【いぬやど新掲載】愛犬と過ごす“りんご園グランピング”。群馬・みなかみの農園直営「果樹園グランピングヴィラHARASAWA」が掲載開始

株式会社ブッキングリゾート愛犬同伴可能部屋タイプ「グランピングコテージ【Plum】」自然の立地を生かした広大なプライベートドッグラン

群馬県みなかみ町に位置する「果樹園グランピングヴィラHARASAWA」は、約30,000平方メートル の広大なりんご園に囲まれた農園直営のグランピング施設です。

谷川連峰を望む豊かな自然の中、愛犬と一緒に宿泊できる客室や農園ならではの食体験など、ここでしか味わえない特別な滞在をお楽しみいただけます。

このたび、愛犬と泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」にて、愛犬同伴可能な客室の掲載を開始いたしました。愛犬との旅行先をお探しの方へ、新たな選択肢をお届けします。

いぬやど公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com

いぬやど施設ページ：https://www.pet-inu-yado.com/space/villa/apple-harasawa/

■ 約30,000平方メートル のりんご園に囲まれた特別なロケーション

りんご農家が手掛ける、果樹園ならではのグランピング

群馬県みなかみ町の豊かな自然に囲まれた「果樹園グランピングヴィラHARASAWA」。

施設を取り囲むのは、約30,000平方メートル もの広大なりんご園。春の新緑、夏の青々とした葉、秋には実りの季節と、訪れるたびに異なる表情を見せてくれます。

日常の喧騒から離れ、果樹園ならではの穏やかな景色に包まれる時間は、この場所ならではの魅力。澄んだ空気とみなかみの自然を感じながら、愛犬とともにゆったりとした休日をお過ごしいただけます。

夜には満天の星空、朝には鳥のさえずりと爽やかな空気が迎えてくれる、自然との距離が近い特別なグランピング体験をお楽しみください。

■ りんご農家だからこそ生まれた、ここでしか味わえない美食体験

りんご尽くし！クレイジーアップルBBQメニュー一覧

「果樹園グランピングヴィラHARASAWA」では、農園直営ならではの“りんご尽くし”の食体験をご用意しています。

夕食の「クレイジーアップルBBQ」では、上州牛ステーキやご当地ウインナーに加え、りんごたっぷりの焼肉だれや、りんごジャムと粒マスタードを添えた煮込みハンバーグ、りんご酢ドレッシングとりんごチップスを使用したサラダなど、りんご園ならではのオリジナルメニューをお楽しみいただけます。

上州牛ステーキ／ご当地ウインナー 2種りんごのクレープシュゼット

また、「りんご農家の秘密のしゃぶしゃぶ」では、上州麦豚や群馬県産の旬野菜を、りんご味噌やりんごポン酢で味わう特別な鍋料理をご提供。自園産りんごジュースを加えて楽しむアレンジもご用意しています。

デザートには、りんごのクレープシュゼットやりんごシャーベットをご用意。農園直営だからこそ実現できる、りんごの魅力を存分に味わう美食体験をお楽しみください。

りんご農家の秘密のしゃぶしゃぶ～上州麦豚と季節の旬彩～「リンゴチップのスライス」のしゃぶしゃぶ〆のご当地麺「上州おっきりこみうどん」

※メニューは季節や仕入れ状況により変更となる場合がございます。

■ 愛犬と泊まれる1棟限定のグランピングコテージ「Plum」

施設では、全2棟のうち1棟限定で、愛犬と一緒に宿泊できるグランピングコテージ「Plum」をご用意しています。

客室には広々としたプライベートドッグランを併設。広大な果樹園に囲まれた自然豊かな環境の中、愛犬ものびのびとした時間をお過ごしいただけます。

グランピングコテージ【Plum】ー客室内ー愛犬も大喜びのプライベートドッグラン愛犬用アメニティ

愛犬用アメニティも充実しており、愛犬との旅行が初めての方でも安心してお過ごしいただけます。

1日2組限定のプライベート空間だからこそ、周囲を気にすることなくゆったりと滞在。四季折々の自然を感じながら、愛犬との散策やくつろぎの時間を満喫いただけます。

りんご園ならではの穏やかな風景とともに、愛犬との思い出に残る滞在をお楽しみください。

■ 群馬・みなかみで楽しむ愛犬旅

豊かな自然を有する利根川源流域 関東屈指のりんごの産地。群馬県・みなかみ町

「果樹園グランピングヴィラHARASAWA」が位置する群馬県みなかみ町は、豊かな自然と多彩なアクティビティが魅力の人気観光エリアです。

谷川岳をはじめとする雄大な自然景観や温泉地、四季折々の風景を楽しめる散策スポットなど、愛犬と一緒に楽しめる旅の魅力が揃っています。

自然の中で思いきり遊び、地元の食を味わい、愛犬との特別な時間を過ごす。そんな理想の休日を叶える旅先として、みなかみ町は多くの旅行者に選ばれています。

観光を満喫した後は、りんご園に囲まれたプライベート空間でゆったりとしたひとときを。果樹園ならではの穏やかな景色とともに、愛犬と自然の中でゆったりとした時間をお楽しみください

果樹園ならではのロケーション、農園直営ならではの美食、そして愛犬と過ごす特別な時間。

「果樹園グランピングヴィラHARASAWA」は、日常を離れ、自然と食、愛犬とのかけがえのない時間を楽しめる特別なグランピング施設です。

このたび、愛犬と泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」にて愛犬同伴可能な客室の掲載を開始いたしました。愛犬との新たな旅先をお探しの方は、ぜひチェックしてみてください。

いぬやど公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com

いぬやど施設ページ：https://www.pet-inu-yado.com/space/villa/apple-harasawa/

施設概要

「果樹園グランピングヴィラHARASAWA」

住所：〒 379-1414 群馬県利根郡みなかみ町布施2226-4

アクセス：【お車の場合】 関越自動車道経由「月夜野IC」より23分。

月夜野バイパス、国道17号、国道291を通り

県道36号を目的地までお進みください。

【電車の場合】 東京駅ー上毛高原駅 新幹線65分

上毛高原駅よりお車で約15分ほどになります。

（最寄り上毛高原駅から送迎サービス有り）

いぬやどとは

全国の厳選された愛犬同伴宿泊施設の予約サイト。

高級旅館、ホテル、バケーションレンタル、グランピングなど、愛犬家と愛犬が泊まってうれしいワン

ランク上の宿泊施設を掲載。

https://www.pet-inu-yado.com/

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