次世代型ショップ「THE [　] STORE」に菅野結以さんプロデュースのアパレルブランド「Crayme,」が五度目の出店決定

株式会社SUPER STUDIO

株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表取締役社長 CEO：林 紘祐、以下「SUPER STUDIO」）と三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下「三井不動産」）が「RAYARD MIYASHITA PARK」にて展開する「THE [ ] STORE（ザ・ストア）」に菅野結以さんプロデュースのアパレルブランド「Crayme,（クレイミー）」が2026年6月19日（金）～6月24日（水）の期間限定で出店いたします。なお、Crayme,は、今回で五度目の出店となります。

出店概要

ブランド名

Crayme, ／https://ec.crayme.com/

出店期間

2026年6月19日（金）～2026年6月24日（水）

モデルとして活躍する菅野結以がディレクターを務めるアパレルブランド「Crayme,」。

「ambivalent」をテーマに、それぞれの歪な美しさを肯定する一着を制作し、毎シーズン隅々までこだわりぬいた唯一無二のアイテムを展開します。また、昨年ローンチしたCrayme,new line「JOUR by Crayme,（ジュール バイ クレイミー）」のNew Collectionも店頭に並びます。商品を実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となりますので、この機会にぜひご来店ください。

販売予定の商品

※金額は税込にて記載

- 2way Wing Muse Dress 24,530円- Whip Puffy Tops 17,930円 / Slit Barrel Denim Pants 22,550円 / Flower Bijou Sandals 15,840円

実施キャンペーン

１.菅野結以さん直筆サイン入りポストカードをプレゼント

1会計につき、税込10,000円以上ご購入された方へ、各日先着30名様限定で菅野結以さん直筆サイン入りのポストカードを日替わりでプレゼントいたします。

※各日デザインが異なります。

２.6月21日（日）・6月24日（水）限定！菅野結以さんとの2ショット撮影会イベントを開催

出店期間中に、店頭にて商品をご購入された方へ、菅野結以さんとの2ショット撮影会へご招待いたします。なお、税込25,000円以上（当日のみ合算可）ご購入された方は、2ショット撮影、税込30,000円以上（当日のみ合算可）ご購入された方は、2ショット撮影と菅野結以さんがお客様の私物にサインを記入いたします。

※先着200名様（各日100名様）になります。

＜菅野結以さん来店イベント開催日程＞

■6月21日（日）

1部 15:00～16:00

2部 17:00～18:00

◼️6月24日（水）

1部 16:00～17:00

2部 18:00～19:00

＜注意事項＞

・イベント時、特典チケットをスタッフへお渡しください。

・「2ショット撮影＋サインチケット」をお持ちでないお客様への、サイン・メッセージはご対応いたしかねます。

店舗位置

RAYARD MIYASHITA PARK North 2F

東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号

アクセス

JR・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩3分

営業時間

11:00～21:00

菅野結以さんについて

10代の頃から人気雑誌「Popteen」のモデルとして活躍し、 カリスマモデルと称される。現在は雑誌「LARME」 「PECHE」のメインモデルを中心に活動中。モデル業の傍ら、自身のアパレルブランド「Crayme,」のディレクター&デザイナーも務める。また、TOKYO FM「RADIO DRAGON-NEXT-」のパーソナリティ、サウナ熱波師、かき氷プロデュースなど活動は多岐に渡る。SNSの総フォロワー数は約100万人に及ぶ。

Instagram：@yui_kanno（https://www.instagram.com/yui_kanno/）

X（旧Twitter）：@Yuikanno（https://twitter.com/yuikanno）

THE [ ] STOREについて

THE [ ] STOREは、SUPER STUDIOと三井不動産がEC/D2Cブランドへ提供するOMOソリューションのひとつです。来店者は自らのスマートフォンを使って二次元バーコードから商品購入や会員登録などができます。出店するEC/D2Cブランドは、オンラインだけでなく、オフライン（リアル店舗）での購入データや会員情報もecforceで一元管理できるようになるため分析がしやすく、顧客体験を向上するためのCRM施策などに活用できます。また、現在は二次元バーコードを利用した出店以外にも、POSを利用した出店も可能です。

▼THE [ ] STORE店舗イメージ

▼THE [ ] STORE購入導線（二次元バーコードを使用した場合）

SUPER STUDIOについて

[会社名]

株式会社SUPER STUDIO

[代表者]

代表取締役社長 CEO 林 紘祐

[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F

[資本金]

9,986,420,000円（資本準備金含む）

[事業内容]

プラットフォーム事業/コンサルティング事業/コマース事業

[URL]

https://super-studio.jp/

※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。