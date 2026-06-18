【3COINS】 CoCo壱番屋×おかしもん・ごはんもん　ココイチカレーの風味引き立つ食品を6月27日（土）より販売開始！

株式会社パルグループホールディングス

あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）は、『カレーハウスCoCo壱番屋』監修の食品を6月27日（土）より全国の食品導入店舗にて販売開始します。

今回のコラボレーションでは、大人気のカレーチェーン店『カレーハウスCoCo壱番屋』と、3COINSが展開する食品のプライベートブランド “おかしもん” と “ごはんもん” が初タッグ！『カレーハウスCoCo壱番屋』監修のもと、口の中に広がるココイチカレーの香りとスパイシーな香りを楽しめる「だしカレーふりかけ」や「カレー野菜チップス」「カレーソースひとくちカツ」など、ご飯のお供とお菓子を種類豊富に取り揃えました。

加えて、もっと辛さを求めるあなたにはココイチ秘伝の“とび辛スパイス”を効かせたお菓子もご用意しております。辛さレベルは3段階！ほのかなスパイシーさが食欲をそそるレベル1の「カレーポテトスティック」から、ガツンとシビれる辛さに要注意のレベル3「激辛とび辛いか天」まで。ココイチカレーファンにはたまらないラインナップをどうぞお楽しみに！

※公式通販サイト「PAL CLOSET」での取り扱いはございません。

※3COINSの食品導入店舗での販売です。

〇商品ラインナップ（価格は税込）

・だしカレーふりかけ（432円）・カレー風福神漬け（324円）・カレードレッシング（486円）・塗りパンカレー味（378円）・まろやか旨いカレーもんじゃ（432円）・カレー野菜チップス（432円）・カレーぬれせんべい（324円）・カレーえびせんべい（378円）・カレーのり天（324円）・カレーソースひとくちカツ（324円）・チーズカレーおかき（378円）・焼きチーズカレー味（486円）・チーズカレーポップコーン（378円）・カレーポテトチップス（378円）・カレーポテトスティック（324円）・とび辛チーズポップコーン（378円）・激辛とび辛いか天（378円）



「ごはんもん」「おかしもん」

「日本のおいしいを届けたい」

毎日のごはんはもちろん、ほっとひと息つくちょっと幸せな時間にも寄りそう3COINSの食品ブランド。“ごはんもん”“おかしもん”は日本全国から、こだわりの「おいしい」を形にしてお届けします。

3COINSについて

ベーシックな生活雑貨から空間を彩るインテリア雑貨など、いつ行っても新しい発見がある「3COINS」はあなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店です。雑貨・インテリア雑貨・モバイルアイテム・キッズアイテムなど様々なアイテムを幅広く取り揃えています。

公式通販サイト「PAL CLOSET」：https://www.palcloset.jp/3coins/