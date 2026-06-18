【スタートアップワールドカップ 2026東京予選】厳正なる審査を勝ち抜いたファイナリスト10社が決定！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」東京予選に登壇するファイナリスト10社の決定をお知らせいたします。

世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられる世界最大級のビジネス・ピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ2026」の東京予選が、7月17日（金）にグランドハイアット東京で開催されます。約250社の応募の中から厳正な書類審査の結果、登壇するファイナリスト10社は、リアル＆オンライン合わせ、約4,000名の観客の前でプレゼンを行い、世界大会へ出場する東京予選代表の座を競い合います。

東京予選の観戦チケットはこちら：https://swc2026-tokyo.peatix.com/(https://swc2026-tokyo.peatix.com/)

東京予選ファイナリスト10社は以下の通りです。（掲載はアルファベット順）

- 株式会社アリススタイル(https://www.alice.style/)家電・家具・医療機器等の高額な生活製品を手軽にお試し・利用できる、初期費用を抑えたサブスクリプション型レンタルサービスを展開。- 株式会社エンジニアのミカタ(https://engineer-mikata.com/)周辺業務を効率化できるAIエージェントとハイスペックなエンジニアをセットで派遣する、AI駆動型のシステムエンジニアリングサービスを提供。- 株式会社ファームノート(https://farmnote.jp/)クラウド型の牛の管理システムやウェアラブルセンサーなどのIoT機器を提供し、データ活用による酪農・畜産の生産性向上と経営効率化支援事業を展開。- Global Mobility Service株式会社(https://www.global-mobility-service.com/)万が一ローンの返済が滞った場合に備えた車両遠隔制御技術と独自与信モデルを活用し、信用情報を持たない人々にも自動車ローンを提供するモビリティ金融サービスを展開。- 豊実精工株式会社(https://www.hojitsu.co.jp/)毒性を持つクロムを使用しない独自の金属表面処理技術を活用し、環境負荷を抑えながら高い耐久性を実現するコーティングサービスを提供。- JPYC株式会社(https://corporate.jpyc.co.jp/)日本円と1：1で交換可能な日本円連動型のステーブルコイン「JPYC」を発行・運営し、ブロックチェーンを活用した決済や送金を効率化する金融インフラを提供。- 株式会社カウシェ(https://about.kauche.com/)アプリゲーム内で育てた作物が実際の商品として届く機能やユーザー投稿機能を通じ、新たな購買体験を提供するショッピングアプリを開発・運営。- 株式会社LIFESCAPES(https://lifescapes.jp/)脳卒中や脊髄損傷による重度麻痺の回復に向け、脳の活動と機器の動きを直接連動させる「BCI（Brain-Computer Interface）技術」を活用し、機能回復を支援するウェアラブルリハビリ機器を開発。- ナッジ株式会社(https://nudge.works/)推しアーティスト・キャラクター等の応援に特化したクレジットカードを提供し、同一番号で複数カードを発行できる仕組みにより、複数の“推し活”を支援する金融サービスを展開。- 株式会社Zehitomo(https://www.zehitomo.com/)依頼条件に合う事業者をAIが提案し、リフォーム・修理・家庭の困り事・習い事など500以上の多様なニーズに対して、仲介手数料0円で最適なプロとマッチングできるプラットフォームを運営。

上記のファイナリストの10社から、東京予選代表1社が選出されます。代表となった企業は、11月にサンフランシスコで開催される世界決勝大会で、世界各国の強豪スタートアップと肩を並べることとなります。東京から世界への切符を手にするスタートアップを是非、その目で見届けてください！

2025年度 東京予選代表 株式会社Acompany東京予選概要

日程：2026年7月17日（金）

会場：グランドハイアット東京

〒106-0032 港区六本木6丁目10－3

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/tokyo-regional

観戦チケット：https://swc2026-tokyo.peatix.com/

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ぺガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に300社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570