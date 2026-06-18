多摩美術大学と東京都市大学が連携を深化

学校法人 多摩美術大学

写真左より 東京都市大学 野城智也 学長、多摩美術大学 内藤廣 学長

多摩美術大学（東京都世田谷区、学長：内藤 廣）と東京都市大学（東京都世田谷区、学長：野城 智也）は、2026年6月12日に連携に関する協定を改めて締結し、多摩美術大学上野毛キャンパスにて締結式を執り行いました。

両大学は、東京都市大学が名称変更する前の武蔵工業大学の時代に、今回の協定の前身となる連携協定を結んでおり、教育研究交流や学生交流などを通じて相互の発展に取り組んできました。

近年、社会課題の複雑化や技術革新の加速に伴い、優れた技術を開発するだけでなく、その技術を人々にとって使いやすく、価値ある形で社会実装することが求められています。そのため、技術的な課題解決を担う工学と、人間中心の視点から価値創出を行うデザインの融合が重要性を増しています。

このような社会的背景のもと、両大学はそれぞれが有する専門性や教育研究資源を生かしながら、工学とデザインを融合した教育・研究活動を一層推進し、社会課題の解決やイノベーション創出に貢献することを目的として、本協定を締結しました。

本協定に基づき、両大学は教育・研究における連携の強化、学生および教職員の交流促進、共同研究の推進、地域・産業界との連携など、幅広い分野で協力を進めていきます。



なお、東京都市大学では2027年4月に学部等連係課程「創発デザイン工学環」（設置構想中）の開設を予定しています。同課程では、工学分野の専門知識とデザイン思考を横断的に学び、社会課題の発見から解決策の提案・実装までを担う人材の育成を目指しています。今回の包括連携協定は、こうした新たな教育展開とも連動しながら、両大学の強みを結集した教育研究活動をさらに発展させる契機となることが期待されます。

連携事項

(1)教育研究に係る教職員及び研究者の交流に関すること

(2)学生の交流に関すること

(3)共同研究の推進及び研究集会等の実施に関すること

(4)施設の相互利用に関すること

(5)学術・教育資料、刊行物及び情報の交換に関すること

(6)産業振興など地域経済の発展に関すること

(7)教育・文化の振興、生涯学習の推進に関すること

(8)その他相互に連携・協力することが必要と認められる事項

参考

多摩美術大学ホームページ https://www.tamabi.ac.jp/

東京都市大学ホームページ https://www.tcu.ac.jp/

（創発デザイン工学環特設サイト https://www.sde.tcu.ac.jp/）

＜お問合せ先＞

多摩美術大学 広報課 kikaku@tamabi.ac.jp

東京都市大学 企画・広報課 toshidai-pr@tcu.ac.jp