様に提供しています。

他の主力ブランドのご紹介

「甲羅本店」について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126693/table/148_2_b75c3caa3420e390542b697e117d4d91.jpg?v=202606181052 ]

甲羅本店は全国に約40店舗展開するかに料理専門店。独自のルートで仕入れた厳選した蟹を、創業50年以上の歴史に裏打ちされた熟練の技で素材の魅力を最大限に引き出し、お客様へ提供いたします。春夏秋冬、旬の食材を使った季節限定の会席や御膳も好評いただいています。 法事・慶事、各種宴会など、お客様の人生の大切な場面でも選ばれ、世代を超えて地域の皆様に愛されているブランドです。