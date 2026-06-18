【父の日2026】凍って届く日本酒。蔵元でしか味わえなかった搾りたての鮮度を贈る「凍結酒」 父の日POP付きギフトを用意

株式会社イズミセ

酒類専門の通販店舗を50店舗以上展開し、酒類の商品開発やWEB制作を手掛ける株式会社イズミセ（本社：京都市下京区、代表取締役：戸塚尚孝）は、運営する「酒日向。」において、父の日ギフト向けに、凍った状態で届く日本酒「もし君がこのまま起きなかったらどうしよう」シリーズ2種の父の日限定くび掛けPOP付きを販売を開始しました。

封を開けると凍った日本酒。父の日に“驚きの一杯”を贈る新しいギフト提案

父の日の贈り物としてお酒は定番ですが、「毎年似たようなプレゼントになってしまう」という悩みも少なくありません。

「もし君がこのまま起きなかったらどうしよう」シリーズは、凍った状態で届く日本酒です。

封を開けると現れるのは、一般的な日本酒とは異なるカチコチに凍ったボトル。「日本酒が凍っている」という意外性から会話が生まれ、解凍しながら味わいの変化を楽しめることも特徴です。

お酒そのものだけでなく、開封した瞬間の驚きや、家族で話題になる時間も含めて贈れる商品として提案しています。

搾りたての日本酒をマイナス30度で急速冷凍。蔵元でしか味わえなかった“できたての味わい”を家庭へ

凍結酒は、搾りたての日本酒をマイナス30度で急速冷凍し、そのまま冷凍便で届ける日本酒です。

一般的な日本酒は火入れによって品質を安定させますが、本商品は急速冷凍によってフレッシュな味わいを閉じ込めています。

酒蔵見学などでしか味わえなかった、できたての日本酒の鮮度や香りを家庭で楽しめることが特徴です。

また、解凍途中のシャリッとした状態から、完全に溶けた後のなめらかな口当たりまで、温度によって変化する味わいも楽しめます。

「もし君がこのまま起きなかったらどうしよう」凍った日本酒ならではの商品名に込めた思い

商品名の「もし君がこのまま起きなかったらどうしよう」は、凍結酒ならではの楽しみ方から生まれました。

マイナス30度で急速冷凍された日本酒は、手元に届いた時には固く凍った状態です。

飲む前にはゆっくりと解凍する時間が必要で、少しずつ溶けるにつれて香りや旨みが広がり、本来の味わいが現れていきます。

凍った日本酒がゆっくりと解凍され、本来の味わいを取り戻していく。その変化を見守る時間まで含めて楽しんでほしいという思いを込めています。

精米歩合50％の純米大吟醸を急速冷凍。鮮度感とキレのある味わいを楽しめる辛口タイプ

もし君がこのまま起きなかったらどうしよう 辛口 純米大吟醸 700ml

良質な酒造米を精米歩合50％まで磨き上げた純米大吟醸を急速冷凍した凍結酒です。

生酒ならではの鮮度感を残しながら、米の旨みと酸味のバランスが楽しめる辛口タイプ。

おすすめは冷蔵庫や日本酒セラーでゆっくり解凍し、少し凍った状態から味わう飲み方です。

冷たい口当たりとともに広がる旨みや香り、温度変化による味わいの移り変わりを楽しめます。

価格：5,940円（税込・送料無料）

アルコール分：15％

精米歩合：50％

精米歩合40％まで磨いた純米大吟醸を急速冷凍。米の旨みを低温で楽しめる甘口タイプ

もし君がこのまま起きなかったらどうしよう 甘口 純米大吟醸 700ml

精米歩合40％まで磨き上げた純米大吟醸を急速冷凍した凍結酒です。

甘口タイプですが砂糖のような甘さではなく、米由来の旨みを楽しめる味わいが特徴です。

解凍途中のシャリッとした食感から、完全に溶けた後のなめらかな飲み心地まで、時間とともに変化する味わいを楽しめます。

りんごやさくらんぼを思わせるフルーティな香りも特長です。

価格：6,930円（税込・送料無料）

アルコール分：14％

精米歩合：40％

父の日限定くび掛けPOP付き商品を発売。感謝の気持ちを届けるギフト仕様。

父の日に向けて、父の日限定デザインのくび掛けPOPを付けた専用商品を発売しました。

箱を開けると現れる凍った日本酒の驚きに加え、「お父さんありがとう」の気持ちを伝えられるギフト仕様です。

日本酒好きのお父さんへの贈り物としてはもちろん、家族で話題を共有できる父の日ギフトとしても提案しています。

酒日向では、全国の酒蔵が造る個性豊かな酒との出会いを提案しています。

今後も酒蔵でしか味わえなかった鮮度や製法、地域ごとの特色などを家庭でも楽しめる商品を展開し、日本酒の新たな楽しみ方を提案してまいります。

【商品概要】

名称：もし君がこのまま起きなかったらどうしよう 辛口 純米大吟醸

容量：700ml

価格：5,940円（税込・送料無料）

商品ページ：https://sakehinata.com/products/frozen-sake-dry

父の日POP付き：https://sakehinata.com/products/frozen-sake-dry-fd

LINEギフト：https://mall.line.me/sb/4f66b235/7769244

名称：もし君がこのまま起きなかったらどうしよう 甘口 純米大吟醸

容量：700ml

価格：6,930円（税込・送料無料）

商品ページ：https://sakehinata.com/products/frozen-sake-sweet

父の日POP付き：https://sakehinata.com/products/frozen-sake-sweet-fd

LINEギフト：https://mall.line.me/sb/4f66b235/8116607

【酒日向。オンラインショップ】

https://sakehinata.com/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０

日本生命四条ビル 7階

URL： https://www.izumise.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イズミセ担当：横田（ヨコタ）

TEL：075-255-6112

MAIL：info@sakehinata.com / h-yokota@likaman.co.jp