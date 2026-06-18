AGA薄毛治療の『Dr.AGAクリニック』が2026年6月15日に横浜駅徒歩1分に全国15院目となる『Dr.AGAクリニック横浜院』を開院

日商メディカル株式会社2026年6月15日 Dr.AGAクリニック横浜院 NEW OPEN！

AGA・薄毛治療専門の『Dr.AGAクリニック』は、2026年6月15日、神奈川県初となる全国15院目『Dr.AGAクリニック横浜院』を横浜駅徒歩1分の地に開院いたします。

おかげさまで全国15院！Dr.AGAクリニック

『Dr.AGAクリニック』は初月980円（税込）から治療を開始できる料金設定により、若者から中高年まで幅広い年齢層にご利用いただいているAGA・薄毛治療クリニックです。全院に毛髪診断士(R)が在籍し、マイクロスコープによる頭皮診断や各種検査を行う対面診療を治療の基本としながら、オンライン診療にも対応しています。

経済的な理由で治療を諦めていませんか？

薄毛治療が普及し、薄毛は医療で改善が期待できると広く知られるようになりました。

しかし、若い方の中には「薄毛が気になるけれど、治療費が高くて手が出ない」と悩んでいる方が多くいらっしゃいます。

なぜ若いうちからの治療が大切なのか

AGA（男性型脱毛症）は進行性の疾患であり、放置すると薄毛は徐々に進行します。

そして、お金に余裕ができた中年から老年期になると、薄毛が進行してしまい、治療が困難になる傾向があります。

（※治療結果には個人差があります）

Dr.AGAクリニックの想い ～「救える患者さん」を一人でも多く～

Dr.AGAクリニックでは若年層でも通いやすい価格設定を実現し、若い方に早期治療の大切さをお伝えしたいと考えています。「若いうちからAGAの治療を始めることで、将来の薄毛を防ぎたい」。この想いを胸に、『Dr.AGAクリニック』では全国各地にサービスを拡充してまいりました。

※当院の治療は保険適用外の自由診療になります。

「薬を飲むだけ」で本当に大丈夫？ いま薄毛治療に求められること

薄毛治療が身近になり、より多くの方が治療を選択するようになった一方で、治療へのアクセスが手軽になったからこそ、「頭皮の状態を直接確認しないまま治療が始まる」「必要な検査が行われない」「副作用が出たときの相談先がない」「薬の処方以外の選択肢が示されない」といった新たな課題も指摘されるようになりました。

AGAは進行性の疾患です。だからこそ、「手軽に始められること」と同じくらい、「安心して続けられること」が重要だとDr.AGAクリニックは考えています。

「対面診療」だからできること ーDr.AGAクリニックの答え

横浜駅徒歩1分

Dr.AGAクリニックは、オンライン診療にも対応しながら、あえて全国の駅前に実店舗を構え、対面診療を治療の基本に据えています。対面だからこそ提供できる価値があるからです。

1. マイクロスコープによる頭皮診断（無料）

倍率1000倍のマイクロスコープで頭皮・毛根の状態を細部まで確認し、薄毛の進行状態を診断したうえでカウンセリングを行います。「自分の頭皮が今どういう状態なのか」を目で見て理解できることは、対面診療ならではのメリットです。

2. 治療に必要な各種検査を実施（無料）

血圧検査や血液検査など、AGA治療を安全に進めるために必要な検査を無料で実施します。身体の状態を確認したうえで、医師が一人ひとりに適した治療方針を決定します。

3. 副作用リスクへの迅速な対応体制

副作用は出ないに越したことはありませんが、万一に備えた体制づくりも医療機関の重要な役割です。治療中は経過観察と体調管理をしっかりと行い、必要に応じて他の医療機関とも連携しながら、適切なフォローアップを行います。通院の度に頭皮の写真撮影などで経過を記録するため、変化にいちはやく気づくことができます。

4. 薬だけに頼らない、施術治療という選択肢

Dr.AGAクリニックでは、内服薬・外用薬による治療に加え、頭皮に直接有効成分を届ける「Dr.AGAメソ」などの施術治療にも対応しています。患者様の状態やご希望に応じて治療の選択肢を広げられることは、施術設備を備えた対面クリニックだからこそ可能です。

