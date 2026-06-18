2026年7月9日、駿府の工房 匠宿内に日本茶専門店「日本茶きみくら 匠宿店」がオープン。静岡茶の魅力を体験とともに楽しめる新たな拠点が誕生します。

株式会社創造舎

この度、静岡市の伝統工芸を体験できる施設・駿府の工房 匠宿（(株式会社創造舎、代表取締役：山梨洋靖）の施設内に、日本茶専門店「日本茶きみくら 匠宿店」がオープンをいたします。匠宿の「体験施設」としての強みを活かしながら魅力的な「静岡のお茶体験」をともに提供していきます。

日本の文化であるお茶を伝える専門店「日本茶 きみくら」

日本茶きみくらは掛川市に本店を置き、静岡県内を中心に全国各産地からこだわりのお茶を取り揃え販売している日本茶専門店。現在静岡県内に3店舗・東京都内に1店舗を展開し、各地のお茶やお菓子を販売しながら、茶寮ではおいしいお茶とお食事、抹茶スイーツなどを提供しています。

静岡のものづくりやその手しごと、歴史や文化を紹介している駿府の工房 匠宿にとっては待望の「お茶専門店」。匠宿が掲げる「歴史と未来を結ぶ場所」に共鳴し、お茶を通じた「体験」を提供すべくこのたびの開店が実現しました。

お茶で、これまでにない体験価値を

匠宿と日本茶きみくらが連携し、静岡の工芸や職人とコラボレーションしながら、お茶を通じた「新しい体験価値」を提供していきます。

きみくら店内ではこだわりのお茶やお菓子などの物品販売をはじめ、一線で活躍する職人とのコラボレーションによる器やお茶にまつわる工芸品の販売と、お茶や甘味を提供する茶寮を展開し、ゆたかな時間をお過ごしいただけます。

陶芸・小割哲也木工指物・戸田勝久お茶染め・鷲巣恭一郎

茶寮にて提供するお茶の器は陶芸家の小割哲也氏ディレクションのもと、匠宿の陶芸工房が制作したオリジナル品。

オープン記念に販売される限定セットにはきみくらのお茶やお菓子の他、木工指物職人の戸田勝久氏の木製品、駿河和染職人の鷲巣恭一郎氏の染め

製品が入れられる予定。

日本茶きみくら 匠宿店オープン記念限定セット \10,000-（税込）

オープン後は匠宿内の各工房と連携し、お茶の「体験」と「伝統工芸とのつながり」をテーマに、ここでしか体験できないワークショップなど、小売や飲食にとどまらない「お茶に触れ、学ぶ」ための新しいコンテンツも企画していく予定です。

◼︎日本茶きみくら 匠宿店

日本茶きみくら 匠宿店

住所： 静岡県静岡市駿河区丸子 3240-1 駿府の工房 匠宿内

営業時間： 9:30～17:30（ラストオーダー17:00）

ランチ： 10:00～14:00

定休日： 火曜日

店内席数：30席 テイクアウトあり

日本茶きみくら ホームページ： https://kimikura.jp

2026年の夏は匠宿で、きみくらの絹氷を楽しめます。

絹氷は、絹のようになめらかなふわふわの氷に、自社製の抹茶アイス、小豆餡、白玉に鮮やかな静岡県産抹茶を贅沢に使用した特製蜜をたっぷりかけた、きみくらの夏を彩るかき氷。

もちろんこの夏から匠宿店でも楽しんでいただけます。夏休みはぜひ駿府の工房 匠宿にお越しください。

絹氷 贅沢抹茶 （あたたかいほうじ茶付） \1,370-（税込）

◼️「駿府の工房 匠宿」施設概要

「駿府の工房 匠宿」は、1999年4月に開業した静岡市の伝統工芸体験施設です。2021年より建築設計業の株式会社創造舎が指定管理者となり、「歴史と未来を結ぶ場所」をコンセプトに22年ぶりにリニューアル。第一線で活躍する職人を工房長として招聘し、駿河竹千筋細工・陶芸・藍染・お茶染め・木工指物・漆などが体験できる各工房に加え、地元で長年愛された和菓子屋の味を引き継いだ「蓬きんつば ときや」や地元養蜂場の蜂蜜を使用したカフェ「HACHI & MITSU」を敷地内に開店。伝統工芸体験に加えて飲食やショッピングを楽しめる複合型施設にアップデートしました。

また、より多くの市内外・県内外からのお客様に足を運んでいただき伝統工芸に触れるきっかけを提供するため、周辺地域との連携・協力のもとで工房敷地外にも様々な施設をオープン。空き家だった古民家をリノベーションし客室内に静岡の工芸品を設えた「工芸ノ宿 和楽」や、愛犬と一緒に宿泊ができる「1HOTEL（ワンホテル）」、立派な梁などの木材を移築して手組みの丸太工法によって組み上げた入浴・サウナ施設「ふきさらし湯」など、いずれも既存の建物を活用しながら建築会社として培ってきた技術と知見を活かしてリノベーションによりつくり上げました。

当エリア（静岡市駿河区丸子泉ケ谷地区）を100年先の未来にも手仕事とその担い手を繋いでいくための一大拠点とすべく、ものづくり体験の提供を通して工芸職人の後継者候補輩出を目指してまいります。

●営業時間

9:30～18:00

●定休日

火曜（火曜祝日は営業、翌平日休業）

●アクセス

〇お車でのご来場方法

静清バイパス利用 丸子IC出口より東へ200m

東名高速道路利用 静岡ICから約7km、約15分/焼津ICから約15km、約30分

東名高速道路利用 新静岡ICから約15km、約20分/静岡スマートICから約9km、約16分

〇バスでのご来場方法

JR静岡駅北口7番線のりば しずてつジャストライン

中部国道線 藤枝駅前行き乗車 吐月峰駿府匠宿入口(とげっぽうすんぷたくみしゅくいりぐち)にて降車、徒歩約5分。

駿府の工房 匠宿 ホームページ：https://takumishuku.jp/

駿府の工房 匠宿 Instagram：https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr)