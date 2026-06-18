カプコンカフェで「ほっ」としよ？ 癒しが満載の「お茶犬」コラボが開催決定！
2026年7月17日（金）～2026年8月27日（木）の期間中、カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗において、株式会社セガ フェイブと、ホリプロによる共同開発したキャラクター「お茶犬」のコラボメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。
■「お茶犬」コラボのメインビジュアルはこちら！
コラボメインビジュアルは、リョクをはじめ、お茶犬のなかまたちが、カフェを楽しみつつ、「ほっ」としている可愛らしいイラストになりました。
現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。
今後の情報にご期待ください！！
■「お茶犬」とは
(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO
「お茶犬」 は、2002年に登場した「ほっ」と一息つける癒しのキャラクターとして、当時のお子様を中心に人気を博したキャラクターです。今年で誕生24年を迎え、当時のお子様は大人へと成長し、SNSで再び注目を集めております。
たまには、お茶犬といっしょに「ほっ」としよ？
■公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/
■公式X：https://x.com/ochakenofficial
■カプコンカフェ 池袋店 「お茶犬」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/topics/2856/
■カプコンカフェ 梅田店 「お茶犬」コラボ告知サイト
https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/topics/2781/
■予約システム
「カプコンカフェ」では、事前にお席をご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。
▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ
https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true
▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ
https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true
※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。
■「お茶犬」コラボ開催概要■
・店舗 ：「カプコンカフェ 池袋店」
東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F 03-5904-9106
【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/
「カプコンストア＆カフェ 梅田店」
大阪府大阪市北区梅田3-1-1 ルクア サウス梅田店 13F 06-4256-8248
【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/
・開催期間 ： 2026年7月17日（金）～2026年8月27日（木）
・カフェ公式X ： https://x.com/Capcom_Cafe
(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO
(C)CAPCOM