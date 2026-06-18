日本を旅するためのSUP。PEAKS5が新ロゴ・新デザイン・新価格で2026モデル発売開始 インフレータブルSUPブランド「PEAKS5（ピークスファイブ）」は、2026モデルの発売を開始いたします。

合同会社Hygge

今回のテーマは、

「旅とSUP」

私たちはこれまで、日本中をSUPの営業やイベントで巡ってきました。

北海道の湖、東北の川、信州の高原湖、瀬戸内海、九州の離島。

その中で気づいたのは、SUPの魅力は水の上だけではないということでした。

目的地へ向かう時間。

地図を眺める時間。

車にSUPを積み込み、新しい景色を探しに行く時間。

そのすべてが旅であり、SUPはその旅を豊かにする道具でした。

PEAKS5は2026年、「旅とSUP」をブランドコンセプトに掲げ、新たなコレクションを発表します。

旅のためのSUPへ

PEAKS5は創業以来、数多くのインフレータブルSUPを販売してきました。

近年、SUP市場は成熟し、多くのブランドからさまざまな商品が発売されています。

その中で私たちは改めて問い直しました。

「本当に必要なSUPとは何か。」

速さだけではない。

機能だけでもない。

もっと自由に。

もっと気軽に。

日本中の景色を楽しむためのSUP。

そんな原点に立ち返り、2026モデルの開発を行いました。

新ロゴに込めた想い

2026シーズンより、PEAKS5はブランドロゴを刷新しました。

デザインを担当したのは、日本国内外で活動するアーティスト U380

新しいロゴには、

湖 海 山 川 都市

という、日本の旅を構成するさまざまな風景が表現されています。

アウトドアブランドでありながら、アートやカルチャーとの接点も大切にしたい。

そんなPEAKS5の新しい方向性を象徴するデザインとなっています。

軽量化と価格の見直し

2026モデルでは、素材や構成を見直し、より軽く、扱いやすいSUPを目指しました。

また、近年の物価上昇が続く中でも、より多くの人にSUPを楽しんでもらいたいという想いから価格設定も大幅に見直しています。

従来モデルと比較して手に取りやすい価格帯を実現しながら、PEAKS5らしいデザインと品質を両立しました。

WOVEN素材とシングル素材で製作しました。



WOVEN 超軽量で硬さがある素材

SINGLE 軽量でコストパフォーマンスに優れた少し柔らかい素材

AOLANI WOVEN(https://peaksfive.com/products/aolani-woven)AOLANI WOVEN(https://peaksfive.com/products/aolani-woven)AOLANI SINGLE(https://peaksfive.com/products/aolani-single)AOLANI SINGLE(https://peaksfive.com/products/aolani-single)

2026モデルラインナップ AOLANI（アオラニ）

PEAKS5のフラッグシップモデル。

高い安定性を持ち、大人2人でのタンデムクルージングや、子ども・ペットとのツーリング、SUP YOGAなど幅広い用途に対応します。

KANALOA WOVEN(https://peaksfive.com/products/kanaloa-woven)KANALOA WOVEN(https://peaksfive.com/products/kanaloa-woven)KANALOA SINGLE(https://peaksfive.com/products/kanaloa-single)KANALOA SINGLE(https://peaksfive.com/products/kanaloa-single)

初めてSUPを楽しむ方にもおすすめのモデルです。

KANALOA（カナロア）

旅を楽しむためのオールラウンドモデル。

安定性と操作性のバランスに優れ、湖・川・海など様々なフィールドで活躍します。

MANOA(https://peaksfive.com/products/2026manoa)MANOA(https://peaksfive.com/products/2026manoa)

PEAKS5を代表するツーリングボードです。

MANOA（マノア）

漕ぐ楽しさを追求したツーリングモデル。

12'6ftのロングボードならではの直進性とスピード感を持ち、ロングツーリングやレース入門にも適しています。

幅が30インチあるため安定感も備えています、ステップアップを目指すパドラーにも最適です。

PEAKS5について

PEAKS5は2015年にスタートした日本のSUPブランドです。

これまで「SUP CAMP」などのスタイルを提案しながら、日本全国でSUPの楽しさを発信してきました。

2026シーズンからは、

「旅とSUP」

「軽量化」

「アートとアウトドア」

を新たなテーマとして掲げ、より多くの人が水辺へ出かけるきっかけとなる製品づくりを目指していきます。

新代表 福井五大コメント

11年間、日本中をSUPとともに旅してきました。

美しい景色に出会うたび、SUPは単なるスポーツ用品ではなく、人生を豊かにする旅の道具だと感じてきました。

2026年のPEAKS5は、原点に立ち返りながらも新しい挑戦を行っています。

もっと自由に。

もっと気軽に。

日本の素晴らしい自然へ出かけるきっかけとなるブランドでありたいと思っています。

■ PEAKS5 FIELD DAY in 白樺湖

開催日：2026年7月5日（日）

対象：PEAKS5オーナー

【開催場所】

長野県茅野市北山3419

八ヶ岳アドベンチャーツアーズ桟橋

参加費：無料

私はこれまでSUPレースやサーフィンを通じて本気でSUPと向き合ってきました。現在はガイドツアー会社を運営し、初めてSUPを体験する方へのスクールも行っています。

そんな中でずっと感じているのは、SUPの楽しさはパドリングによって大きく変わるということです。

今回のFIELD DAYでは、PEAKS5オーナーの皆さまに、SUPの本質とも言える「パドリングの楽しさ」を体験していただきたいと思っています。

もっと楽に進める。

もっと遠くへ行ける。

もっと水の上が気持ちよくなる。

そんな感覚を一緒に体験できたらと思っています。

SUPを楽しんだ後は、参加者の皆さんと交流しながらゆっくり過ごせればと思っています。

PEAKS5オーナー同士の交流の場としても、気軽に参加していただけたら嬉しいです。

【講師プロフィール】

福井 五大（PEAKS5代表）

2026年よりPEAKS5代表に就任。

2019年全日本SUP選手権6km優勝。

元スキークロス日本代表。

SUPレース、サーフィン、アウトドアガイドとして長年自然の中で活動を続ける。

現在は長野県白樺湖を拠点に八ヶ岳アドベンチャーツアーズを運営し、年間約1万人のお客様へ自然体験を提供している。

商品概要

ブランド名：PEAKS5

発売開始日：2026年6月19日

ラインナップ

AOLANI WOVEN(https://peaksfive.com/products/aolani-woven)

AOLANI SINGLE(https://peaksfive.com/products/aolani-single)

KANALOA WOVEN(https://peaksfive.com/products/kanaloa-woven)

KANALOA SINGLE(https://peaksfive.com/products/kanaloa-single)

MANOA(https://peaksfive.com/products/2026manoa)

価格

66,000円（税込）～ 93,500円（税込）

販売サイト

PEAKS5公式オンラインストア(https://peaksfive.com/)

公式Instagram

@peaks5