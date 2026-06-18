【ファミマ数量限定】「蜜グミ」って何!? 廃棄されるシロップから生まれた“すもも”のグミが可愛すぎる。和歌山県産すももを余すことなく楽しむ「蜜グミ」＆「ひとくちドライフルーツ」が6月23日に全国発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 建夫）は、2025年10月に発売し、ご好評をいただいた「国産レモン」のアップサイクルプロジェクトに続き、今回は初夏に旬を迎える「すもも」を主役にした新商品を発売します。

2026年6月23日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店で、和歌山県産のすももを使用した「和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ」276円（税込298円）と、その製造過程で生まれる蜜液（シロップ）を有効活用した「すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ」178円（税込192円）を、ファミリーマート先行・数量限定で発売します。

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。今回は、「いちばん環境にやさしい」を目指した取り組みの一環となります。

◆和歌山県産すももの旨みを凝縮！セミドライ製法でしっとり仕上げたドライフルーツ

和歌山県は、すももの生産量が全国有数の産地として知られています。今回は、そんな和歌山県で大切に育てられたすももを使用し、やさしい味わいのドライフルーツに仕上げました。

すもも本来の味や風味を損なわないよう、低温でじっくりと糖分を浸透させ、時間をかけて乾燥させていく「セミドライ製法」を採用。これにより、しっとりとした柔らかい食感を実現しました。

また、検品やカットを一つひとつ丁寧な手作業で行っているため、機械的ではない「自然な不揃いさ」も特徴の一つです。人の手ならではの温かみのある仕上がりをお楽しみください。

すもものおいしさをぎゅっと閉じ込め、ほどよい酸味とまろやかな甘みが調和したやさしい味わいは、日常のちょっとしたおやつにぴったりです。

今回のドライフルーツには、大きさや形が不揃いだったり、皮に少し傷があったりといった理由から、そのままでは市場に出回らない「規格外のすもも」を積極的に使用しています。おいしさはそのままに、廃棄されてしまう可能性のあった果実をアップサイクルすることで、産地の支援と環境負荷の低減に貢献します。

◆もったいないを「おいしい」へ。ドライフルーツ作りから生まれた「蜜グミ」

ドライフルーツを製造する過程では、すももを蜜漬けしたあとの「蜜液（果汁を含んだシロップ）」が副産物として生まれます。これまでは十分に活用しきれず、通常は廃棄されてしまっていたこの大切な蜜液を、おいしいグミとして生まれ変わらせたのが「すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ」です。

やわらかくもちっとした食感の「外側のシェル（ピンク）」と、とろっとした「内側のジュレ（黄色）」を合わせ、一口で異なる2つの食感が楽しめる贅沢な二層構造に仕上げました。ジュレを黄色、シェルをピンクにすることで、すももの生果を思わせるかわいらしいグラデーションを表現しており、味わいだけでなく見た目にも心が弾む華やかな仕上がりです。

中のジュレからすももの爽やかな酸味とまろやかな甘みが広がり、一口ごとにジューシーな果実感を堪能いただけます。

「おいしい！」と手に取ったその一袋が、食品ロス削減につながる一歩となります。ぜひお近くの店舗でお手に取って、果実感あふれるおいしさと、日常に無理なく寄り添うエシカルな心地よさを体験してみてください。

【商品概要】

【商品名】和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ

【価格】276円（税込298円）

【販売エリア】 全国

【内容】和歌山県産すももを使用。じっくり低温で糖分を浸透させ、しっとり柔らかいセミドライ食感に仕上げました。手作業で丁寧に検品・カットしています。

【商品名】すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ

【価格】178円（税込192円）

【販売エリア】 全国

【内容】ドライフルーツ製造時にできる蜜液を有効活用。もちっとしたシェルと、とろりとしたジュレの二層構造で、ジューシーなすももの香りが広がります。



※画像はイメージです

※軽減税率対象商品の税込価格は消費税8％で表示しています

※商品は店舗によって取り扱いのない場合があります

【ご参考】

▼ファミリーマートの食品ロス削減の取り組みはこちらから

https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/environment/circulation.html

【あわせてチェック！】

●国産レモンのドライフルーツを作るときに使ったシロップからできたグミ～食材を有効活用～（2025年10月10日）(https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2025/s20251010.html)

●待望のフレーバーが再登場！Afternoon Tea監修「白桃香るルイボスティー」で、優雅なやすらぎと未来につながる心地よさを（2026年5月7日）(https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s20260507.html?gtop)

●ファミリーマート「コンビニサングラス」に待望の新色が登場 ～ブラウンカラー2色をラインアップに追加し、サステナブルな彩りをもっと身近に～（2026年3月11日）(https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s20260311.html)

●ファミリーマート 衣料品・雑貨回収BOX「R-LOOP」の実施店舗リストと回収対象品ガイド（2026年4月13日）(https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/environment/nature/fm_r-loop.html)

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。





＜参考情報＞

◆「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

<45周年特設サイト>

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html