【本格始動】完全成果報酬型マッチング「住まぽち」、妊娠・出産領域日本最大（※）メディア「ベビーカレンダー」との提携も決定。さらにインフルエンサーとタイアップ！登録工務店の募集を拡大中

株式会社家づくり相談所〈ベビーカレンダー〉〈住まぽち〉

注文住宅に特化した相談窓口「家づくり相談所」を全国に90拠点以上展開する株式会社家づくり相談所（本社：大阪市西区新町1-16-7リードシー四ツ橋ビル5A）は、完全成果報酬型の住宅会社集客支援サービス「住まぽち」において、インフルエンサー（YouTuber、インスタグラマー、ブログサイト運営者等）との大規模なタイアップを開始し、サービスを本格始動いたしました。 さらに、大手妊婦・子育て向け業界日本最大メディアを持つ株式会社ベビーカレンダーとの業務提携が決定したことをお知らせいたします。これに伴い、全国の登録工務店・ハウスメーカー様の募集枠を大幅に拡大いたします。

※2024年11月時点において各メディア（掲題社選定競合サイト4社）が発表している月間PV数（掲題社調べ）において

〈住まぽちサービスサイト〉詳細はこちら(https://sma-pochi.com/)

■今回のプレスリリースの背景と「住まぽち」の進化

「住まぽち」は、初期費用・月額費用0円、送客・来店が発生しない限り費用が発生しない「完全成果報酬型」の住宅会社向け集客支援&営業マンのコスト削減サービスです。

第一弾の発表以降、多くの住宅会社様より反響をいただいておりますが、この度、注文住宅の一次取得層（主に20代～40代のファミリー層）へのアプローチをさらに確固たるものにするため、メディア・インフルエンサーとの強力なネットワークを構築いたしました。

これにより、住宅会社様は「自社で広告費をかけるリスク」を完全にゼロにしたまま、Web・SNS上での圧倒的な認知拡散と、専門スタッフによる質の高い追客の恩恵を同時に受けることが可能となります。



また、従来の一括資料請求サイトで疲弊していた営業マンの追客、顧客対応を住まぽちサービスにて担うことができるため、営業コストの削減も可能となっています。

■第二弾の目玉：住宅会社様が今「住まぽち」に登録すべき2つの強力な集客武器

1. 業界最大メディア「ベビーカレンダー」との提携決定！マイホーム一次取得層へダイレクトにアプローチ

証券コード7363 グロース上場株式会社ベビーカレンダー

妊娠・出産・育児情報サイト『ベビーカレンダー』のほか、女性のライフステージに合わせた『ムーンカレンダー』や『ウーマンカレンダー』などを運営。会社概要はこちら(https://corp.baby-calendar.jp/)

『ベビーカレンダー』は、月間PV数3.4億PV、会員登録数が年間約36万人、総勢約100名の医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大※の育児支援メディアです。妊娠してから赤ちゃんが2歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせ、元雑誌編集経験者を中心とした20名以上の編集者が質の高い記事を毎日提供いたします。

プレママ・子育て層から圧倒的な支持を集める業界最大メディア「ベビーカレンダー」との提携が決定いたしました。「子どもが生まれた、生まれる」というタイミングは、人生で最もマイホーム購入（注文住宅・土地探し）への意欲が高まる時期です。 この最も熱量の高い「一次取得層」のユーザーに対し、ベビーカレンダーのメディア力を活かした確度の高いアプローチを行い、「住まぽち」を通じて質の高い見込み客として工務店様へお繋ぎします。

2. トップインフルエンサー（YouTuber・Instagram・ブログ）とのタイアップ本格始動

家づくり検討層が最も情報収集を行うSNS（YouTube、Instagram）や特化型ブログサイトにおいて、影響力を持つ多数のアンバサダー・インフルエンサーとのタイアップを本格化しました。 従来のポータルサイトや一括資料請求ではリーチできなかった「潜在的なマイホーム検討層」に対して、親しみやすいコンテンツを通じて「住まぽち」へ誘導。そこから独自の導線で、貴社の強みにマッチした顧客を厳選して送客します。

チャンネルはこちら(https://www.youtube.com/@NASUBI-no-Ouchi)

なすびのおうち様

チャンネル登録者数5.3万人の施主系トップYouTuber

家づくりに関する情報を発信中

チャンネル登録者数3.2万人 きょんのおうち様(https://www.youtube.com/@kyon-no-ouchi)チャンネル登録者数1.9万人 やまのや様(https://www.youtube.com/@yamanoya-ouchi30)らびぃのおうち様

チャンネルはこちら(https://www.youtube.com/@%E3%82%89%E3%81%B3%E3%81%83%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%86%E3%81%A1-o1i)

まるのおうち様

チャンネルはこちら(https://www.youtube.com/@maru-ouchi2)

りけおハウス様

サイトはこちら(https://yu-channozakkiblog.com/)

田舎暮らし物件.com様

サイトはこちら(https://xn--68j5ex92h47uc7m12d2o2a.com/)

※その他複数のアンバサダー様と提携中

■住宅会社様のリスクを無くし、成約にコミットする「住まぽち」3つの特徴

１. 初期・月額コストは完全無料。無駄な広告費リスクは「ゼロ」 「反響があっても成約しない」「月額費用だけが消えていく」という従来の一括資料請求サイト等の課題を解決。完全成果報酬型（来店・送客ベース）のため、リスクなく導入いただけます。

２. 面倒な「架電・追客・アポ調整」はすべて住まぽちが代行 住宅会社様の営業リソースを圧迫する初期の追客（繋がらない電話、資料送付など）は、全国90拠点以上のノウハウを持つ家づくり相談所がすべて代行します。

３. 資金計画や土地の不安を解消した「質の高い状態」で商談スタート 専門の住宅建築コーディネーターが事前にお客様の予算感や土地の希望をヒアリング・整理した上でご紹介するため、来店時の商談スムーズさ、および成約率が劇的に向上します。

株式会社家づくり相談所(https://iedukuri-soudan.com/)

■登録工務店・住宅会社様の募集について

インフルエンサータイアップの本格始動、および「ベビーカレンダー」との提携により、今後送客数の増加が見込まれます。

「一括資料請求の効率が悪く、次世代の集客手法を試したい」

「これ以上、無駄な広告費や固定費をかけたくない」

「営業マンを追客ではなく、目の前の商談（プラン提案）に集中させたい」

そうお考えの工務店・ハウスメーカー様は、ぜひこの機会にお問い合わせください。

【会社概要・お問い合わせ先】

運営会社： 株式会社家づくり相談所 運営本部/YASAI株式会社

サービスURL： https://sma-pochi.com/

企業URL： https://iedukuri-soudan.com/，https://yas-ai.io/(https://iedukuri-soudan.com/%EF%BC%8Chttps://yas-ai.io/)

担当者： 小澤

メールアドレス： koho@ie-soudan.co.jp

電話番号：090-3849-6202