生のあんず、食べたことありますか？貴重な初夏の味覚を銀座NAGANOにて販売中

長野県

長野県は、全国トップクラスのシェアを誇るあんずの主要産地です。（生産量全国２位）

特に千曲市（森・倉科・更級地区）や長野市松代町（東条地区）は、長い栽培の歴史と高品質なあんずの産地として知られています。

「生のあんず、食べたことありますか？」そう聞かれたら「ないかも・・」と感じる方が多いのではないでしょうか。

あんずといえば、ジャムやシロップ漬けなど、加工された姿を思い浮かべる方が多いかと思います。

それもそのはず。生のあんずはとても傷みやすく、収穫量も安定しないため、市場ではなかなか出会えない”幻のフルーツ”ともいわれています。

そっと手に取ると、しっとりとした重み。一口かじるとあふれるみずみずしさ。

ドライフルーツなどでは味わえない甘酸っぱさと爽やかな甘みが口いっぱいに広がります。

私自身も初めて生のあんずを食べた時、そのおいしさに一瞬で虜になり、以来この時期になると必ず味わいたくなる初夏の楽しみとなっています。

収穫時期が短く、市場にはわずかしか出回りません。また今年はあんずの生育が早く、今がまさに”旬”です。

この機会にぜひお立ち寄りいただき、初夏ならではの特別な味わいをお楽しみください。

商品詳細

長野県オリジナル品種「信州サワー」千曲市森地区のあんずの花

・販売時期：2026年6月9日～7月上旬頃 ※終了が早まる可能性があります。

・販売場所：「銀座NAGANO」1階ショップスペース

（〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目6-5 NOCOビル）

・入荷品種：平和、信山丸、ハーコット、杏月（特別販売）

※入荷順。入荷品種は天候や収穫状況により異なります。

・産地：長野県（主な産地：千曲市、長野市松代町など）※品種により異なります。

・価格：1パック1,100円（税込）～ ※品種により異なります。

・その他：あんず加工品各種（ジャム、シロップ漬け、ドライフルーツ等）も数多く取り扱い中

品種紹介

銀座NAGANO あんず売場

生食用あんず「ハーコット」

酸味が控えめで非常に甘みが強く、生食用のために開発された大人気品種。

皮ごとそのまま食べることができ、旬ならではの香りと果汁感を楽しめます。

冷蔵庫で少し冷やして、丸かじりがおすすめ！

加工向きあんず「信山丸」「平和」

長野県生まれの品種です。果実はやや小さく、ジャムやコンポート、シロップ漬けづくりに適した品種です。加熱することで豊かな香りと鮮やかな色合いが引き立ちます。また、酸味がお好きな方は生食でも楽しむことができ、品種ごとの味わいの違いを感じられます。

観光トピック

生食用あんず「ハーコット」加工向きあんず「平和」

現地ではあんず狩りやあんず’スイーツなど、この時期ならではの体験も楽しめます。

＜あんず狩り＞

6月13日（土）～なくなり次第終了 杏里庵 https://kyourian.com/

＜ちくまあんずフェア×うまいもん展2026＞

6月28日（日） 千曲市役所、ことぶきアリーナ千曲 https://www.city.chikuma.lg.jp/soshiki/norin/event/12384.html

銀座NAGANO公式アプリがスタート

「銀座NAGANOメンバーズカード」がスマートフォンアプリになりました。

100円（税別）のお買い物で1ポイント付与。500ポイントで500円分のお買い物券を発行します。最新のお知らせや入荷情報、お得なクーポンも配信しています。

現行の紙カードの利用期限は2026年6月末までとなりますので、お早めにアプリへの切り替えをお願いします。

「週刊銀座NAGANO」について

2026年7月より銀座NAGANOで販売する商品や実施するイベントなどの情報を定期的に発信します。

銀座NAGANOについて

銀座NAGANOは首都圏と長野県をつなぐ情報発信拠点です。

ショップ、イベントスペース、観光案内・移住相談機能を備え、信州の食・文化・観光の魅力を発信しています。

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目6-5 NOCOビル 1・2・5F

TEL：03-6274-6015（代表）

営業時間：10:30～19:00（1・2F） 10:00～18:00（5F）