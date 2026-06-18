メール配信の「誤配信リスク」と「顧客情報更新の手間」を軽減・削減。Shopify外部連携時の購読ステータス不一致をノーコードで解消する『forest - メルマガ配信解除』をリリース

forest株式会社

Shopify（ショッピファイ）支援を行うforest株式会社は、外部メール配信サービスを利用する際の購読ステータス管理を効率化し 、事業者の運用負荷を劇的に軽減するアプリ『forest - メルマガ配信解除』をリリースいたしました。 外部ツールで配信されたメールからの配信解除・再登録をShopifyの顧客データへ直接反映させることで、誤配信によるブランド信頼低下のリスクを軽減し、手動によるリスト更新業務を自動化。正確なマーケティング基盤の構築を支援します。

■ マーチャントが本アプリを導入する3つのメリット

本アプリの導入により、マーチャントは外部ツールとShopifyを併用する際の購読ステータス管理に関する以下の課題を解決できます。

- 誤配信リスクの回避による「ブランド信頼性」の維持外部ツール側で配信停止が行われても、Shopify側のデータが更新されていないと、別の施策（オートメーションメールや別ツールからの配信）で誤ってメールが届いてしまう事故が発生します。「止めたはずなのに届く」という体験はブランドへの不信感に直結しますが、本アプリによる直接反映がこのリスクを最小化します。- リスト突合・手動更新作業の「運用コスト」を削減・軽減これまで多くの現場では、外部ツールの解除リストをダウンロードし、Shopifyの顧客データと照らし合わせて手動でステータスを書き換えるという、工数のかかる更新業務が発生していました。本アプリはこのプロセスを自動化し、現場の担当者を単純作業から解放します。- 「再登録」の導線確保によるLTVの最大化配信停止だけでなく、エンドユーザーが「やはり情報を受け取りたい」と思った際の再登録もShopify側に即座に反映されます。一度離れた顧客をスムーズに呼び戻せる環境を整えることで、中長期的な売上の機会損失を防ぎます。■ 運用の確実性を高める主要機能

マーチャントの利便性を第一に、以下の機能を提供いたします。

- 外部ツール用「共通連携リンク」の生成Shopifyの管理画面上で、外部ツールのテンプレートに貼り付けるための専用リンクを簡単に生成できます。個別の開発は一切不要です。- Shopify顧客データの直接更新機能生成したリンクを通じてエンドユーザーが操作を行うと、外部ツールのリスト状態に依存せず、Shopify側の「マーケティング承諾設定」が直接書き換わります。- 再登録導線の自動構築配信解除と同じ画面内に「再登録」ボタンを提供。エンドユーザーの意思をShopifyのデータへ即座に同期し、最新のステータスを維持します。- ノーコード・スピーディな導入専門的な開発や複雑なコード編集は不要。アプリをインストール後、必要に応じた最小限の設定を行い、生成されたリンクをコピー＆ペーストするだけで、スムーズに運用を開始できます。

【アプリ概要】

アプリ名： forest - メルマガ配信解除

販売元： forest株式会社

ShopifyアプリストアURL： https://apps.shopify.com/tuna-optout(https://apps.shopify.com/tuna-optout?locale=ja)

【会社概要】

■ forest株式会社 概要

ミッション：日本のモノを育み、世界を彩る

社名：forest株式会社

所在地：東京都渋谷区神南1-4-9 テアトル神南オフィス棟

代表者：湯原 伸悟

事業内容：ECブランドのM&A・事業承継、成長支援

URL：https://www.forest-inc.jp/





【お問い合わせ先】

forest株式会社 ソリューション事業部 窓口

solution@forest-inc.jp