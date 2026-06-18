鹿児島県・大隅に「タダイマ」を増やしたい。地域と人をつなぐプロジェクトがクラウドファンディングを開始

合作株式会社

鹿児島県・大崎町を拠点に、クリエイティブと制度設計（プロトコルデザイン）で社会や地域にアプローチする合作株式会社（代表取締役 齊藤智彦 本社・鹿児島県大崎町）は、2025年度より始動した大隅地域のU・Iターン促進、雇用促進を目的としたプロジェクト『タダイマ、オオスミ。』を、もっとひろく、大隅を想うみなさんと一緒に育てていくために、クラウドファンディングサービス「For Good」にて、目標金額100万円のクラウドファンディングを開始しました。

集まった支援金は、2026年8月11日に鹿児島県大崎町で開催する『全力オカエリナ祭』を含む、『タダイマ、オオスミ。』の企画・運営費として活用します。

クラウドファンディングページ

プロジェクト名：

鹿児島県・大隅に、もっと「タダイマ」を。『全力オカエリナ祭』をこの先も続けたい！

公開ページ：https://for-good.net/project/1003875

募集期間：2026年6月15日～7月31日

目標金額：1,000,000円

進学や就職をきっかけに地域を離れた人が増える一方で、地元との接点は少しずつ薄れていきます。

「いつか帰りたい」

「何かの形で関わりたい」

そんな想いがあっても、その入口は決して多くありません。

地域側にも、帰ってくる人や新たに関わる人を歓迎したい想いがあります。

しかし、その出会いの場や関係性を育む仕組みは十分とは言えません。

だから、私たちはこの人たちのあいだにある距離を、少しずつ近づけていくために、一度きりのイベントではなく、「大隅と人とのつながり」を未来へ残していくために挑戦します。

▶︎『タダイマ、オオスミ。』について

『タダイマ、オオスミ。』は、大隅出身者、Uターン・Iターン希望者、大隅ファン、地域に関心のある人、そして今、大隅で暮らす人たちをつなぐプロジェクトとして、合作株式会社が2025年度から取り組んでいるプロジェクトです。

「帰っても、離れても、誰もを大隅と幸せにつなげ続ける」をミッションに、暮らす場所や関わり方にかかわらず、それぞれの方法で大隅とのつながりを育てられる場をつくっています。

