埼玉県川越市に新規出店 酒専門店「リカーマウンテン 川越新宿店」が本日2026年6月18日(木)午前10時にオープン

株式会社リカーマウンテン

全国204店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年6月18日(木)午前10時、埼玉県川越市に「リカーマウンテン 川越新宿店」をオープンいたします。

当店は「ウエルシア川越新宿店」から南西へ車で約2分の場所に位置し、川越街道からもアクセスしやすい立地にございます。店内には、ウイスキーやシャンパン、 ワイン、ビール、日本酒、焼酎など 世界各国の様々なお酒が充実し、自慢の品揃えを誇る酒類専門店となっております。オープン日の6/18(木)～6/28(日)までの11日間は、オープンを記念し、セールを実施いたします。企画を多数ご用意し、皆さまのお越しをお待ちしております。

■ オープンセール実施

企画その1 その場で当たる！スピードくじ開催

セール期間中5,000円(税込)お買い上げごとに1回、その場で抽選にご参加いただけます。特賞はなんと1万円相当のカタログギフトをご用意。その他にも心躍る景品を多数ご準備しておりますので、ぜひご参加ください。

企画その2 数量限定 厳選特価品

特別価格、厳選特価品を数量限定でご提供いたします。無くなり次第終了の「早い者勝ち」となりますので、ぜひお早めにご来店ください。

企画その3 特賞はなんとドンペリ！シャンパンくじ

確率1/3で通常価格15,000円以上のシャンパンが当たるくじを3,980円(税込4.378円)にて限定50本販売いたします。特賞には、なんと「ドン・ペリニヨン ホワイト15」をご用意！皆さま奮ってご参加ください。

※お一人様3本限り

企画その4 LM会員様限定 ウイスキー福袋

もちろん当日入会もOK！1等以上が1/5の確率で当たるLM会員様限定のウイスキー福袋を、希少なジャパニーズウイスキーを特賞に据え、2つのラインナップでご用意いたしました。

１．【100個限定】ウイスキー福袋 1本入り

販売価格： 一箱 5,000円(税込 5,500円)

特賞 ： 竹鶴17年

※お一人様1箱限り

２．【50個限定】ウイスキー福袋 2本入り

販売価格： 一箱 15,800円(税込 17,380円)

特賞 ： 山崎18年 ＆ 竹鶴21年(豪華2本セット)

※お一人様1箱限り

■ LMカード会員様募集中

即発行ですぐに使える！お得なLMカード会員様を随時募集中です。入会金500円で、その場ですぐに発行・ご利用いただけます。

会員価格でお得にお買い物：対象商品を、一般価格よりもお得な会員様特別価格でご購入いただけます。

ポイントが貯まる・使える：お買い上げ100円(税別)ごとに1ポイントが貯まり、1ポイント＝1円として次のお買い物からご利用可能です。

アプリ連携でさらにお得：リカマン公式アプリをご利用いただくと、会員様限定のキャンペーンやお得な情報を定期的にお届けいたします。

■アルミ缶回収実施店舗

リサイクルでポイントが貯まる、アルミ缶回収を実施しております。1ケース分(24缶)をつぶさずに水洗いしてお持ちいただくと、10円分として使用可能なＬＭポイント10ポイントを発行いたします。エコでお得にお買い物をお楽しみください。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【店舗情報】

リカーマウンテン 川越新宿店

住所 ：〒350-1124

埼玉県川越市新宿町6-34-19

TEL ：049-248-0220

営業時間 ：AM10:00～PM9:00

年中無休

公式サイト： https://www.likaman.co.jp/shop/saitama/kawagoe/32141.html

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp