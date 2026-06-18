いなばペットフード　わんちゃん用「ピュアちゅ～る フリーズドライ」新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、わんちゃん用「ピュアちゅ～る フリーズドライ」を新発売いたしました。

大人気の液状おやつ「ピュアちゅ～る」の美味しさを、フリーズドライ製法でギュッと閉じ込めました。仕上げにわんちゃんが大好きなチキンパウダーでコーティングしております。おやつにも、ドライフードのトッピングにもお使いいただけます。手が汚れにくいため、お出かけ先でのご褒美にも最適です。

フリーズドライ チキン味■商品特徴- フリーズドライにすることで、素材の美味しさを閉じ込めました。- わんちゃんが大好きなチキンパウダーでコーティングした、食いつき抜群の仕上がり。- 安心の保存料・着色料・香料不使用。- お出かけ時のおやつやしつけのご褒美にも持ち歩きやすい、保存に便利なチャック付きパッケージ（1袋20g入り）。

「ピュアちゅ～る フリーズドライ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/detail/%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B/11801)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)