オンライン診療との"いいとこ取り"も

Dr.AGAクリニックはオンライン診療も完備しています。まずは対面でしっかりと検査・診断を受け、その後の継続はライフスタイルに合わせてオンラインを活用する、といった柔軟な通院スタイルも選択いただけます。

※当院の治療は保険適用外の自由診療です。治療効果には個人差があります。

なぜ「駅徒歩1分」にこだわるのか Dr.AGAクリニックのこだわり

AGA治療は、継続することが何より大切です。どんなに良い治療でも、通院が負担になれば続きません。

Dr.AGAクリニックは「通院のハードルを限界まで下げる」という想いから、全院を駅徒歩1分の立地に展開してきました。横浜院も、JR・私鉄・地下鉄各線が乗り入れる横浜駅のみなみ東口より徒歩1分（東口より徒歩2分）。お仕事帰りやお出かけのついでに、無理なく通い続けられる環境をご用意しています。

診療時間は10時～22時（完全予約制）。カウンセリングからお会計まですべて完全個室で行うため、他の患者様と顔を合わせることなく、プライバシーに配慮した治療を受けていただけます。

Dr.AGAクリニックの特徴

- 初月980円（税込）からAGA治療を開始可能- 全院駅チカ徒歩1分。通いやすさを追求- 完全個室・完全予約制でプライバシーも万全- 全院に毛髪診断士(R)が在籍- 発毛実感率99.5％(※1)と自信があるから『全額返金保証』- オンライン診療も完備

※1 2024年1月1日～12月31日に、当院で6カ月以上継続して治療を受けた方によるアンケートより。自己申告に基づく主観評価です。効果には個人差があります。

ご予約・無料カウンセリングについて

Dr.AGAクリニック公式サイト :https://drskinclinic.jp/

Dr.AGAクリニック横浜院では、2026年6月15日より診療および無料カウンセリングの予約受付を開始いたします。

毛髪診断士(R)による無料発毛カウンセリング

Dr.AGAクリニックでは全院に毛髪診断士(R)が在籍しており、発毛カウンセリングを無料で受けていただけます。

こんなお悩みをお持ちの方へ- 『オンラインで薬を処方されているが、本当にこのままで良いのか不安』- 『髪が気になるけれど、自分がAGAかどうかがわからない』- 『以前AGA治療を受けたが、効果を実感できず途中でやめてしまった』- 『副作用が心配で、治療に踏み出せない』

一つでも当てはまる方は、ぜひ一度ご来院ください。専門知識を持った毛髪診断士(R)が、あなたの髪の状態を詳しく診断し、最適な治療プランをご提案いたします。

無料カウンセリング予約 :https://drskinclinic.jp/form/横浜院以外の東京・埼玉・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡のご予約もこちらからお申し込みいただけます。

●お電話でのご予約はこちら TEL：0120-433-488（8:00-24:00）

Dr.AGAクリニック横浜院 概要

Dr.AGAクリニック概要

Dr.AGAクリニック 横浜院 受付Dr.AGAクリニック 横浜院 施術室Dr.AGAクリニック 横浜院 カウンセリングルームDr.AGAクリニック 横浜院 院内[表: https://prtimes.jp/data/corp/122827/table/7_1_93d5e64a8c26f0588e50e9b0e469fedf.jpg?v=202606181051 ]

おかげさまで全国15院！

関東エリア：新宿院 / 新橋院 / 秋葉原院 / 池袋院 / 大宮院 / 横浜院

中京エリア：名古屋院 / 名古屋栄院

関西エリア：大阪梅田院 / 大阪なんば院 / 大阪京橋院 / 大阪天王寺院 / 京都駅前院 / 神戸三宮院

九州エリア：福岡博多院

Dr.AGAクリニック公式サイト

https://drskinclinic.jp/

Dr.AGAクリニック 予約ダイヤル

TEL：0120-433-488（8:00-24:00）

YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@dragaclinic

薄毛に関する様々な動画コンテンツを配信中！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=av1gQ1yQRgo ]

【薄毛年表】薄毛芸人2人の生まれてからハゲるまでを振り返る！AGAに早めに気づくためのポイントとは！？

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8_qGM8zM-3k ]

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