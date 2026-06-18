大阪焼肉・ホルモン ふたごデリ 大船ルミネウィング店、６月１９日（金）～２１日（日）まで５周年祭「焼肉祭」を開催

株式会社FTG Company

FTG Companyグループとして「大阪焼肉・ホルモン ふたご」など国内外で131店舗の飲食事業を展開する株式会社FTG Company（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森川誠）のグループ会社、株式会社FTGフーズ（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：李純峯／https://www.ftg-foods.com(https://www.ftg-foods.com/)/）が運営する「大阪焼肉・ホルモンふたごデリ」大船ルミネウィング店にて、6月19日（金）から21日（日）までOPEN5周年の感謝を込めて「焼肉祭」を開催いたします。

【焼肉祭】黒毛和牛切り落とし 焼肉惣菜１００gを５００円（税抜）で販売

祝5周年 焼肉祭を大阪焼肉・ホルモンふたごデリ 大船ルミネウィング店にて開催

5周年を記念して、６月１９日（金）～２１日（日）の３日間、黒毛和牛の切り落とし１００gを５００円（税抜）にて販売致します。

A４等級以上の黒毛和牛を『焼肉ふたご秘伝のたれ』で香ばしく焼き上げた人気の焼肉惣菜です。

通常、１００ｇあたり９８０円（税抜）のところ、期間限定３日間のみのお買い得価格となります。ぜひ、この機会にご賞味ください。

【お得をGET】BINGOカード配布いたします

6月19日（金）～２１日（日）の３日間、ご来店いただいた方にBINGOカードを配布いたします。

指定商品を購入ごとにスタンプを押印。１列達成でおーいお茶１本をプレゼント。２列達成でふるる水冷麺もしくはふるるビビン麺をプレゼント。３列達成で焼肉ふたごの生冷麺をプレゼント。

BINGOカードは、真ん中の1列は、サービスでコンプリート済み！

また、コンプリート賞も数量限定でご用意！ハズレなしのW賞。くじ引き挑戦権を獲得いただけます。

特賞には、１人焼肉ロースターをご用意。その他景品からご選択いただくことも可能です。「あったらいいな、あってもいいかも…というお客様のご期待に応えて、特賞の景品を考えました。この機会に多くのお客様に景品を狙っていただきたいです！」と、スタッフ一同、お客様にワクワクをお届けできることに期待を寄せています。

チョキしか出せない牛と勝負？！【じゃんけん大会】

６月１９日（金）～２１日（日）の３日間、牛タン塩と牛カルビのW弁当（１１８５円（税抜））をお買い上げいただいたお客様は、チョキしか出せない牛とのじゃんけん大会を実施。見事、じゃんけんに勝利いただいたお客様には２５％お肉を増量いたします。お子様にも楽しんでいただけるイベントとなります。お肉２５％増量というお得なサービスを楽しくＧＥＴいただけます。

週替わりセールも同時開催 冷凍食品１０％ＯＦＦ

牛タン塩と牛カルビのW弁当 税込１２８０円（税抜１１８５円）

６月１９日（金）～６月２１日（日）／６月２２日（月）～６月２８日（日）の週替わりで冷凍食品を１０％OFFでお買求めいただけるセールも同時開催。冷凍食品のほか、人気のお惣菜もサービス価格でご提供させていただきます。大変お買い得な機会となりますので、是非、この機会に日ごろ気になっていた冷凍食品、お惣菜をご賞味ください。

店舗情報

大阪焼肉・ホルモンふたご ホルモン鍋大阪焼肉・ホルモンふたご 大阪ホルモン焼うどん大阪焼肉・ホルモンふたご キムチチゲラーメン大阪焼肉・ホルモンふたご チーズタッカルビ大阪焼肉・ホルモンふたごデリ 大船ルミネウィング店

大阪焼肉・ホルモンふたごデリ 大船ルミネウィング店

神奈川県鎌倉市大船１-４-１ルミネウィング2F

営業時間 平日10:00 ~ 20:30 土日祝10:00 ~ 20:00

電話番号0467-48-5046

【株式会社FTG Company】

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」や「大阪餃子専門店よしこ」を中心にグループ全体で国内外に9ブランド131店舗、飲食店舗の運営や飲料品の販売、飲食事業に関するコンサルティング事業などを主に展開しています。「“ワクワク”する人を創り、“ワクワク”する社会を創る」というVISIONの下、外食事業に留まらず様々な分野での事業展開を行ってまいります。（2026年5月31日現在）

代表者：代表取締役社長/森川誠

本社所在地：東京都目黒区中目黒3-6-1千陽アポロンビル4F

公式HP：https://ftg-company.com/

【株式会社FTGフーズ】

「大阪焼肉・ホルモンふたごデリ」運営会社

代表者：代表取締役社長/李純峯

本社所在地：東京都板橋区新河岸1ｰ21ｰ1

公式HP：https://www.ftg-foods.com/