KiUが夏フェスシーズンに向けたPOP UPをand ST TOKYOにて開催 人気インフルエンサー『バヤコさん』との初コラボアイテムも発売開始

株式会社ワールドパーティーand ST 特設サイト :https://www.dot-st.com/kiu/disp/itemlist/?dispNo=002001028KiU公式オンラインサイト :https://kiu-online.jp/collections/bayako

株式会社ワールドパーティー（本社：大阪市住吉区、代表取締役社長：冨田智夫）が展開するアウトドアアクティビティーブランド「KiU（キウ）」は、夏フェスシーズンに向けた期間限定POP UPを株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO:櫻井裕也）が運営するフラッグシップストア「and ST TOKYO」にて開催いたします。GO TO FESをテーマに、人気レインウェアやバッグシリーズなど、フェスで役立つアイテムを幅広く展開いたします。また、本POPUPにあわせて、and ST所属の人気インフルエンサー『バヤコさん』との初コラボレーションアイテムを、2026年6月25日（木）よりand ST TOKYO POPUP、WEBストア「and ST」、KiU公式オンラインショップ限定で販売を開始いたします。

POP UP開催、コラボアイテムの発売を記念して、KiU公式Instagramにて2026年6月26日(金) 21:00からKiU×and STのインスタライブコラボ配信が決定。POP UP特設スペースをいち早くお届けするとともに、コラボアイテムの魅力をリアルタイムにお届けいたします。

KiU POP UP STORE in and ST 2026

POP UP STORE開催期間：

2026年 6月25日 (木) - 2026年7月22日(水)

開催場所： and ST TOKYO

所在地 ： WITH HARAJUKU １F

東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号

営業時間： 平日 ：11:00～21:00 / 土日祝：10:00～21:00

展開商品： バヤコさんコラボレーションアイテム

フジロックコラボレーションアイテム / KiU人気アイテム 他

KiU×and ST インスタライブコラボ配信

配信日時： 2026年6月26日(金) 21:00 START

配信アカウント： KiU公式Instagram @kiu.worldparty

出演： おすず(KiU) / バヤコさん(and ST)

バヤコさんコラボレーションアイテム

今回のコラボレーションは、KiUのリアルユーザーでもあり、日頃からフェスカルチャーに親しんでいるバヤコさんとの、“フェス好き”という共通点をきっかけに実現しました。

単なるコラボレーションではなく、“実際にフェスへ通う人たちのリアルな視点”をベースに、フェス当日の使いやすさや、移動・旅行シーンまでを想定しながらアイテムを制作。

「自分たちが本当に持って行きたいもの」を軸に、デザインと機能性の両立を目指しました。

コレクションのコンセプトは、「フェスから日常、旅先まで、いつでもワクワクを連れていけるアクティブアイテム」。

バヤコさんコラボレーションアイテム

バヤコさん自身が愛用しているレインポンチョをはじめ、バッグカバーやポーチなど、実際のフェスや旅行シーンを想定しながらアイテムをセレクト。デザインには、普段使いもしやすいチェック柄を採用し、アクセントとして効かせたオレンジカラーがポイントです。

フェスシーンはもちろん、日常のコーディネートにも取り入れやすいデザインに仕上がっています。

また、すべてのアイテムには今回のコラボレーション限定タグが付属。

KiUらしい機能性と、バヤコさんならではの感性を融合した特別なコレクションとなっています。

バヤコさんからのコメント

【KiUへ】

大好きなフジロックをきっかけに出会い、いちファンとして愛用していたKiUさんとこうして念願のコラボが実現できて、本当に胸がいっぱいです！私のこだわりやワガママを素敵な形にしてくださり、本当にありがとうございます！

【フォロワーの皆様へ】

いつも温かい応援をありがとうございます！みんながフェスや旅行、日々の生活の中で「これ便利！可愛い！」とテンションを上げて使ってくれる姿を想像しながら、細部までこだわり抜いて作りました。ぜひお揃いにして、これからの外遊びシーズンを一緒に最高に楽しみましょう！

商品ラインナップ

【バヤコさんコラボ】スタンダードレインポンチョ 2ND

価格： \9,680（税込）

カラー： オンブレチェック

素材： ポリエステル100%

機能： 耐水圧20,000mmH2O

袖付き高耐水ポンチョ収納袋付き

【バヤコさんコラボ】プロテクトハット

価格： \4,400（税込）

カラー： ブラック

素材：ポリエステル100%

機能：UVカット率95% / 耐水圧15,000mmH2O

透湿性 6,000g/m・24h

晴雨兼用着脱可能ドローコード

【バヤコさんコラボ】ウォータープルーフバッグカバー

価格： \2,640（税込）

カラー： オンブレチェック

素材：ポリエステル100%

トートバッグバッグカバー

【バヤコさんコラボ】パッカブルコンプレッションポーチ

価格： \3,190（税込）

カラー： オンブレチェック

素材：ポリエステル100%

両面メッシュフルオープン仕様

【バヤコさんコラボ】パッカブルコンプレッションポーチ ミニ

価格： \2,860（税込）

カラー： オンブレチェック

素材：ポリエステル100%

表：メッシュ仕様 / 裏：目隠し仕様フルオープン仕様

【バヤコさんコラボ】ウォーターリペレントマルチケース

価格： \1,760（税込）

カラー： オンブレチェック

素材：ポリエステル100%

バヤコさんコラボレーションコレクションお取扱い店舗

カラビナ付き透明窓付き- KiU公式オンラインショップ：https://kiu-online.jp/collections/bayako※販売開始：206年6月25日(木)12:00- WEBストア「and ST」：https://www.dot-st.com/kiu/disp/itemlist/?dispNo=002001028※販売開始：206年6月25日(木)12:00- POP UP STORE（期間限定店）and ST TOKYO特設スペース※販売開始：2026年6月25日(木)※なくなり次第終了となります。KiU (キウ)

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。

『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるひとときにします。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty(https://www.instagram.com/kiu.worldparty/)

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official(https://x.com/kiu_official)

KiU Official Youtube https://www.youtube.com/@kiu8799

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地：〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立：1985年9月

事業内容：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU

株式会社アンドエスティ

多様なブランド・カテゴリー・ヒト・コトなどがつながるPlay fashion !プラットフォーム「and ST（アンドエスティ）」を運営しています。私たちは、様々なお客様や企業の皆様と新たな価値を共創し、ファッション・テクノロジー・コミュニティの掛け合わせによって「買い場」を「遊び場」へと進化させ、買い物そのものを熱狂的な体験に変える「リテールテイメント」の実現を共に目指します。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞

https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

アンドエスティHDグループ

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/andSTHD_official/