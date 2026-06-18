えみの和薬店、初の一般用医薬品「アリナReジェンドBB錠」を発売 ～健康食品事業から医薬品分野へ、相談できる薬店を目指す～

株式会社えみの和

株式会社えみの和（本社：福岡県福岡市）は、運営する「えみの和薬店」にて、初となる一般用医薬品（第3類医薬品）「アリナReジェンドBB錠」の販売を開始しました。

同社はこれまで、福岡発の健康ブランドとして、健康食品や健康サポート商品を電話中心とした販売をしておりましたが、年齢を重ねても、自分らしく動ける毎日を支えたいという想いから、新たに一般用医薬品分野へ初参入。EC化が進む中、相談できる薬店を目指し、健康寿命を意識した取り組みを進めています。

健康食品事業を展開する中で増えてきたのが、「最近、身体の動きが気になる」「疲れやすくなった」「日常生活で負担を感じるようになった」といった声でした。

えみの和薬店では、こうした日常的な健康相談により幅広く応えていきたいという考えから、今回初めて一般用医薬品の展開を開始しました。

「アリナReジェンドBB錠」は、単に商品を販売するだけではなく、相談の延長線上で提案できる商品として位置づけています。オンライン時代だからこそ、安心して相談できる環境づくりを重視し、幅広い年齢層へ健康提案を行ってまいります。

2025年の薬機法改正議論やセルフメディケーション推進の流れを背景に、生活者が自ら健康管理を行う重要性が高まっています。えみの和薬店では、健康食品と一般用医薬品の双方を適切に活用した健康提案を行うことで、お客様一人ひとりに寄り添ったサポート体制の構築を目指します。

なんとなく不調への関心が高まる時代に

近年では、肩こり・腰の違和感・疲労感など、日常生活における身体の悩みに関心を持つ方が増えており、日々の健康維持へのニーズも高まっています。

厚生労働省「健康日本21（第三次）」では、健康寿命の延伸や生活習慣改善の重要性が示されており、健康維持に対する社会的関心は年々高まっています。

また、「令和6年 国民健康・栄養調査」においても、運動不足や身体活動量の低下、疲労感など、日常生活に関わる健康課題が報告されています。

特に中高年世代では、階段の上り下りがつらい・肩や腰が重だるい・デスクワーク後の疲労感が抜けにくい・PCやスマートフォンの使用による目が疲れやすくなった 以前より身体を動かす機会が減った といった悩みを感じる方も多く、日常生活を快適に過ごしたいというニーズが高まっています。

参考資料

厚生労働省「健康日本21（第三次）」

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001158816.pdf

厚生労働省「令和6年 国民健康・栄養調査」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001603146.pdf

神経痛・肩こり・関節痛などの諸症状の緩和を目的とした第3類医薬品「アリナReジェンドBB錠」

今回発売された「アリナReジェンドBB錠」は、神経痛・筋肉痛・関節痛・肩こり・眼精疲労などの緩和を目的とした第3類医薬品です。

ビタミンB1・B6・ビタミンEを配合し、日常生活における健康維持をサポートします。

主な有効成分（1日量：3錠中）

チアミン硝化物（ビタミンB1） 30mg ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6） 15mg コハク酸dl-α-トコフェロール（ビタミンE） 30mg

ビタミンB群はエネルギー代謝や神経機能に関わる栄養素として知られており、ビタミンEは血行に関わる成分として広く利用されています。

本製品は、一般用医薬品として承認された処方に基づき製造されています。

オンライン時代だからこそ「相談できる薬店」を目指して

えみの和薬店では、単なる通信販売ではなく、登録販売者による相談体制を整えています。

自分に合うか不安・飲み合わせは大丈夫か・どんな時に使うものなのかといった相談にも対応しながら、安心して選べる環境づくりを目指しています。

近年、EC市場の拡大により、医薬品もオンラインで購入できる時代となりました。

その一方で、「情報が多すぎて分からない」「誰に相談すればよいか分からない」と感じる消費者も増えています。

えみの和では、気軽に相談できるをテーマに、安心して選べる相談体制づくりを重視しています。

健康食品市場から医薬品分野へ。健康寿命への新たな提案

同社ではこれまで、青汁をはじめとした健康食品事業を展開してきました。

その中で、「最近、身体の動きが気になる」「疲れやすくなった」 「日常生活の負担を感じる」といった相談が増えてきたことを背景に、より幅広い健康提案を行うため、一般用医薬品への取り組みを開始しました。

人生100年時代と言われる今、健康寿命への関心は今後さらに高まることが予想されています。

えみの和では、健康食品と医薬品、それぞれの役割を適切に活かしながら、日々の健康維持を支える取り組みを進めていく方針です。

担当者コメント

健康食品事業を通じて、お客様から「最近階段がつらくなった」「疲れが抜けにくい」といったご相談をいただく機会が増えました。

そうした声に応えるため、健康食品だけではなく一般用医薬品という新たな選択肢をご提案したいと考え、今回の発売に至りました。

単に商品を販売するだけではなく、これからも相談できる薬店として、一人ひとりの健康づくりを支えていきたいと考えています。

商品概要

商品名

アリナReジェンドBB錠

区分

第3類医薬品

内容量

90錠

効能・効果

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)

<脚気>「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、 医師又は薬剤師に相談すること。」

<次の場合のビタミンB1の補給>肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

15歳以上：1回1錠／1日3回

販売情報

商品ページ

https://eminowa.co.jp/alina-re-legend/

運営

えみの和薬店

所在地

福岡市博多区博多駅前4-20-23 セントラルビル1F

会社概要

会社名：株式会社えみの和

URL：https://eminowa.co.jp/

“健康・環境・安全”をテーマに、健康食品・健康サポート商品の企画販売を展開。

「人間本来の生命力を引き出す健康づくり」をコンセプトに、地域と日常に寄り添った商品提案を行っています。