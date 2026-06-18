「TKB48避難所訓練」にて、省スペース・スピード設営の消防用エアー式スピード貯水タンクを公開

株式会社ワン・ステップ

災害関連死ゼロを目指す「TKB48」。株式会社ワン・ステップ（本社：宮崎県宮崎市）のエア防災部門は、2026年5月15日～18日に熊本市で実施された「TKB48避難所訓練」において、株式会社アクティオ様の協力のもと、『消防用エアー式スピード貯水タンク』を提供しました。発災から48時間以内の生活環境構築が求められる中、本製品の「収納時のコンパクトさ」と「圧倒的な設営スピード」が、避難所の要となる水不足問題の解決策として、多くの自治体および防災関係者から高い評価を獲得しました。

▶商品ページ：https://air-bosai.com/water-storage/firefighting-water-tank-v2/

背景：災害関連死ゼロを目指す「TKB48」と避難所における課題

当日の様子１.当日の様子２.

近年、激甚化する自然災害において、避難所生活での環境悪化による「災害関連死」を防ぐことが社会的な急務となっています。この課題に対し、発災から48時間以内に「T（トイレ）・K（キッチン）・B（ベッド）」を整備し、安全で衛生的な生活環境を確保することを目指す取り組みが「TKB48」です。

これらのインフラを稼働させる上で、最も重要かつ確保が困難なのが「水」です。しかし、数トン規模の水を貯蔵・確保するための従来設備は、平時の保管スペースを大きく占有し、発災時の輸送や設営にも重機や多大な労力を要するという構造的な課題を抱えています。

避難所の「水」問題を解決する消防用エアー式スピード貯水タンク

当社のエア防災部門が開発・展開する『消防用エアー式スピード貯水タンク』は、この物理的な制約を根本から解決するソリューションです。今回、熊本市で行われた避難訓練において、TKBを迅速に機能させるための要として本製品の有用性を実証いたしました。

- 驚異的な省スペース設計（保管・輸送コストの削減）

約5トンの水を貯蔵できる大容量水槽でありながら、空気を抜いた収納時は極めてコンパクトに折りたたむことが可能です。備蓄倉庫のスペースを圧迫せず、発災時の緊急輸送においても一般車両で運搬できる機動性を誇ります。空気で広げた後は2名で持ち運びも可能です。

収納時移動時（水なし）- 圧倒的なスピード設営（発災後48時間以内の環境構築に貢献）

専門的な工具や複雑な組み立て工程は一切不要です。空気を入れるだけで10分以内で自立・展開するため、人員や資機材が不足する災害直後の混乱期においても、少人数かつ短時間で安全に貯水環境を構築できます。

現場での反響・お客様の声

空気を入れ始め空気を入れて約5分後

本訓練においては、株式会社アクティオ様の協力のもと、現場での商品提供を実施いたしました。実際に設営から撤収までのプロセスを視察した自治体担当者や防災専門家からは、その実用性に対して以下のような高い評価が寄せられています。

- 「専門的な工具なしで、これほど簡単に設営できるとは驚いた」（総合重電メーカー・担当者）- 「これだけの水量を確保できる水槽が、収納時にはここまで小さくなるのか」（九州エリア・防災担当者）

一刻を争う災害現場のニーズと、平時の備蓄管理という双方の課題を同時に解決できる点において、極めて高い客観的評価を獲得しております。

自治体・法人様向け 実機デモンストレーションのご案内

今回の「TKB48避難所訓練」での高い評価を受け、当社では全国の自治体、消防・防災機関、およびメディア関係者様を対象とした『消防用エアー式スピード貯水タンク』の実機デモンストレーションを随時受け付けております。実際の設営スピードや収納時のコンパクトさを、皆様の目で直接ご確認いただけます。オンラインでの詳細説明にも対応しております。

今後の展開 / ビジョン

人命に直結するシビアな防災現場において、当社の強みである『省スペース』および『スピード設営』の技術が、現場が最も求めているソリューションであると再認識いたしました。

株式会社ワン・ステップは「エア防災」の専門企業として、今後も空気の力で社会の安全・安心を支え、地域防災力の向上と災害関連死ゼロの実現に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ワン・ステップ

本社所在地：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

代表取締役：山元 洋幸

事業内容：防災・減災・安全管理・貯水ツールの開発、販売、レンタル

設立：2002年6月

HP：https://air-bosai.com/

【拠点情報】

・本社：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

・関西支店：兵庫県姫路市網干区新在家1283

・東海支店：静岡県浜松市中央区下江町531

・関東支店：千葉県千葉市若葉区大草町765番地1

【本件に関するお問い合わせ先 / メディア向け連絡先】

株式会社ワン・ステップ

TEL：050-5893-4983（エア防災部門専用）

Email：air@onestep-miyazaki.com

▶お問い合わせ・ご相談フォーム：https://air-bosai.com/contact/#/