豊臣兄弟ゆかりの地！三田村邦彦が奈良・桜井～宇陀へ｜古刹・長谷寺にはじまり、古代の道をぶらり散策♪新時代のそうめん、肉好きも唸る熟成肉BBQなどグルメも満喫！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦、丘みどり

〇番組公式YouTubeチャンネル（未公開映像あり） https://www.youtube.com/@otonatabi_tvo

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr6q8agywz

今回は丘みどりと奈良・桜井～宇陀へ。豊臣兄弟ゆかりの地で太古の風を感じる古都さんぽ＆美味いもん！

秀長も見た！巨大観音「長谷寺」(C)テレビ大阪 登廊の長く険しい道のりは人生にも例えられ、進むごとに煩悩が消え去るともいわれています

日本の始まりの地として知られ、今も古代の風情が息づく町・桜井。まずは、豊臣秀長ゆかりの寺院【長谷寺】を訪ねます。399段ある登廊を進み本堂へ。『本尊大観音特別拝観』の期間中は本堂の中に入ることができ、秀長も祈りを捧げた『十一面観世音菩薩立像』にお参りすることができます。

新時代の「三輪そうめん」＆「チーズいなり」(C)テレビ大阪 新時代のそうめんにご満悦

お次は、そうめん発祥の地・三輪から、新時代のそうめんを提案する【てのべたかだや】へ。創業92年の老舗そうめん企業が手掛けるお店です。三田村は『温 おぼろ（本格黒つゆ）』、丘は『冷 バジル（海老塩金つゆ）』をいただきます。「新しい扉が開いた感じがする。すっごい美味しい」（丘）と大絶賛！

(C)テレビ大阪 『チーズいなり』をいただきます！

さらに、スタッフ一押しのサイドメニューにびっくり！細かく削ったチーズにハチミツをかけて甘じょっぱく仕上げた、その名も『チーズいなり』。はたして、そのお味は…？！

山の辺の道さんぽ！酒の神祀る「大神神社」(C)テレビ大阪 杉玉を見て「すごい！想像以上！」と驚く丘

続いては、桜井市から奈良市へと続く古代の道【山の辺の道】をぶらり散策。日本最古と伝わる【大神神社（おおみわじんじゃ）】へやってきました。酒の神を祀る神社としても知られており、新酒ができたことを知らせる杉玉は、この地から全国の酒蔵へ届けられます。特別に、拝殿に掲げられた杉玉を間近で見せてもらった2人。その大きさにびっくり！

太古の製法で醸す究極の酒(C)テレビ大阪 2025年にオープンした【三輪伝承蔵】

お酒の神様に挨拶した2人は、続いて今西酒造の新蔵【三輪伝承蔵】へ。こちらではお酒づくりの工程をリアルタイムで見ることができ、タイミングが合えば、搾った当日のお酒が飲めるそうです。

2人は、日本最古の醸造手法「菩提酛造り」でつくられた希少な『三諸杉 三輪伝承蔵仕込み 露葉風50』をいただきます。

薬草の町！倒れた人も復活する薬草？(C)テレビ大阪 【森野旧薬園】を見学

続いては、豊臣秀長ゆかりの町・宇陀市へ。こちらは、推古天皇が日本で初めて薬草採取を行った地としても知られます。 江戸時代、森野家の裏山に開かれた【森野旧薬園】は、現在も約250種の薬草を栽培する日本最古の私設薬草園です。三田村が気になった薬草は、その名も『ヒキオコシ（シソ科）』。倒れた人にこの薬草を飲ませたところ、元気に復活したという話があるそうです。

BBQでたのしむ「70日熟成いちぼ」(C)テレビ大阪 お肉の前に…ビールで乾杯！

最後は、お肉が大好きな丘のために、三田村が用意したとっておきのディナー会場へ。熟成肉専門店が営む【手ぶらBBQ室生】です。まずは、キンキンに冷えたビールで乾杯！

(C)テレビ大阪 「カビ付け熟成肉」のお味はいかに？！

こちらでいただく「カビ付け熟成肉」は、熟成により旨味が増し、カビがナッツのような香りを醸すのが特徴です。代表の昆野さんは、前職がカビの研究者。その熟成技術が認められ、ミシュラン３つ星シェフの店舗にも採用されています。さて、70日間熟成させた「いちぼ」のお味は？！

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

〇番組HP

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