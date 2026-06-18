ATEXショールームにて「アテックス電動ベッド らくらく体感フェア」開催＜7月10日（金）～17日（金）／入場無料・予約受付中＞

株式会社アテックス

健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市中央区、代表取締役：原島 惠子、以下、アテックス）は、7月10日（金）から17日（金）までの土日含む8日間、大阪・東京・福岡ショールームにて「アテックス電動ベッド らくらく体感フェア」を開催します。

開催概要

【アテックス電動ベッド らくらく体感フェア】

⬛︎ 開催期間：2026年7月10日（金）～7月17日（金）土日含む8日間

（大阪）10：00～17：00（東京・福岡）11：00～17：00

⬛︎ 開催場所：ATEXショールーム（大阪・東京・福岡）

⬛︎ 入場料：無料

⬛︎ 内容：

・電動ベッド体感

・折りたたみ式ベッドの折りたたみ体験

・快眠寝具の紹介

・体圧測定の実施（一部のベッド・大阪のみ）

・健康・美容機器のアウトレット販売（7月11日（土）・12日（日）大阪のみ）

⬛︎ 来場特典：

・来場者には10%OFFクーポンプレゼント

・アンケート回答者にはプチギフトを進呈

当イベントは「予約優先制」です。（東京・福岡は完全予約制）

ゆっくりご体感いただくためにも、事前の来場予約をお願いいたします。

詳細・予約ページはこちら

https://www.atex-net.co.jp/event/bed_fair/

※内容は通告なく変更になる場合があります。



■ 各ショールーム詳細

● ATEX大阪ショールーム

大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル

06-7670-8600

※駐車場はございません。 公共交通機関をご利用ください。

● ATEX東京ショールーム

東京都港区芝大門1-10-11 芝大門センタービル1F

※駐車場はございません。 公共交通機関をご利用ください。

● ATEX福岡ショールーム

福岡県久留米市城島町青木島438-1 2F

0942-62-5700

※駐車場をご用意しています。

※展示商品は通告なく変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

■ 株式会社アテックス

［ 事業内容 ］

家庭用医療機器、マッサージ器、フィットネス機器、健康機能寝具、収納式ベッド、 美容・健康機器などの商品企画・開発・製造及び輸入販売

［ 本社 ］

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル

tel：06-7670-8600（代） fax：06-7670-8610（代）

公式サイト https://www.atex-net.co.jp/