進学や就職をきっかけに地域を離れたあと、「いつか帰りたい」「何かの形で関わりたい」と思っていても、今の地域を知る機会や、人と出逢う入口は多くありません。

一方、大隅には、帰ってくる人や新しく関わる人を迎え、ともに地域の未来をつくりたいと考えている人たちがいます。

『タダイマ、オオスミ。』では、東京と大隅の双方で交流の場をつくり、「関わりたい人」と「迎えたい人」が出逢い、新たなつながりが始まるきっかけを届けています。

▶︎大隅で「タダイマ」と「オカエリ」が生まれる一日

プロジェクトの中心的な取り組みの一つが、お盆の帰省時期に開催する『全力オカエリナ祭』です。

大隅に帰ってくる人、大隅を訪れる人、今大隅で暮らしている人が集まり、地域の自然や食を楽しみながら、遊び、語り合い、つながる一日をつくります。

2025年8月に初開催した際には、参加者や地域の事業者、協力者が一緒になり、会場のさまざまな場所で「タダイマ」と「オカエリ」が交わされました。

この景色を一度きりで終わらせず、今年も、その先も続けていくため、今回のクラウドファンディングに挑戦します。

『全力オカエリナ祭』開催概要

日時：2026年8月11日（火・祝）14:00～21:00予定

会場：くにの松原キャンプ場

所在地：鹿児島県曽於郡大崎町益丸226-1

入場料：500円

※高校生以下無料。一部の体験・飲食は別途料金が必要です。

イベント詳細・お申し込み：

https://zennryoku-okaerinasai2.peatix.com/

▶︎支援金の使い道

皆さまからいただいたご支援は、2026年度の『タダイマ、オオスミ。』の活動を実施し、今後も継続していくために大切に活用させていただきます。

主に、以下の費用に充てる予定です。

・『全力オカエリナ祭』の会場費、設営費、備品費

・会場装飾や音響、体験コンテンツにかかる費用

・大隅の食を楽しむ企画や交流の場づくりにかかる費用

・イベントの広報物、Web、SNS発信にかかる費用

・写真や動画の撮影、記録、活動報告の制作費

・リターンの制作費、仕入れ費、梱包・発送費

・『タダイマ、オオスミ。』の企画・運営にかかる事務局費

▶︎大隅の魅力を味わい、つながるリターン

リターンには、活動を純粋に応援するコースのほか、オンライン交流会への参加、『全力オカエリナ祭』のオリジナルグッズ、大隅地域の4つの蔵元による焼酎の飲み比べセット、海の幸・お茶を詰め合わせたセットなどを用意しています。

大隅を訪れる方も、遠くから応援する方も、それぞれの場所や方法からプロジェクトに参加できます。

詳しいリターンの内容や注意事項は、クラウドファンディングページをご覧ください。

公開ページ：https://for-good.net/project/1003875

【全力隊長コメント｜大保拓弥】

私自身、大隅に帰り、この地域で活動する人たちと出逢い、関わることができて、心から幸せだと感じています。だからこそ、大隅とのつながりに喜びを感じる人を、一人でも増やしたいと思っています。『タダイマ、オオスミ。』を通して、帰ってきた人にも、初めて訪れた人にも、心から「オカエリナサイ」と言える地域をつくりたいです。

大隅との関わり方は、移住だけではありません。訪れること、応援すること、仕事や得意なことで関わることも、大切なつながりです。

今回のクラウドファンディングを、新たな仲間と出逢い、『全力オカエリナ祭』を今年も、その先も続けていくための入口にしたいと思っています。皆さんと一緒に、「タダイマ」と「オカエリ」が行き交う景色をつくれたらうれしいです。『全力オカエリナ祭』を今年も、その先も続けていくため、あたたかいご支援をよろしくお願いいたします。

■ まずはインスタグラムマガジン「すみっこじん」をチェック！

“おおすみには「帰っておいで」と言ってくれる人がいる”

本土一の隅っこに位置しながら、独自の文化が脈々と醸されている、おおすみ。そんな場所で、あたたかくも実は反骨精神をふつふつと秘めた、すみにおけない！大隅人（＝すみっこじん）を発信し、その生き方や楽しみ方の片鱗に触れることで、自分との共通点が見つかり、遠隔でも親近感が湧くような、想いについつい触れたくなって、頼りたくなる心の拠り所マガジンです。「すみっこじん」では、プロジェクトの裏側や、会いたくなるような大隅の人々を紹介しています。この夏、大隅で何かが起こる。その胎動を、まずはSNSや6月の東京会議で体感してください。 皆様の「タダイマ」を、全力の「オカエリ」で待っています。

公式Instagram：@sumikkojin_oosumi

◼️鹿児島県大隅地域は、“世界の注目が集まる場所”。

日本本土最南端に位置する鹿児島県の大隅地域（大隅半島）は、霧島山系や錦江湾を望む豊かな自然に恵まれ、古くから交易や文化交流の拠点として栄え、お茶や焼酎、畜産、漁業など世界を誇る特産品の産地としても知られています。また、産物だけでなく、リサイクル率日本一のまちも包括するなど、世界をリードする取り組みが根づきながら、温暖な気候と大地の恵みに満ちあふれた場所でもあります。

◼️「合作株式会社」について

「合わせて作ると、世界はもっと、おもしろい」をキーワードに、クリエイティブと制度設計（プロトコルデザイン）で、地域、人、企業をつなぎ、新しい社会のかたちを提案していく会社です。

【会社概要】

社名：合作株式会社（Gassaku Inc.）

所在地：鹿児島県曽於郡大崎町假宿1772-6

代表者：代表取締役 齊藤智彦

事業内容：新規事業開発/官民連携の組織体の構築・運営

広報・PR /人材育成事業

設立：2020年7月

公式ウェブサイト：https://gassaku.co.jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/gassaku

公式note：https://note.com/gassaku