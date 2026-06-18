春の七五三を支持する保護者は65.1％｜七五三シーズンの多様化が進む【保護者100人調査】

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、七五三を経験した保護者100名を対象に「春（3～5月）の七五三」についてアンケート調査を実施しました。

その結果、

「とても良いと思う」

「良いと思う」

を合わせた支持率は65.1％となり、多くの保護者が春七五三に肯定的な印象を持っていることが分かりました。

七五三は11月15日前後に行う伝統行事として知られていますが、近年は混雑回避や家族の予定に合わせた実施時期の多様化が進んでいます。

■調査結果｜春七五三を支持する保護者は65.1％

春（3～5月）の七五三について質問したところ、

・支持する 65.1％

・支持しない・どちらとも言えない 34.9％

という結果となりました。

保護者の約3人に2人が春七五三に好意的であることが分かります。

■なぜ春七五三が注目されているのか

支持する理由として考えられるのは、

・11月の混雑を避けられる

・気候が穏やかで過ごしやすい

・写真撮影がしやすい

・家族の予定を合わせやすい

といった点です。

特に近年は、七五三を家族イベントとして考える家庭も増えており、時期を柔軟に選ぶ傾向が見られます。

■専門店の視点｜七五三の時期はより自由に

レンタル衣裳マイセレクトでも、

近年は春休みやゴールデンウィーク前後の七五三利用が増加しています。

神社によっては年間を通して七五三のご祈祷を受け付けており、

「家族が集まりやすい時期に行う」

という考え方も一般的になりつつあります。

今回の調査結果からも、七五三の実施時期に対する考え方が変化していることがうかがえます。

■七五三は“家族に合った時期”を選ぶ時代へ

七五三の本来の目的は、

子どもの健やかな成長を祝い、今後の成長を願うことです。

そのため必ずしも11月にこだわる必要はなく、

家族の事情や地域の慣習に合わせて実施時期を選ぶ家庭も増えています。

春七五三は、今後さらに広がる可能性のある新しい選択肢のひとつと言えるでしょう。

■関連ページ

七五三レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/236916/list.html

七五三はいつ行う？時期ガイド

https://www.tomesode-myselect.com/news/category/howto-shichigosan/

調査概要

調査対象：七五三を経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN

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◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

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