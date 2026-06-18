MAXWINから取り付け3way・360°角度調整対応のアウトドアにも使える車載サーキュレーター「K-FAN17」が登場！

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、エアコン吹き出し口・ヘッドレスト・吸盤の3通りの取り付けに対応し、360°自由自在に角度調整できる車載用サーキュレーター「K-FAN17」の販売を開始しました。

販売ショップ

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVHXHPCZ

楽天市場：

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-fan11/

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MAXWIN K-FAN17

夏の車内を快適に変える、取り付け3way対応の車載用サーキュレーター「K-FAN17」。エアコン吹き出し口・ヘッドレスト・吸盤の3通りの設置方法に対応し、17mmボールジョイントで360°自由に角度調整が可能です。大口径ファンと高速モーターが生み出す大風量は、トラックなどの大型車にも対応。3段階の風量調節とロングケーブルにより後部座席への送風もでき、ファミリーからプロドライバーまで幅広いシーンで活躍します。USB給電式でモバイルバッテリーとも併用可能。快適なドライブのための頼れる一台です。

製品特徴

3段階風量調節＆自由な角度調整

ワンタッチ操作で風量は3段階に切り替え可能。さらに17mmボールジョイント搭載により角度調整も上下左右360°自在で、ドライバーや同乗者の好みに合わせたピンポイント送風が実現します。シーンや気分に応じて素早く設定を変えられる操作性の高さが、長距離ドライブの快適さを大きく底上げします。

大風量×静音設計

高速モーター搭載でパワフルな送風を実現しながら、静音設計により運転中や同乗者の会話・音楽の妨げになりません。力強い風量と静けさを高次元で両立したK-FAN17は、日常の通勤からロングツーリングまで、快適な車内環境を静かに支え続けます。

熱中症対策にも効果的

エアコン吹き出し口に設置することで、3枚羽根の大口径ファンがエアコンの冷風を車内全体にしっかり拡散。大型ファンならではの広い送風範囲はトラックなど大型車にも最適で、座席の位置を問わず全員に涼しい風を届けます。夏場の熱中症リスクを低減し、ドライバーの集中力維持にも貢献します。

後部座席にも簡単設置（3WAY対応）

約140cmのロングケーブルを採用しているため、エアコン吹き出し口からヘッドレストへの付け替えもスムーズ。ヘッドレストに取り付ければ後部座席の同乗者にも直接風を届けられます。ファミリーカーや送迎車でも後席の快適性をしっかり確保できます。

ボールジョイント搭載で360°角度調整

17mm径ボールジョイントを採用し、上下左右360°と完全自由度の角度調整が可能。設置場所を変えても、狙った位置へのピンポイント送風を素早く決められます。一度セットすれば走行中の振動でもズレにくく、快適な風向きをキープします。

USB電源でどこでも使える

USB給電式のため、車載シガーソケットはもちろん、室内やオフィス、アウトドアシーンでもモバイルバッテリーさえあれば即使用可能。1台持っていれば車内・車外を問わず活躍する、コストパフォーマンスに優れた万能サーキュレーターです。

製品仕様

入力電圧：5V

入力電流：1A

パワー：5W（±20％）

重量：250ｇ

本体サイズ：約Φ130×75mm

電源ケーブル長さ：約140cm

材質：ABS

風量調節：3段階

《付属品》

本体×1、エアコンルーバーマウント×1、ヘッドレストマウント×1