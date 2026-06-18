「niko and ...」が大好評企画「今夜も餃子とブギーバックII」を6月26日 より展開！前夜祭として、旗艦店「niko and ... TOKYO」では “餃子×音楽”のイベントを開催

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷 2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、“餃子×音楽”をテーマにした人気企画「今夜も餃子とブギーバックII」を展開し、関連アイテムを2026年6月26日（金）より「niko and ...」一部店舗および公式WEBストア and ST（アンドエスティ）にて発売いたします。

さらに本発売前日の2026年6月25日（木）18時より、一夜限りの前夜祭イベントを「niko and ... TOKYO」にて開催します。本イベントでは、コラボアイテムの先行販売に加え、YouTubeライブ企画「“GOOD” nights」特別編として、おかもとえみ、YAMORIによる有観客ライブを実施するほか、DJイベントや、今回コラボレーションしている浜松の餃子店「餃子スラッピー」によるフード販売も行い、“餃子×音楽”をテーマにした一夜限りのイベントを実施します。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。2025年2月に好評を博した「今夜も餃子とブギーバック」の第二弾として開催する今回は、前回に続き“餃子×音楽”をテーマに企画を展開。食卓を囲む何気ない時間を、「niko and ...」らしい視点で編集し、“最高の晩餐”のように楽しむ世界観を表現しています。

本発売前日となる2026年6月25日（木）には、「niko and ... TOKYO」にて一夜限りの前夜祭イベントを開催。今回のイベントでは、特設サイトの世界観をリアルな空間として再現し、音楽やフードとともに食卓を囲む時間を楽しめるコンテンツを展開します。

さらに会場内では、2026年6月26日（金）より発売となる「今夜も餃子とブギーバックII」のアイテムを先行販売。前回、即完売となったビニール傘や餃子クッションに加え、チャーハンモチーフのアイテムなど、“餃子沼”をテーマにした全24型をラインアップします。また今回は、「餃子スラッピー」とのコラボレーションアイテムも同時展開し、餃子カルチャーを「niko and ...」らしい視点で編集したアイテムを提案します。

※2026年6月3日（水）配信の「今夜も餃子とブギーバックII」プレスリリースはこちら

【https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003138.000001304.html】

■「今夜も餃子とブギーバックII」概要

今日も明日もフォーエバー餃子愛(ハート)

楽しかった、あの日の宴。

おいしい料理がテーブルに並び、

笑い声がダンスフロアに響き、

気づけばずいぶん遅い時間になっていた。

あの夜が忘れられなくて、

再びテーブルに餃子を並べた。

着て、持って、飾って、食べて。

餃子と過ごす夜は、やっぱり特別。

今夜も餃子とブギーバック、第二章がはじまる！

特設サイト：

https://www.dot-st.com/nikoand/cp/gyoza_boogieback2/

本発売日：

2026年6月26日（金）10:00～順次

※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。

取り扱い店舗：

イオンモール旭川西、ららぽーとTOKYO-BAY、TOKYO、二子玉川ライズ、横浜ベイクォーター、イオンモール白山、イオンモール豊川、浜松市野、mozoワンダーシティ、くずはモール、神戸ハーバーランドウミエ、ららぽーと福岡 公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN

※浜松市野は、餃子スラッピーコラボのみの取り扱いとなります。

■前夜祭イベントについて

グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」にて、一夜限りのイベントを開催します。当日は「今夜も餃子とブギーバックII」を体感できるブースをはじめ、DJイベントや「“GOOD” nights」の特別編としてスペシャルゲストを招き有観客ライブを開催します。

実施期間：2026年6月25日（木）18:00～21:00

開催店舗：「niko and ... TOKYO」

参加方法：どなたでもご参加いただけます。

■オンラインライブ企画「“GOOD” nights」特別編について

グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」で、定期的に開催しているYouTubeオンラインライブ企画「“GOOD” nights」特別編として、店内にて有観客ライブを開催します。

