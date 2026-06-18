２０２６年７月２２日（水）、大丸福岡天神店に新スイーツブランド【３p.m.（スリー ピーエム）】オープン！

株式会社松風屋

株式会社松風屋（本社：愛知県名古屋市）は、2026年7月22日（水）より、大丸福岡天神店にて新ブランド「３p.m.（スリー ピーエム）」をオープンいたします。一般的に「おやつの最適時間」とされる午後3時。しかし、ライフスタイルが多様化した現代において、ホッと一息つく時間は人それぞれです。仕事の合間のリフレッシュ、家事の終わりのご褒美、あるいは一日の終わりに楽しむスイーツ。

新ブランド「３p.m.」は、決まった時間にとらわれることなく、一人ひとりの多様な「おやつ時間」に合わせて、詰め合わせ商品はもちろん、１つからご購入いただける単品販売もご用意し、どの時間にも満足していただけるような商品をご提案します。

「選ぶ」楽しみをもっと感じてもらいたい

一部を除く全てのお菓子は１つからご購入が可能。１つのお菓子に対して個包装の柄も複数用意し、同じ味のお菓子でも、その時の気分でデザインを選べるような現代のスタイルに合わせたブランドです。

洋服やアクセサリーを選ぶようなワクワクしたあの気持ちを３p.m.でも感じていただけるように、それぞれのおやつ時間を想定したイラストが、パッケージを彩ります。

ミニケーキ（写真はイメージです）

選ぶ楽しさに続くのは、また食べたいと思わせるお菓子たち。

みんなが知っているミルフィーユから形が可愛い三角のミニタルトまで、パッケージに負けないお菓子たちは季節やイベントなどの時期によってその姿を変えていきます。

バターを練り込み何層にも重ねたパイが自慢のミルフィーユの他に、しっとりとしたミニケーキをはじめサクサク食感のサブレなど、「おやつ」を楽しんでいただけるような菓子をご提案します。

ミルフィーユ（写真はイメージです）

選ぶのは自分のためだけじゃない

自分のためのおやつ時間からあなたを想ったあなたのためのおやつ時間を。

味はもちろん見た目の明るく彩り豊かなデザインで贈りものを選ぶ楽しさを何度でも。

3,000円以上お買い上げでアクリルキーホルダープレゼント

アクリルキーホルダー（写真はイメージです）

税込3,240円以上ご購入のお客様に、パッケージにもなっているかわいらしいイラストのアクリルキーホルダーをプレゼント！

キーホルダーは全３種。かわいらしいうさぎの遊具、おやすみ中のねこ、目玉焼きがおいしそうなフライパン、どれもかわいらしい色合いでどこにつけてもアクセントになります♩

プレゼントはランダムなので、どれがもらえるかお楽しみに。

※数量限定につき、なくなり次第終了

公式サイト：(※2026年7月上旬公開予定)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/three_pm_official/

□会社概要

株式会社松風屋

創業：1900年

本社所在地：名古屋市中区千代田五丁目16番29号