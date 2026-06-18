【新店OPEN】リカバリーウェア「ReD（レッド）」京急百貨店、ららぽーと門真にオープン！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は2026年6月から7月にかけてリカバリーウェア「ReD（レッド）」直営店を、三井ショッピングパーク ららぽーと門真、京急百貨店にオープンすることをお知らせします。

今後もみなさまの日々の暮らしに寄り添った店舗展開を推進し、生活の中に自然と取り入れられるリカバリー習慣をお届けできるよう、利用しやすい環境づくりに努めてまいります。

取り扱い概要

ReD 上大岡京急店 店舗概要

店舗名：ReD 上大岡京急店

オープン日：2026年6月25日(木)

住所：〒233-8556

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1

京急百貨店6階

営業時間：10:00～20:00

※施設営業時間に準ずる

イメージReD ららぽーと門真店 店舗概要

店舗名：ReD ららぽーと門真店

オープン日：2026年7月16日(木)

住所：〒571-8620

大阪府門真市松生町１－１１ららぽーと門真1階

営業時間：10：00～21：00

※施設営業時間に準ずる

取り扱い商品カテゴリ（両店共通）

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【一般医療機器】

インナーウェア（男性用、女性用）、スリープウェア（男女兼用）、カジュアルウェア（男女兼用）

ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH(R)」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出。インナーウェアやスリープウェアを中心とした幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

独自開発繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReDに使用されている「独自開発繊維VITALTECH(R)」は、MTG独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。

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