ビアレッティ、日本各地を巡るコーヒープロジェクト「Moka Journey」始動。第一章は和歌山・熊野から

Ｂｉａｌｅｔｔｉ Ｊａｐａｎ株式会社Moka Journey_Logo

1933年の誕生以来、モカエキスプレスはイタリアの家庭で人と人をつなぐコーヒーの道具として親しまれてきました。

イタリアのコーヒーブランド「ビアレッティ」の日本法人であるBialetti Japan株式会社は、そのモカエキスプレスを“旅の道具”として日本各地へ持ち出し、その土地の文化や風景、人々との出会いを記録する新プロジェクト「Moka Journey」を始動します。

記念すべき第一章の舞台は、旅の始まりの地・和歌山県 熊野。

地元の焙煎所との限定ブレンドをはじめ、和歌山県、田辺市、地域の皆さまとともに、この土地ならではの香りと物語を一杯に宿していきます。

その始まりを体感いただく場として、2026年7月18日（土）・19日（日）、田辺市の複合施設「tanabe en+（タナベエンプラス）」にてポップアップイベントを開催します。

90年あまり、手から手へと受け継がれてきたモカエキスプレス。

千年の時を越え、旅人に歩き継がれてきた熊野の道。

変わらずに在り続けてきたふたつが出会うとき、

Moka Journeyは、ここ和歌山から始まります。

Moka Journeyについて

Moka Journeyは、モカエキスプレスを片手に日本各地を巡り、その土地ならではのコーヒー体験や文化、人々との出会いを記録・発信していくプロジェクトです。

地元の焙煎所が選んだコーヒー豆、地域に根付く銘菓、そしてその土地の風景。モカエキスプレスで淹れるひとときを通じて、旅先でしか出会えない体験を届けます。

- Follow Moka Journey

「Moka Journey」の最新情報や旅の記録は、

Instagramおよびビアレッティジャパン公式サイトにて順次発信予定です。

Instagram：@bialettijapan

Website：https://www.bialetti.com/jp_jp/

第一章の舞台、和歌山県・熊野へ

第一章の舞台に選んだのは、古くから「よみがえりの地」として知られる和歌山県・熊野。平安時代、都の人々が熊野三山を目指した「熊野詣」で知られる、日本有数の巡礼の地です。自然そのものを神として崇める信仰が今も息づき、熊野古道を歩こうと、世界中から旅人が訪れます。熊野古道や大斎原、那智の滝が物語る自然と歴史、地元の焙煎所、長く愛され続ける銘菓。これらが幾重にも重なり合う和歌山県。一杯のコーヒーを軸に土地の物語を紡ぐ Moka Journey にとって、これ以上ふさわしい出発点はありませんでした。

Moka Journey Chapter 01 Wakayama

tanabe en+■POPUP EVENT開催日時

2026年7月18日（土）10:00～17:00 ・ 19日（日）10:00～16:00

■開催場所

tanabe en+（タナベエンプラス）

〒646-0031和歌山県田辺市湊41-1

https://tanabe-enplus.jp/

■Journey Partners（順不同）

V COFFEE、株式会社 福菱（かげろう）、有限会社 鈴屋（デラックスケーキ）

■協力

和歌山県、公益社団法人 和歌山県観光連盟、田辺市、熊野本宮大社、tanabe en+

POP-UP EVENT CONTENTS

会場では、ビアレッティの世界観と和歌山県のローカルカルチャーを体験できるコンテンツを展開します。

・モカエキスプレス展示・販売

イタリアの家庭で長年親しまれている「モカエキスプレス」を展示・販売。

ご自宅でも楽しめる本格的なモカコーヒーの魅力をご紹介します。

・「Moka Journey Kumano Blend」販売

和歌山県田辺市の焙煎所「V COFFEE」と共同制作したプロジェクト限定ブレンド

『Moka Journey Kumano Blend』を販売します。

・和歌山県の銘菓販売とペアリング提案

和歌山県を代表する銘菓「かげろう」（株式会社 福菱）と「デラックスケーキ」（有限会社 鈴屋）を販売。

モカエキスプレスで淹れたコーヒーとのペアリング提案を通じて、和歌山県ならではの食文化をご自宅でも体験いただけます。コーヒーとお菓子の組み合わせをきっかけに、地域に根づく味わいとストーリーをお楽しみください。

・モカエキスプレス コーヒーワークショップ

モカエキスプレスを使った抽出体験を実施。

初めての方でも、おいしく淹れるためのポイントや楽しみ方を体験できます。

・Moka Journey オリジナルグッズ販売

本プロジェクト限定のオリジナルグッズを販売予定です。

Journey Partners

V COFFEE

和歌山県田辺市にある、自家焙煎コーヒーと手作りドーナツが人気のカフェ。先代から受け継いだ焙煎機とともに、地域に根付くコーヒー文化を発信しています。今回のプロジェクトでは、『Moka Journey Kumano Blend』のブレンド制作と焙煎を担当しています。

福菱

和歌山県白浜町で創業90年以上の歴史を持つ、

銘菓「かげろう」の老舗菓子店。

現在は、本店併設の「Kagerou Cafe」をはじめ、

ベーカリー事業や雑貨店「PRESENT HOUSE」など、

地域の日常に寄り添う店舗づくりを行っています。

鈴屋

和歌山県田辺市で100年以上の歴史を持つ老舗菓子店。

地元の銘菓として長年愛され続ける「デラックスケーキ」をはじめ、地域に根付く菓子文化を支え続けています。

協力

tanabe en+（タナベエンプラス）

和歌山県田辺市にある複合型施設。地域の日常やコミュニティが自然に交わる場所として、地元の人々や熊野を訪れる観光客が集う交流拠点です。

和歌山県・和歌山県観光連盟

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に構成される熊野三山、高野山をはじめ、和歌山県ならではの風景や歴史文化の魅力を国内外へ発信する取り組みを実施。地域と連携した持続可能な観光地域づくりの推進に力を入れています。

今後の展開

Moka Journey は、和歌山県での取り組みを皮切りに、日本各地のローカルへと舞台を移しながら展開していきます。地域ごとの風景や文化、人々の暮らしに寄り添い、その土地の魅力をビアレッティならではの視点で切り取って発信。映像や SNS などのコンテンツを通じて、各地を巡る旅の記録を届けていきます。次の舞台がどこになるのか、続報にご期待ください。

■ ビアレッティについて

1919年イタリア創業のコーヒー・コーヒー器具メーカー。「モカエキスプレス」を代表とするビアレッティのコーヒーメーカーは、その歴史、伝統に裏打ちされたクオリティがあり、世界中の人々に愛されています。ビアレッティのロゴとなっている髭おじさんが描かれた「モカエキスプレス」はイタリア家庭ではかかせない調理器具として親しまれています。

会社名 Bialetti Japan株式会社

設立 2023年1月

所在地 東京都渋谷区代々木5-7-5 ポータルポイント代々木公園401

公式URL https://www.bialetti.com/jp_jp/

お問い合わせ先customer.japan@bialettigroup.com