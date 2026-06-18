生成AI×知財実務のフロントランナー、川上 成年 氏を技術顧問に招聘

パテント・インテグレーション株式会社ついに提案書作成支援機能までをも搭載。あらゆる特許業務をサマリアで

パテント・インテグレーション株式会社（本社：東京都、Founder CEO・弁理士：大瀬 佳之）は、2024年5月27日に、特許情報サービス事業者として日本初（※1）となるAIエージェント（※2）を搭載した特許読解支援アシスタント「サマリア」を提供しております。

（※1 日本国内の特許情報サービス事業者における調査、2026年5月11日 当社調べ）

（※2 拒絶対応を支援する「拒絶支援ワークフロー機能」において、ワークフロー型AIエージェントとして提供）



この度、生成AIを活用した知財実務の第一人者である川上 成年 氏（株式会社知財デザイン 代表取締役・弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記））を技術顧問として招聘したことをお知らせいたします。

また、角渕 由英 氏（弁理士法人レクシード・テック パートナー 弁理士・博士（理学））をはじめ、第一線で活躍する実務家の方々と連携し、他社に先駆けた先進的な機能の開発・提供に日々取り組んでおります。

川上 成年 氏について

川上 成年 氏 （株式会社知財デザイン 代表取締役・弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記））

東京工業大学（現・東京科学大学）大学院生産機械工学専攻修了後、日本電気株式会社にて生産技術開発に従事。弁理士資格取得後、特許出願実務を経験し、東京農工大学大学院MOT修了を経て2011年に株式会社知財デザインを設立。

中小企業向けの知財経営支援、特許データ解析、IP ランドスケープを専門とし、特許情報の分析から事業開発支援まで幅広く手がけています。技術者としてのバックグラウンドと弁理士としての実務経験を兼ね備え、技術・法律・経営の三位一体の視点から知財戦略を支援できる点が強みです。

2022年のChatGPT登場以降は、生成AIを活用した特許明細書作成・先行技術調査・特許データ分析の可能性をいち早く研究。特許情報フェアをはじめ多数のセミナーに登壇するほか、書籍やnoteを通じて生成AI時代の知財実務を積極的に発信しています。

近年は、LLMを活用して特許情報の定量分析と定性分析を統合する独自の分析手法の研究に取り組み、特許データからの事業機会探索や競合分析への応用について、学会発表や執筆活動を通じて成果を発信しています。また、特許データとユーザーレビューを生成 AIで構造化した多空間デザインモデルを構築し、アイデア創出プロセスを自動化する研究にも取り組むなど、AIによる発明・アイデア創出支援の可能性を探求しています。

技術顧問就任の背景と今後の展望

当社が提供する特許情報サービス「サマリア」は、生成AIを知財実務に特化した形で活用できる特許情報サービスとして設計されており、企業・特許事務所を中心にメインツールとして導入が広がっています。

今回のご就任により、川上氏の最新の知見をサービス開発に直接反映させてまいります。特に、AIを用いた革新的な知財情報解析や、発明アイデア創出を支援する新機能の開発において、川上氏の専門知識をお借りしながら、サマリアのさらなる進化に取り組んでまいります。

パテント・インテグレーション株式会社について

当社は、知財情報サービスを提供する企業です。

当社の独創的な取り組みは、公益財団法人りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社が主催、中小企業基盤整備機構と経済産業省中小企業庁が後援する「第37回中小企業優秀新技術・新製品賞・優良賞(https://biz.nikkan.co.jp/sanken/shingizyutu/37shingizyutu.html)」、特許庁主催の第４回 IPBASE AWARDS(https://ipbase.go.jp/learn/ceo/page40.php)を受賞しており、様々な団体様から広く御評価頂いております。

また、当社では、経済産業省のグレーゾーン解消制度(https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/index.html)等を活用した事前確認を実施しており、知財情報サービスベンダーとして、法令遵守の姿勢を一貫して大切にしております。

知財情報サービス事業者の中でも、グレーゾーン解消制度を適切に活用している事業者は、弊社を含めてごく少数にとどまっています。ツールや事業者をご選定される際には、こうした取り組みもあわせてご考慮いただけますと幸いです。

