カプコンカフェで「ほっ」としよ？　癒しが満載の「お茶犬」コラボが開催決定！

株式会社カプコン

2026年7月17日（金）～2026年8月27日（木）の期間中、カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗において、株式会社セガ フェイブと、ホリプロによる共同開発したキャラクター「お茶犬」のコラボメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。

■「お茶犬」コラボのメインビジュアルはこちら！

コラボメインビジュアルは、リョクをはじめ、お茶犬のなかまたちが、カフェを楽しみつつ、「ほっ」としている可愛らしいイラストになりました。

現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。

今後の情報にご期待ください！！

■「お茶犬」とは

(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO

「お茶犬」 は、2002年に登場した「ほっ」と一息つける癒しのキャラクターとして、当時のお子様を中心に人気を博したキャラクターです。今年で誕生24年を迎え、当時のお子様は大人へと成長し、SNSで再び注目を集めております。

たまには、お茶犬といっしょに「ほっ」としよ？

■公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/

■公式X：https://x.com/ochakenofficial

■カプコンカフェ 池袋店 「お茶犬」コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/topics/2856/

■カプコンカフェ 梅田店 「お茶犬」コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/topics/2781/

■予約システム

「カプコンカフェ」では、事前にお席をご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。

▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。

■「お茶犬」コラボ開催概要■

・店舗 ：「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F 03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

「カプコンストア＆カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 ルクア サウス梅田店 13F 06-4256-8248

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/

・開催期間 ： 2026年7月17日（金）～2026年8月27日（木）

・カフェ公式X ： https://x.com/Capcom_Cafe

(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO

(C)CAPCOM