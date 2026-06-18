猛暑の水枯れから植物を守る、100%植物由来の土壌保水材「Breezy Green 潤い保水力」が新登場！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年6月18日（木）より、オリジナルブランド「Breezy Green（ブリージーグリーン）」から、環境負荷を抑えながら植物の乾燥を防ぐ土壌保水材『Breezy Green 潤い保水力』の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました（一部店舗を除く）。

近年の夏場の記録的な猛暑により、ガーデニングにおける植物の水枯れは深刻な課題となっています。それに加えて、環境意識の高まりから、プラスチックごみや石油由来成分への懸念も増えています。本商品は、こうした課題を解決するため、100%植物由来の保水成分と天然ゼオライトを組み合わせ、植物の健やかな成長と環境保全の両立を目指しています。

【商品特徴】

■100%植物由来で土に還る「保水ポリマー」

天然由来の原料で石油由来成分を一切使用しない、地球に優しい保水材です。自重の数十倍の水分を蓄えてゲル化し、土の乾燥に合わせてゆっくりと放出して植物に水分を供給。うっかりした水やり忘れ防止や水やりの手間を減らし、植物を守ります。使用後は微生物によって分解され、自然に還るサステナブルな設計なので安心してお使いいただけます。

※画像はイメージでです。

■根を清潔に保ち、肥料効果を長持ちさせる「ゼオライト」

天然ミネラル「ゼオライト」を配合。不純物の吸着による根腐れを防ぎ、根の周りを清潔に保ちます。さらに、イオン交換作用によって肥料成分を保持するため、水やりで栄養が流れ出るのを抑え、必要な養分をゆっくりと植物へ届けます。

※画像はイメージでです。

■有益な微生物を増やし、植物の成長を促進

多孔質な構造が、土を豊かにする微生物の「巣」となり、その活動を活性化させます。根圏環境を整えることで、植物の光合成を促進。ただ水分を保つだけでなく、植物がより健康に育つための土壌環境を作り出します。

※画像はイメージでです。

【商品概要】

BreezyGreen 潤い保水力 保水ポリマー・ゼオライト配合 3kg

【特徴】

・保水ポリマーが自重の数十倍の水分を蓄えて植物に水分を供給！

・ゼオライトが保肥力の向上、連作障害の軽減に！

【使用方法】

・苗を植えつけ前、本品を土に混ぜ込みます。

・培養土を用意し、土25Lに対し本品1kg（約1/3袋）の割合で

全体にムラなくいきわたるようによく混ぜ合わせます

・鉢・プランター栽培の場合・・・本品１袋で培養土75L分

・畑・菜園の場合・・・・・・・・・・本品１袋で1平方メートル 分

※本品を十分に保水させることで効果を最大限に引き出すことができます。

本品をしっかり保水させるよう使用してください。

価格：998円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2478853/?aaprid=260618

【関連商品】

BreezyGreen タフリキセブン 800mL

【特徴】

・商品に含まれる数百種類の微生物の力で植物ホルモンの生成を活性化し、植物本来の成長サイクルを取り戻す

・圧倒的な発根促進（特に細根）により、水・肥料の吸収効率と収穫量を大幅に高める

・耐暑性・免疫力・抵抗力を向上させ、過酷な環境ストレスに強い丈夫な株を育てる

・成り疲れや気候による樹勢低下を予防・回復し、長期間パワフルな成長を維持する

・根の充実によって干ばつ耐性を強化し、環境変化に左右されない安定した栽培を実現する

・容量：800mL

【使用方法】

・葉菜類、果菜類、根菜類、花卉など、あらゆる作物に500倍に希釈してください

・1週間以上の間隔で数回散布、または1～2kg／10aを混用し1週間以上の間隔で数回灌水してください

・農薬との混用可能です。ただし、強アルカリ性のものとは混ぜないでください

価格： 798円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2478506/?aaprid=260618

【家庭園芸用肥料特集】

https://www.komeri.com/contents/event/23_fertilizer/?aaprid=260618

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

コメリオリジナルブランド「Breezy Green(ブリージーグリーン)」について

ガーデニングの本場、イギリス。緑のある豊かな暮らしを応援するために生まれた「ブリージーグリーン」。

お庭やお部屋の花と緑（グリーン）で、生活に穏やかな風「ブリーズ」を吹かせたい。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037014/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26