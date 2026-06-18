【那須グランピング】1日1組限定・12大特典付きの夏限定プランが新登場！那須でワンランク上の夏旅『サマーラグジュアリープラン』販売開始

株式会社ホスピタリティオペレーションズ

全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）のグループ会社、株式会社那須カントリークラブ（本社：栃木県那須郡那須町、代表取締役：田中章生）が運営する、「那須グランピング」は、2026年7月1日（水）より、ワンランク上の滞在を叶える夏限定プラン『サマーラグジュアリープラン』の販売を開始いたします。

本プランは1日1組限定で販売する夏限定のプレミアムプランです。1棟ごとに独立した配置で設計されたプライベート空間を活かし、“自然の中で過ごす上質な時間”をコンセプトに誕生しました。周囲を気にせず過ごせる空間の中で、食事、滞在、リラックスタイムまでワンランク上の体験をお楽しみいただけます。

夕食時には通常プランの2倍量となるサーロインステーキをご用意するほか、フランス産ワインやビールなどのドリンク、ハンモックや星空観賞用チェア、レイトチェックアウトなど、滞在時間そのものを贅沢に楽しめる12の特典をご用意いたしました。自然を感じながらも快適性を兼ね備えたグランピングならではの魅力を、オールインクルーシブ感覚で満喫できる内容となっています。自然に囲まれた静かな空間で、何もしない贅沢を味わう、この夏だけの特別なグランピング体験をお届けいたします。

12大特典付き！1日1組限定『サマーラグジュアリープラン』のご案内

1日1組限定で販売する本プランは、那須の自然に囲まれたプライベート空間で、ゆったりと流れる時間を楽しむための夏限定プランです。各サイトが独立した配置だからこそ叶う、周囲を気にせず過ごせる贅沢な滞在をお楽しみいただけます。通常プランよりボリュームアップしたサーロインステーキや、ワイン・ビールなどのドリンク特典に加え、ハンモックや星空観賞用チェア、レイトチェックアウトなど、食・滞在・くつろぎを充実させる12大特典をご用意。アウトドアの開放感とホテルライクな快適さを両立した、ワンランク上のグランピング体験をお楽しみいただけます。夕暮れにはワイン片手にハンモックでくつろぎ、夜は満天の星空を眺めながらゆったりとお過ごしいただけます。翌朝は通常10時チェックアウトのところ、1時間延長して11時まで滞在可能。朝のコーヒータイムをゆっくり過ごしたり、自然の中で余韻を楽しんだりと、時間を気にせず贅沢な朝時間をお楽しみください。

【プラン名】

【1日1組限定 サマーラグジュアリープラン】オールインクルーシブグランピング1泊2食付き！

【12大特典】

(1)夕食時サーロインステーキ2倍量

(2)フランス産赤ワイン750ml 1本（白ワイン変更可／1予約につき1本）

(3)缶ビール350ml 4本

(4)お茶500ml・コカ・コーラ500ml 各2本

(5)ドームテントのデッキに専用ハンモック（1台）

(6)ドームテントのデッキに星空観賞用リクライニングチェア（2台）

(7)レイトチェックアウト（通常10:00→11:00まで延長）

(8)スキンケア4点セット

(9)シャボン玉キット（1名様につき1本）

(10)花火セット（2袋）

(11)ジェラートまたは那須塩原市新生酪農アイスクリーム（1名様につき1個）

(12)那須ラスクテラスのラスク（1予約につき1袋）

【宿泊期間】

2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

【プラン料金】

大人：21,811円（税込）～

小学生：18,940円（税込）

幼児（寝具・食事あり）：10,710円（税込）

幼児（寝具のみ）：7,740円（税込）

※1泊2食付き／1室4名利用時

※幼児対象：3歳～6歳未就学児（2歳以下無料）

【プラン詳細】

https://nasuglamping.com/plan/luxury2026/

【お問い合わせ】

0287-62-0840

サマーラグジュアリープラン特典サマーラグジュアリープラン特典グランピングディナー那須グランピング

那須の雄大な自然に囲まれたグランピング施設。広々とした直径7ｍのドームテントには、シャワー、トイレ、洗面台、冷暖房を完備。夕食、朝食は那須の食材をふんだんに使用したお料理をご提供いたします。無料アクティビティも充実しており、非日常と贅沢な時間をお過ごしいただけます。

那須グランピング 外観ドームテント内モーニング那須カントリークラブ

那須グランピングに併設するゴルフ場「那須カントリークラブ」は、1966年開場の歴史と風格のあるゴルフクラブです。赤松林でセパレートされたフラットな18ホールは、ほどよいアップダウンやドッグレッグなど、バラエティに富んだコースが特徴。美しい自然と戦略性の高いコースが融合し、多くのゴルファーに人気を博しています。

那須カントリークラブ

［施設名］ 那須カントリークラブ／那須グランピング

［所在地］ 〒329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙677-28

［TEL］ 0287-62-0840

［アクセス］ 東北道「那須IC」より約8分

JR東北新幹線「那須塩原駅」よりクラブバス（予約制）で約20分

［公式サイト］ 【那須カントリークラブ】https://nasu-cc.com/

【那須グランピング】https://nasuglamping.com/

［会社名］ 株式会社ホスピタリティオペレーションズ

［所在地］ 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16

［代表取締役］ 田中 章生

［設 立］ 2005年7月22日

［主要な事業内容］ ホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園

［公式サイト］ https://www.hospitality-operations.co.jp/

株式会社ホスピタリティオペレーションズ

全国にホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開。