大阪の生姜焼き専門店、気象庁「酷暑日」制定に合わせ“夏バテ対策”キャンペーンを始動【生姜焼き食堂 上出来】

株式会社have

株式会社have（本社：石川県加賀市、大阪オフィス：大阪市中央区）は、大阪の生姜焼き専門店「生姜焼き食堂 上出来（じょうでき）」西田辺店・南船場店の2店舗にて、気象庁が新たに制定した予報用語「酷暑日」に連動した“夏バテ対策”キャンペーンを2026年7月1日（水）より開始いたします。猛暑日・酷暑日には17時以降、生姜焼き定食を100円引きで提供。あわせて、夏限定『冷』定食も2026年6月19日より西田辺店にて提供開始いたします。

「毎日を頑張るあなたに。夏に勝つ、一皿を。」をテーマに、しっかり栄養を摂って夏を乗り切ってほしい--そんな想いを込めた取り組みです。

災害級の暑さが、日常になった

2025年夏、日本の平均気温は1898年の統計開始以降「最も高い夏」を記録しました（気象庁発表、平年差+2.36℃）。2025年8月5日には群馬県伊勢崎市で41.8℃を観測し、国内観測史上最高を更新。同年は過去最多となる延べ30地点で40℃以上を記録しています。

こうした事態を受け、2026年4月17日、気象庁は最高気温40℃以上の日を指す「酷暑日（こくしょび）」を新たな予報用語として正式に定めました。47万件を超えるアンケートを経て決まった呼称で、35℃以上の「猛暑日」を超える、災害級の暑さに対する社会的な備えが求められています。

一方で、夏の食卓には別の課題があります。冷たい麺類や冷たい飲み物で食事を済ませがちな夏は、ビタミンB1やタンパク質といった「夏バテ対策に必要な栄養素」が不足しがちです。日本の夏は、もはや個人の体力だけでは乗り切れない社会的課題となりつつあります。

「毎日を頑張るあなたに。夏に勝つ、一皿を。」

生姜焼き食堂上出来は、生姜焼き専門店として、日本の夏バテという社会課題に向き合います。

猛暑のなかでも、人は食べなければ夏に勝てません。冷たい麺類で凌ぐ夏ではなく、しっかり栄養を摂って夏バテに勝つ夏を。豚肉のビタミンB1、生姜のショウガオール、タンパク質--夏バテ対策に必要な栄養素を一皿でまるごと届けるのが、生姜焼き定食です。

酷暑日連動キャンペーン概要

猛暑日・酷暑日には、夕方の時間帯に「生姜焼き定食を食べてから帰る」習慣を。仕事終わりの夕方は、夏バテで意欲が落ちがちな時間帯。生姜焼きで元気を取り戻してから帰宅してほしいという想いから、17時以降限定の割引設計としました。

猛暑日（最高気温35℃以上）17時以降～閉店まで

・生姜焼き定食 全部位 100円引き

酷暑日（最高気温40℃以上）17時以降～閉店まで

・生姜焼き定食 全部位 100円引き

・自家製ジンジャーエール プレゼント

・バニラアイス自家製ジンジャーシロッププレゼント



期間：2026年7月1日（水）～ 8月31日（日）

対象店舗：生姜焼き食堂 上出来 西田辺店、南船場店

対象メニュー：肩ロース生姜焼き定食、リブロース生姜焼き定食、豚バラ生姜焼き定食（全部位）

発動条件：気象庁が大阪府に対し猛暑日・酷暑日を当日発表した日に発動

時間帯：17時以降～閉店まで

夏限定『冷』定食 2026/6/19より西田辺店にて販売開始

自家製ジンジャエールバニラアイス自家製ジンジャエールシロップ

夏は冷たいものを食べたい、でもスタミナも欲しい。この二律背反に専門店として応えるため、夏限定『冷』定食を販売開始いたします。冷たい麺類では摂れない、夏に必要な栄養とパワーを、冷たく食べていただける一皿です。※生姜焼き食堂上出来西田辺店限定

リブロース炙り冷しゃぶ定食 柚子ごまポン酢たれ

1,290円～（大盛1,590円／特盛1,990円）

香ばしく炙ったリブロースを、柚子香るごまポン酢でさっぱりと。

茶美豚 塩焼き定食 粗くおろした大根おろしと生姜ゆずポン酢ぶっかけ

1190円～

肩ロース・リブロース・豚バラから選べる塩焼き定食。粗くおろした大根おろしと生姜のゆずポン酢で、夏のからだに寄り添うさっぱり仕立て。

生姜焼き定食が、夏バテに効く理由

・豚肉のビタミンB1：エネルギー代謝を助ける働きをもつ水溶性ビタミン

・タンパク質：からだをつくる土台となり、夏バテで食欲が落ちた時に不足しがちな栄養素

・キャベツのビタミンC：抗酸化機能をもつビタミンの代表とされる栄養素

・キャベツの食物繊維：整腸作用により、おなかの調子を整える働きが期待される栄養素

・生姜のショウガオール：血行をよくし、胃腸を刺激して内臓の働きを活発にするとされる、生姜の辛み成分（加熱によりジンゲロールから変化）

※ビタミンB1・ビタミンC・食物繊維の働きに関する記載は厚生労働省「e-ヘルスネット」、ショウガオールの働きに関する記載は農林水産省「消費者の部屋」を参照。各栄養素の含有量は文部科学省「食品成分データベース」に基づきます。

