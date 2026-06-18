ベトナム食品市場の「今」を日越経営者が本音で議論

株式会社コーポレイトディレクション

株式会社コーポレイトディレクション（CDI）のベトナム法人CDI-Vietnamは、2026年5月21日、ホーチミン市で食品業界の日越の経営層・専門家を招いた招待制ラウンドテーブル「JVFI（Japan-Vietnam Food Industry Roundtable）」の第1回会合を開催しました。



初回となる今回は、「危機時代におけるサプライチェーン・マネジメント」をテーマに、地政学リスクや物流・原材料コストの変動、ローカル調達の高度化など、不確実性が高まる中での経営のあり方を議論しました。



当日は大手商社や食品・飲料メーカーなど複数の日系企業の経営層が参加したほか、ベトナム最大級のアロエベラ加工企業GC Foodと経済専門家Nguyễn Anh Toan氏が登壇し、実務経験に基づく知見を共有しました。

参加者への配慮のため、一部ぼかし加工を施しています

ベトナム有数の農業・食品企業GC Foodによる講演

メインセッションでは、GC FoodのStrategy Director、Mai Thanh Thai氏が登壇し、「危機時代におけるサプライチェーン・マネジメント」をテーマに講演を行いました。

約500戸の農家との関係構築による安定供給、技術・資金・教育支援、農業廃棄物の再利用や太陽光発電など、ESGを競争力に変えるサプライチェーン戦略について紹介されました。

また、アロエベラを活用した高付加価値製品やFMCG領域への展開など、今後の成長戦略も共有されました。

ベトナム経済の展望と企業経営への示唆

続いて、経済専門家のNguyễn Anh Toan氏より、2026年のベトナム経済見通しについて講演が行われました。

ベトナム政府が掲げる高成長目標の実現可能性に加え、地政学リスク、関税・貿易政策、などの外部環境変化が企業経営に与える影響について解説されました。

また、サプライチェーンの分散化やASEAN域内での生産再構築など、日系企業が検討すべき重要テーマについても議論が行われました。

実務的な議論を通じて深まった相互理解

後半は、人材マネジメントや原材料調達、農家との関係構築などを活発に議論し、参加企業からは「ベトナム市場における実践的な知見を共有できる場は非常に貴重である」、「現地企業の経営者と直接議論できる貴重な機会だった」との声が寄せられました。



JVFIは日越の経営者・専門家が率直に議論し学び合う場として継続的に開催します。第2回は2026年7月後半を予定しています。



CDI-Vietnamは、ベトナム・アジア進出を検討する企業に、市場参入戦略、新規事業開発、M&A・提携先探索、組織・人材マネジメントなどの支援を提供しています。詳しくはお問い合わせください。

CDI／CDI-Vietnam／JVFIについて

【会社概要】

名称：株式会社コーポレイトディレクション（Corporate Directions, Inc.）

所在地：東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー23階

代表者：小川 達大

事業内容：大企業・中堅企業に対する全社改革、海外展開、M&A、新規事業開発、などに関する経営コンサルティング

設立：1986年1月

URL：https://www.cdi-japan.co.jp/

問い合せフォーム：https://cdi-jp.sakura.ne.jp/form/

【CDI-Vietnamについて】

CDI-Vietnamは、日本初の独立系経営戦略コンサルティングファームである株式会社コーポレイトディレクション（CDI）のベトナム拠点です。戦略策定、新規事業開発、海外展開支援、組織・人材改革などを通じて、日系企業およびベトナム企業の持続的成長を支援しています。

【JVFI（Japan-Vietnam Food Industry Roundtable）について】

JVFIは、CDI Vietnamが主催する招待制のラウンドテーブルです。食品・農業・消費財関連企業を中心に、日本企業とベトナム企業の経営層、有識者、起業家が集い、市場動向や経営課題について実務的な議論を行うことを目的としています。