譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、葬儀業界の承継を支える「葬儀M&A総合センター」を開設

株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、葬儀社・斎場運営会社・葬儀関連会社のM&A・事業承継に特化した相談窓口「葬儀M&A総合センター」を開設しました。

対象は、葬儀社、家族葬ホール運営会社、斎場運営会社、供花・生花会社、返礼品会社、搬送・霊柩事業者、仏壇・仏具販売会社、葬儀周辺サービスを手がける会社などです。

葬儀M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://sogi-ma-center.jp/

■開設の背景

葬儀業界では、家族葬の普及、施行単価の変化、人材確保、紹介元との関係、会館設備の維持、地域での評判、夜間対応体制など、経営上の論点が多岐にわたります。

また、同じ葬儀関連事業でも、葬儀社、家族葬ホール、斎場運営、供花・生花、返礼品、搬送・霊柩、仏壇・仏具など、事業領域によって買い手が確認するポイントは異なります。

葬儀社の価値は、決算書上の売上や利益だけでは判断しにくく、施行件数、紹介元、会員基盤、葬祭スタッフ体制、会館設備、口コミ、地域の信頼まで整理する必要があります。

葬儀M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351159/images/bodyimage1】

■譲渡企業様の費用負担について

葬儀M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や会館名を伏せる範囲を整理し、選択肢を確認できます。

■葬儀社・葬儀関連会社のM&Aで整理すべき論点

葬儀業界のM&Aでは、「会館や設備を引き継げるか」だけでなく、「従業員、紹介元、ご遺族対応の品質、地域での信用をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・葬儀施行件数、家族葬比率、一般葬、直葬、法要、会員基盤の状況

・紹介元、寺院、病院、介護施設、地域団体、既存顧客との関係

・家族葬ホール、斎場、安置室、霊安設備、車両、祭壇、備品の承継可否

・葬祭ディレクター、司会、搬送担当、夜間対応、パートスタッフの体制

・供花、生花、返礼品、料理、搬送、霊柩、遺品整理、相続関連サービスとの連携

・会員制度、互助会的運用、CRM、顧客データ、個人情報管理の状況

・口コミ、地域評判、クレーム履歴、紹介元への説明時期

・不動産、賃貸借契約、設備投資、修繕、許認可、宗教法人・自治体との関係

・従業員、紹介元、取引先、ご家族への引継ぎ順序

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■葬儀M&A総合センターで支援すること

葬儀M&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・財務、施行件数、会員基盤、紹介元、会館設備、車両、備品の整理

・従業員、葬祭スタッフ、搬送担当、夜間対応体制に関する論点整理

・供花、返礼品、料理、搬送、霊柩、周辺サービスとの連携整理

・買い手候補の探索

・面談、条件整理

・秘密保持契約後の段階的な情報開示

・契約、引継ぎ、従業員説明、紹介元説明、地域対応の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：葬儀M&A総合センター

URL：https://sogi-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、条件整理

対象：葬儀社、家族葬ホール運営会社、斎場運営会社、供花・生花会社、返礼品会社、搬送・霊柩事業者、仏壇・仏具販売会社、葬儀周辺サービスを手がける会社など

特徴：葬儀業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、会館設備・紹介元・地域評判への配慮、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

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【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社M&A Do 葬儀M&A総合センター担当

電話番号：03-4560-0084

Email：info@ma-mado.com

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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