【主な受賞歴】

・2025年 第27回 中小企業優秀新技術・新製品賞 優良賞受賞

公益財団法人りそな中小企業振興財団、日刊工業新聞社主催

中小企業基盤整備機構と経済産業省中小企業庁後援

・2023年 第4回 IP BASE AWARDエコシステム部門 奨励賞受賞

特許庁主催

代表取締役CEOの大瀬佳之は情報サービス領域に精通した弁理士かつAIエンジニアです。生成AI利活用に関する新たなアイデアの発明創出から実装、サービス提供まで一貫して行う独自のアプローチで、知財業界に新風を吹き込んで参ります。

また、Udemyにて「特許の書き方講座」「特許の読み方講座」などの実務家向けの有益なオンライン講座を提供しています。今回、知財情報フェアへの出展を記念して、以下の通り割引クーポンをご提供させていただきます。以下のクーポンよりご購入頂くと割引価格にてご購入いただけます(なお、Udemy for Businessに契約されている会社の従業員は無料でご視聴頂けます)。

提供する情報サービス

未来へのコミットメント

- 特許の書き方講座（受講者数 3,138人, 評価 4.5/5.0(621件の評価), 2026/05/14現在）- - 割引クーポン【特許の書き方講座】(https://www.udemy.com/course/patentlearning/?couponCode=C90ED4B7FEB6F34EEE3B)- 特許の読み方講座（受講者数 925人, 評価 4.0/5.0(198件の評価), 2026/05/14現在）- - 割引クーポン【特許の読み方講座】(https://www.udemy.com/course/patentreading/?couponCode=F7EABBF0B77697C4EFE9)- サマリア(https://patent-i.com/summaria)AI駆動の高品質特許サマリ作成 https://patent-i.com/summaria- パテント・インテグレーション(https://patent-i.com/)統合特許検索・分析ソリューション https://patent-i.com/- パテント・インテグレーション・レポート(https://patent-i.com/report/)無料の特許レポートサービス https://patent-i.com/report/- ブランドテラス(https://patent-i.com/tm/)商標情報提供サービス https://patent-i.com/tm/

知財実務における生成AIの利活用は、営業現場・実務現場を含め、いまだ発展途上の段階にあると当社は認識しています。

汎用的なAIでは、専門性の高い知財情報の取り扱いや、実務に即した適切なアウトプットを得ることが難しい場面も多く、技術的な課題は依然として残されています。

当社では、こうした課題に真摯に向き合い、実務家の視点を起点とした研究開発と機能強化を続けることで、知財業界に本当に役立つサービスの提供を目指してまいりました。

今回の川上氏のご就任を機に、AIを活用した知財情報解析や発明アイデア創出支援における最新の知見をサービス開発に直接反映させてまいります。特許データの定量・定性分析を統合した革新的な解析機能の拡充を進めるとともに、発明者の創出プロセスを支援する新機能の開発にも取り組み、知財業務全体においてより一層実務に即したAI活用の実現を目指してまいります。

また、強みを持つ各種サービスとの連携を積極的に進めることで、より実践的で価値のある業務環境の提供につなげていきたいと考えています。

生成AIの可能性を最大限に引き出しながら、知財業務の「効率化」と「判断の質の向上」を両立させること。その実現に向けて、今後も皆さまの実務に寄り添いながら、これからも取り組みを続けて参ります。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【お問い合わせフォーム】

https://patent-i.com/ja/contact/

特許文章読解支援AIアシスタント「サマリア」

パテント・インテグレーション株式会社

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パテント・インテグレーション株式会社

東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5階

電話番号：050(3000)6561

◆ 統合特許サービス パテント・インテグレーション

https://patent-i.com/

◆ 特許文書読解支援アシスタント「サマリア」

https://patent-i.com/summaria/

◆ 技術レポートサービス パテント・インテグレーション レポート

https://patent-i.com/report/

◆ YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCYMnbpNWLXsbTCbk_4UY07w

□メールでのお問い合わせ：

https://patent-i.com/ja/contact/

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