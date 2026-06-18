ABC-MART 浦和コルソ店2026年6月18日（木）よりオープン

写真拡大 (全9枚)

株式会社エービーシー・マート

　　株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：服部喜一郎）は、埼玉県さいたま市のコミュニティプラザ・コルソ 3Fにて「ABC-MART 浦和コルソ店」を6月18日（木）よりオープンします。





■ABC-MART浦和コルソ店　特徴

　子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、 足元を提案するABC-MARTが、コミュニティプラザ・コルソに6月18日（木）よりオープンします。NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、レディースサンダルやキッズスニーカーまで幅広い取り扱いに加え、ABC-MARTでしか手に入らない限定モデルも多数ご用意しています。



　オープンを記念して、「ABC-MART浦和コルソ店」にて6月18日（木）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。



【オープン記念キャンペーン】


１.アプリポイント3倍付与


通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、


1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。



２.まとめ買い割引


2点合計


\5,000円（税込）以上お買上で\500円OFF


\10,000円（税込）以上お買上で\1,000円OFF



※一部対象外商品あり


※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可



開催期間：6/18(木)～6/29（月）




■ABC-MART浦和コルソ店 店舗情報

店舗名　：ABC-MART浦和コルソ店


所在地　：〒330‐0063埼玉県さいたま市浦和区高砂1-12-1 3F


電話番号：048‐762‐3923


営業時間：平日　10：00~20：00


ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/



■ABC-MART浦和コルソ店　注目商品

【NIKE】



商品名：AIRMAX INVIGOR


カラー：402WORKBL/WHITE


サイズ：25cm~29cm（1cm刻み）


価格　：\12,100（税込）






【New Balance】



商品名：U996 4M9


カラー：BROWN(4M9)


サイズ：23cm~28cm（0.5cm刻み）


価格　：\16,940（税込）






【adidas】



商品名：PARK ST LITE


カラー：CORE/BETT/COLL


サイズ：22.5cm~29cm（0.5cm刻み）


価格　：\8,250（税込）






【SANDAL】



商品名 : CLIMACOOL VENTANIA SANDAL


カラー：CORE/FTWR/GREY


サイズ：22.5cm~28.5cm（1cm刻み）


価格　：\9,900（税込）






【WOMANS SANDAL】



商品名：CL VL 2BUCKLE SANDAL 6


カラー: BEIGE


サイズ：S~XL


価格　：\6,490（税込）






【KIDS】



商品名：17-22RIFT(GS/PS BOYS)


カラー：014BK/WHITE


サイズ：17cm~22cm（1cm刻み）


価格　：\9,900（税込）






■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。


『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。






会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：服部喜一郎


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立 ：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）