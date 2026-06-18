全米最大級のデジタルマンガストア『MangaPlaza』北米最大級のポップカルチャーイベントAnime Expo2026に出展決定！

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が提供する全米最大級のデジタルマンガ配信ストア『MangaPlaza（マンガプラザ）』は、2026年7月2日（木）～5日（日）にアメリカのロサンゼルスで開催される北米最大級の日本のポップカルチャーイベントAnime Expo2026に出展いたします｡

1．Anime Expo2026 | Los Angeles Anime Convention

概要：日本のポップカルチャーを体感できる北米最大級のイベント

会期：2026年7月2日（木）～5日（日）

会場：Los Angeles Convention Center

ブース名：MangaPlaza （SH-3700）

詳細：https://www.anime-expo.org/

2．「MangaPlaza」の出展内容

「MangaPlaza（SH-3700）」ブース内では、様々なコンテンツをご用意しています。端末を使って本サービスを体験できる試し読みコーナーや、AX2026限定ノベルティの配布（数量限定）、ブースの数か所に配置されたクイズコーナーをお楽しみいただけます。さらに、2026年7月にTVアニメ放送および配信も予定されている『鬼の花嫁』のフォトスポットや、サービス紹介動画の放映なども実施いたします。また、ブースへご来場いただいた方には、MangaPlazaで利用できるギフトコードや「Obey Me!」グッズ（数量限定）、AX2026限定グッズ（数量限定）が当たる抽選くじに挑戦していただけます。

イベント期間中には、特別MCとインフルエンサーをゲストに迎え、パネルセッションを開催いたします。

好きなシチュエーションに関するフリートークディスカッションやマンガ知識クイズ等、マンガ愛を持つファンの皆様と交流できる企画をご用意。パネル参加者全員に「MangaPlaza」のギフトコードをプレゼントするほか、さらに抽選で2名様には「鬼の花嫁」複製イラスト色紙をプレゼントいたします。

名称：Explore Your Passions: BL/GL/Romance with MangaPlaza

会期：2026年7月3日（金）午後12:00～午後12:50

会場：Los Angeles Convention Center 「409AB」

スペシャルゲスト：

・ダニエル・ドゥエニャス（MC）

-「Wholesome Gay Sh*t」ブランドのクィア・コンテンツクリエイター。LGBTQ+ファンダムコンテンツを制作。（Instagram: @mrdanielduenas）

・ローラ・ノイゼス

- 少女漫画、女性向け漫画、LGBTQ+漫画に焦点を当てた動画や記事を制作するマンガ・コンテンツクリエイター兼レビュアー。（TikTok: @LauraNeuzeth）



Anime Expo2026への出展を記念し、MangaPlazaでは特設ページを公開し、各種キャンペーンを同時開催いたしますので､ぜひこの機会にご利用ください｡

特設サイト: https://mangaplaza.com/special/20260617-ax2026/

3．『MangaPlaza』とは

『MangaPlaza』は、講談社やKADOKAWA、白泉社、大洋図書、SBクリエイティブ、ファンギルドなど120社以上の出版社とパートナーシップを組み、人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ、BL（ボーイズラブ）やTL（ティーンズラブ）まで、幅広いジャンルのマンガ作品を全米最大級の約16万点以上取扱い、そのうち『MangaPlaza』でしか読むことのできない魅力的な作品も数多く配信しています。また、約30,000点が読み放題かつ、ポイント購入時にお得な特典ポイントが付く月額 USD 6.99 のプレミアム会員（1週間の無料トライアルあり）サービスを提供することで、幅広い世代のお客様と魅力的なマンガ作品との新たな出会いの場を創出しています。

●各公式SNSアカウント

X ：＠MangaPlaza_EN（ https://x.com/MangaPlaza_EN ）

Facebook ：@MangaPlaza（ https://www.facebook.com/MangaPlaza ）

Instagram ：@mangaplaza_en（ https://www.instagram.com/mangaplaza_en/ ）

TikTok ：@mangaplazaofficial（ https://www.tiktok.com/@mangaplazaofficial ）

YouTube ：（ https://www.youtube.com/channel/UCJ5xENkfAgO2dOIf6Hi-Iew ）

4．NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、『お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する』ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、「シーモアコミックス」によるオリジナルコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

公式サイト：https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト：https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引する「シーモアコミックス」の展開

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ！業界最大級!!」

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト：https://mangaplaza.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

●NTTソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 鳥嶋、丹羽、香月、五島

連絡先：06-6228-8861

e-mail：info@nttsolmare.com