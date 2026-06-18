カプコンカフェで「ほっ」としよ？　癒しが満載の「お茶犬」コラボが開催決定！

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株式会社カプコン

2026年7月17日（金）～2026年8月27日（木）の期間中、カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗において、株式会社セガ フェイブと、ホリプロによる共同開発したキャラクター「お茶犬」のコラボメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。



■「お茶犬」コラボのメインビジュアルはこちら！


コラボメインビジュアルは、リョクをはじめ、お茶犬のなかまたちが、カフェを楽しみつつ、「ほっ」としている可愛らしいイラストになりました。


現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。


今後の情報にご期待ください！！　




■「お茶犬」とは



(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO

「お茶犬」 は、2002年に登場した「ほっ」と一息つける癒しのキャラクターとして、当時のお子様を中心に人気を博したキャラクターです。今年で誕生24年を迎え、当時のお子様は大人へと成長し、SNSで再び注目を集めております。


たまには、お茶犬といっしょに「ほっ」としよ？　



■公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/brand/ochaken/　


■公式X：https://x.com/ochakenofficial　






■カプコンカフェ　池袋店　「お茶犬」コラボ告知サイト


https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/topics/2856/


■カプコンカフェ　梅田店　「お茶犬」コラボ告知サイト


https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/topics/2781/



■予約システム


「カプコンカフェ」では、事前にお席をご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店　予約ページ


https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true　


▼カプコンカフェ 梅田店　予約ページ


https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true　　


※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■「お茶犬」コラボ開催概要■


・店舗　　　　　：「カプコンカフェ 池袋店」


　　　　　　　　　東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F　03-5904-9106


　　　　　　　　 【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/


　　　　　　　　　「カプコンストア＆カフェ 梅田店」


　　　　　　　　　大阪府大阪市北区梅田3-1-1 ルクア サウス梅田店 13F　06-4256-8248


　　　　　　　　 【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/　


・開催期間　　　： 2026年7月17日（金）～2026年8月27日（木）


・カフェ公式X　 ： https://x.com/Capcom_Cafe　　



(C)2002,23 SEGA FAVE / HORIPRO


(C)CAPCOM