実施期間：2026年6月25日（木）

19:00～19:30 YAMORI

20:00～20:30おかもとえみ

開催店舗：「niko and ... TOKYO」2F

参加方法：どなたでもご参加いただけます。

※予定人数に達した場合は、入場を制限させていただく場合がございます。

公式YouTube：

https://www.youtube.com/playlist?list=PLemX71cGn8sk4JHZJF2EFdZ18W4JPiSAC

※今回のライブの配信は行わず、有観客ライブのみの開催となります。

【おかもとえみ】

東京都板橋区出身 シンガー / ベーシスト/ ソングライター。身長153cm。ゾンビ好きの元ギャル。

ソロシンガーとして活動する傍ら、フレンズのメインボーカルを務める。日本大学芸術学部卒業。10代の頃から音楽活動を始め、THEラブ人間のベーシスト、ボタン工場のボーカルを務める。2014年からソロ活動を本格的にはじめ、自主制作EPを発売後、翌年2015年にミニアルバム「ストライク！」をリリース。その後デジタルシングル「POOL」をリリース。ソロ活動と並行し、神泉系バンド、フレンズを結成しフレンズとしての活動が盛んになる。また、ボーカリスト、そして作家としても、さかいゆう、Sexy Zone、M!LK、吉田凜音から、FRONTIER BACKYARD、illmore、DJ HASEBE、PARKGOLF、TSUBAME、fox capture plan等、ポップスからヒップホップ～クラブ系のアーティストの作品に参加し、ジャンルを超え活動の場を広げている。2019年にソロ1stアルバム「gappy」を発売。2022年12月に初のEP「wwavess」をリリース。

＜Official Site＞https://okamotoemi.com/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/okp_emi/

＜X＞ https://x.com/okp_emi

＜Official YouTube Channel＞https://www.youtube.com/channel/UC4QVaNcU-jn_9mv1eU-j0Kw

【YAMORI】

神奈川県出身のシンガーソングライター・YAMORI。

柔らかくも芯のある独特な歌声と、聴き手の生活に寄り添う絶妙な余白を残したリリック、自身のサウンドプロデュースによる自由な音楽で、ポップながらも一筋縄では いかない楽曲を生み出している。 2021年に1stシングル「タマムシイロ」をリリースし、シンガーソングライターとしての 活動をスタート。2025年には、自身初となる1st Album 『BEAT SINGER』を リリース。リード曲「パシフィスト」では、Jeremy Quartus(Nulbarich)との初 コラボレーションが実現。さらにアルバムには、Shin Sakiura、TAAR、mabanua ら豪華プロデューサー陣とのコラボレーション楽曲も収録されている。

また、2024年11月には、ビートボックス世界大会「Grand Beatbox Battle」のTAG-TEAM部門にて、John-Tとのユニット「Jairo」として日本人初の優勝を果たし、国内外から大きな注目を集めている。

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/yamorita_keitaro/

＜X＞ https://x.com/singbeat_yamori

＜TikTok＞ https://www.tiktok.com/@singbeat_yamori

＜Official YouTube Channel＞ https://www.youtube.com/channel/UCEJ8K51-oc4FtTlpGWVrMbQ

■DJイベントについて

グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」で、定期的に開催しているDJイベントを今回のコラボレーションローンチを記念し、特別開催いたします。

開催日時：2026年6月25日（木）18:00～18:45

開催場所：「niko and ... TOKYO」 1F

参加方法：どなたでもご参加いただけます。

【Shun Izutani (Re.)】

東京を拠点に活動するオーガナイザー・DJ。

マルチプロデュース・コレクティブ Re.（アールイー）主宰を務める。

Re.として、「BLOW YOUR MIND」や「ENTRANCE」等、アーティスト同士の親和性や予測不可能な化学反応が持ち味のイベントを制作。

また、YOSA & TAAR主催の人気パーティー「Modern Disco」を共同主催するなど、新進気鋭のオーガナイザーとしてシーンに新たな化学反応を起こし続ける。

DJとしても精力的に活動しており、YonYonが主催を務める「Peace Tree」にて開催されたMIXコンテスト「Peace Tree Night DJ MIX Challenge supported by Pionner DJ」 の最優秀賞を受賞。

LIQUIDROOM年越し企画 「New year party 2023・2024・2025」 への3年連続出演、音楽メディアDIGLE MAGAZINE主催の野外フェス「DIGLE SOUND Camp」 への出演、多数アーティストのバックDJ等、日本の楽曲を中心に空間にマッチする選曲能力の高さとプレイスキルが評価され、韓国のDJコミュニティ・SCR (Seoul Community Radio)での出演や、大手企業イベントにDJとして出演するなど、年々活動の幅を広げている。

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/shun_izi/

＜X＞ https://x.com/shun_1814