和菓子屋なのに、増やしすぎ。

株式会社お亀堂

「値上げしないの？」

そう言われる時代に、和菓子屋は逆に“増やす”ことを選びました。

創業75年、愛知県豊橋市で和菓子づくりを続ける株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：森貴比古）は、2026年6月26日（金）～28日（日）の3日間限定で「大増量セール」を工場直売店にて開催いたします。

人気商品の「ブラックサンダーあん巻き」を含むあん巻きセットの増量販売をはじめ、わらび餅150g増量、みたらし団子2本増量、お赤飯20％増量など、価格ではなく“内容量”で還元する特別企画です。

原材料価格の高騰が続く中、あえて逆を行く。

地域に支えられてきた老舗和菓子店だからこそ実現した、感謝還元イベントです。

【値上げの時代だからこそ、増量で恩返し】

小豆、砂糖、包材、物流費、エネルギーコスト。

和菓子づくりに欠かせない多くの原材料や経費が上昇し、食品業界では値上げが続いています。

お亀堂も例外ではありません。

それでも、

「地域のお客様に少しでも笑顔になっていただきたい」

という想いから、今回の企画を決定しました。

単なる値引きではなく、

「来て楽しい」

「見て楽しい」

「食べて嬉しい」

そんな体験を届けたいと考えています。

【大増量セール内容】

■ 人気のあん巻きセット 2個増量

豊橋駅みやげとして人気の「ブラックサンダーあん巻き」を含む、お好きなあん巻き5個を840円（税込）で販売。

実質2個増量となる、お亀堂最大級のお得企画です。

■ わらび餅 150g増量

とろける食感で人気のわらび餅を、価格そのままで150g増量。

家族みんなで楽しめる大容量です。

■ みたらし団子 2本増量

通常より2本増量した5本入りで販売。

さらに店頭では焼きたてのみたらし団子の実演販売も実施します。

■ お赤飯 20％増量

通常210gを260gへ増量。

蒸したてのお赤飯を特別価格で販売します。

【実は隠れた主役。“あん巻きの皮”を特別販売】

今回のセールでは、普段は販売していない「あん巻きの皮」を数量限定で販売します。

SNSなどでは、

「皮だけ食べたい」

「アイスを巻きたい」

「フルーツを包みたい」

という声が以前から寄せられていました。

そこで今回、あん巻きの皮5枚入りを特別販売。

和菓子屋の“主役ではない部分”が商品になる、少し珍しい企画です。

【自家製あんこも100円で販売】

写真はイメージです。

北海道産小豆を使用した自家製あんこを100g・100円（税込）で販売。

トーストやかき氷など、ご家庭でもお楽しみいただけます。

【古民家CAFEお亀堂も同時開催】

工場直売店併設の「古民家CAFEお亀堂」では、スイーツメニュー全品200円引きを実施。

人気の栗きんとんモンブランや釜みたらしなど、和菓子屋ならではの甘味をお得に楽しめます。

【代表取締役 森貴比古 コメント】

最近は値上げのニュースばかりです。

もちろん和菓子業界も厳しい状況が続いています。

それでも、地域のお客様に支えられてきたお亀堂だからこそ、今できる恩返しをしたいと考えました。

原材料価格は上がっていますが、お客様の笑顔は減らしたくありません。

今回は“値下げ”ではなく、“増量”という形で感謝をお届けします。

ぜひご家族皆さまでお越しください。

【開催概要】

名称：お亀堂 工場直売店 大増量セール

開催日：2026年6月26日（金）～28日（日）

営業時間：9:00～18:00（※最終日は17:00閉店）

会場：株式会社お亀堂 工場直売店

住所：愛知県豊橋市南小池町164

電話：0120-300-334

【会社概要】

株式会社お亀堂は、愛知県豊橋市で創業75年を迎える和菓子店です。

看板商品の「もっちりあん巻き」をはじめ、「ブラックサンダーあん巻き」「酒まんじゅう」など、地域素材を活用した商品開発を行っています。

「挑戦と革新で地域活性の中心に」を理念に、地域企業・生産者との共創を通じて東三河の魅力発信に取り組んでいます。