◆豚肉 × 生姜 × キャベツ ― 「生姜焼き」という一皿の理由

生姜焼きが、豚肉に生姜を合わせ、千切りキャベツを添えるという形に行き着いたのには、味の相性だけでなく、理にかなった理由があります。

豚肉は、エネルギー代謝を助けるビタミンB1を多く含む食材です。そして、このビタミンB1をおいしく摂るための日本の知恵が「香味と合わせて食べる」こと。生姜や玉ねぎといった香味とともに調理する豚肉料理は、家庭の食卓で長く親しまれてきた、理にかなった食べ方です。生姜焼きは、まさにその代表格といえます。

生姜の役割は、栄養面だけにとどまりません。食欲が落ちがちな夏に、すっとした香りとほどよい辛みが食欲をそそり、こってりしがちな豚肉をさっぱりと食べさせてくれる--この味わいの設計こそ、暑い季節に生姜焼きが映える理由です。日本の夏の定番として生姜焼きが愛されてきたのは、味の必然があってのことです。

そこへ千切りキャベツが加わることで、ビタミンCと食物繊維が補われ、肉と野菜を一皿でバランスよく摂れる一食が完成します。豚肉のビタミンB1とタンパク質、生姜のショウガオールと香り、キャベツのビタミン・食物繊維--この三位一体が、夏のからだの土台を支える「生姜焼き定食」です。

素材へのこだわり ― 鹿児島県産ブランド豚「茶美豚」

生姜焼き食堂 上出来では、主役の豚肉に鹿児島県産のブランド豚「茶美豚（ちゃーみーとん）」を使用しています。鹿児島黒豚に次ぐブランドとして開発された銘柄で、お茶由来の成分「カテキン」とさつまいもを加えた専用飼料で育てられているのが特徴です。

・臭みが少なくクセのない味わい：カテキンの消臭・抗酸化作用により、豚肉特有の臭みが抑えられています

・上質な赤身とあっさりした脂：甘みを感じる脂と柔らかな肉質で、ジューシーながら後味は軽やか

・旨み成分イノシン酸が豊富：確かなコクと旨みを感じられる豚肉です

クセが少なくさっぱりとした茶美豚は、生姜の香りを引き立てる生姜焼きとの相性が抜群。夏でも重たくなりすぎず、最後までおいしく食べきれる一皿に仕上げています。

店舗情報

◆生姜焼き食堂上出来 西田辺店

所在地：大阪市阿倍野区西田辺町1丁目1-21 ドエルレーベン1F

営業時間：11:00～15:00（LO14:45）／17:00～22:00（LO21:30）

定休日：不定休

TEL：06-6115-7661

アクセス：大阪メトロ御堂筋線 西田辺駅すぐ

◆生姜焼き食堂上出来 南船場店

所在地：大阪市中央区南船場3-6-1-102

営業時間：11:00～15:00／17:30～21:00

定休日：不定休

TEL：06-6251-2070

アクセス：大阪メトロ心斎橋駅より徒歩約5分

Instagram：https://www.instagram.com/syogayaki_jodeki/

公式HP：https://www.potto-has.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dnCfboiv_tc ]

生姜焼き食堂上出来 西田辺店外観

＜本件に関するお問い合わせ＞

店舗での試食取材、インタビュー、メニュー写真提供、すべて柔軟に対応いたします。猛暑日・酷暑日当日の発動時取材もご対応可能です。下記までお気軽にお問い合わせください。



株式会社have 広報担当：北田 瑞希

e-mail：kitada@potto-has.com

電話番号：070-2253-3700

大阪オフィス：大阪市中央区南船場2-7-14大阪写真会館301-A

◆ 会社概要

会社名：株式会社have

所在地：石川県加賀市山代温泉参六の177番地1

代表者：代表取締役 山崎輝芳

事業内容：飲食店の企画、運営、コンサルティング

URL：https://www.potto-has.com/

運営店舗：自家製ミートソースpotto（1店舗）、食堂カフェpotto（3店舗）、食堂カフェpotto×タニタカフェ(R)（2店舗）、pasta gallery potto（1店舗）、生姜焼き食堂 上出来（2店舗）

【本リリース掲載情報の出典】

・「酷暑日」予報用語制定（2026年4月17日決定・47万件超のアンケート実施）：気象庁報道発表、日本経済新聞、日本気象協会 tenki.jp

・2025年夏の平均気温（統計開始以降最高、平年差+2.36℃）、伊勢崎市41.8℃（観測史上最高更新）、延べ30地点で40℃以上：気象庁発表、日本経済新聞

・栄養素の働きに関する記載（ビタミンB1のエネルギー代謝、ビタミンCの抗酸化機能、食物繊維の整腸作用 ほか）：厚生労働省「e-ヘルスネット」

・生姜の成分（ショウガオール・ジンゲロール）の働きに関する記載：農林水産省「消費者の部屋」

・各栄養素の含有量に関する記載：文部科学省「日本食品標準成分表（食品成分データベース）」

・茶美豚（ちゃーみーとん）に関する記載：JA鹿児島県経済連、各産地・流通事業者の公表情報