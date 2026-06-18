★や投稿数だけでは判断できない……！ 1,000人調査でわかった、クチコミを″読み込む″お客様の心理｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年7月2日（木）・3日（金）・6日（月）の3日程で全業界向けセミナー『★や投稿数だけでは判断できない……！ 1,000人調査でわかった、クチコミを"読み込む"お客様の心理』をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seVZiaz1mflc?utm_source=260702_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

お客様が今、クチコミをどう"読み込んでいる"か、ご存知ですか？

その実態について、1,000名規模の消費者アンケートで明らかにします。

意外と知らない、お客様の"クチコミの読み方"

- 何件くらい読み込んでいる？ -- 1件で判断する人、何十件も目を通す人。お客様はどこまで読んでいる？- ポジ・ネガどちらまで読む？ -- 高評価だけ見るのか、低評価まで読み込むのか。お店からの返信は確認している？- AI要約や並び替えは使う？ -- Google マップに登場したAIクチコミ要約、ソート機能。お客様の使い方は？

お客様の読み方が見えてくれば、件数を集めるだけでは届かない領域と、次に打つべき手の輪郭も浮かび上がります。

本セミナーでは、集まったデータを丁寧に解説。

多くの人がお店探しで使っている「Google マップ」を例に、お客様が読み込んでいるクチコミの中身と、店舗が取るべき打ち手のヒントをお伝えします！

■こんな方におすすめ

- 多店舗展開する企業の店舗運営・マーケ担当者- クチコミの数は集まったが成果実感が薄い方- 質のいいクチコミを集める方向性を探している方

■参加するメリット

- お客様が読み込んでいるクチコミの中身がわかる- "投稿数"から"質"への判断軸を整理できる- クチコミ運用の見直しポイントを持ち帰れる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：7月2日（木） 14時00分～14時40分

録画配信 ：7月3日（金） 14時00分～14時40分

録画配信 ：7月6日（月） 14時00分～14時40分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：★や投稿数だけでは判断できない……！

1,000人調査でわかった、クチコミを"読み込む"お客様の心理

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seVZiaz1mflc?utm_source=260702_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seVZiaz1mflc?utm_source=260702_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com