韓国旅行に必要な持ち物チェックリスト2026｜決済・通信・交通の準備まとめ
待ちに待った韓国旅行！
ですが、現地に到着してから『あれ、これ準備していなかったかも!?』なんて慌てるのは避けたいものですよね。
パスポートや着替えはバッチリでも、意外と忘れがちなのが「支払い（決済）」「通信」「移動（交通）」の3大インフラの下準備。
空港に着いた瞬間にスマホがつながらなかったり、移動や買い物でもたついたりすると、せっかくの旅のスタートがもったいない！
今回は、2026年の最新トレンドに合わせた必須アイテムから、旅を何倍も快適にするお役立ちグッズまでを分かりやすくナビゲート。
優先度の高いものからスマートに準備していきましょう。
現地で慌てないための「持ち物チェックリスト」
韓国旅行の荷造りは、「現地に到着してすぐ使うもの」から優先的にそろえていきましょう。まずは入国・決済・通信・移動に直結するマストアイテムをチェックして。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352758/images/bodyimage1】
まずはこれらの一番大切なベースを固めて、自分の旅スタイルに合わせて安心グッズをプラスしていくのが、荷物をすっきりさせるコツ。
交通カードや地図アプリは「現地に着いてからでいい」と思いがちですが、到着直後の空港や駅は想像以上にバタバタするもの。
大きな荷物を持ったまま駅やコンビニでオロオロしないよう、日本にいるうちに仕込んでおくのがおすすめですよ。
NOストレスでお買い物を楽しむ クレカ・現金・プリペの賢い使い分け
おしゃれなカフェ、可愛いコスメショップ、活気あふれる市場など、物欲が止まらない韓国ですが、実は日本以上の超キャッシュレス社会。
基本はカード払いがメインになりますが、ちょっとした使い分けのコツを知っておくと安心ですよ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352758/images/bodyimage2】
余った現金の処理に困りたくない人は、カード感覚で使えて予算管理もしやすいプリペイドカードをメインに据えつつ、必要に応じて他の決済手段も使い分けるのが、イマドキな渡韓スタイルです。
迷子とパケ死は絶対回避 私にぴったりの「通信手段」どれにする？
おしゃれスポットの検索、翻訳、地図、SNSなど、韓国旅を200％楽しむために、スマホの通信手段は出発前のマスト決定事項です。
安さだけで選ぶのではなく、自分のガジェット慣れ度に合わせて、ストレスなくつながる安心感で選んで。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352758/images/bodyimage3】
事前にスマホがつながる状態を作っておくだけで、現地に降り立ったときのワクワク感が何倍にも膨らみますよ。
空港から一歩出た瞬間からスムーズ 「交通カードと神アプリ」の仕込みワザ
韓国観光に欠かせない、地下鉄や市内バス。
ですが初めてだと切符の購入や乗り換えが不安ですよね。
移動をスマートにこなすなら、交通カードと地図アプリの事前仕込みが大切です。
交通カードを準備しよう
定番の交通ICカード「T-money」を現地で購入するのもよいですが、プリペイドカード機能と交通IC機能が一体化した「Travel Wallet」なら、日本国内で準備できるので安心です。
TravelWalletはスマホアプリからいつでもどこでもチャージできるので、T-moneyと違ってチャージ用のウォン現金を用意する必要がありません。
地図アプリは韓国専用のものを
実は韓国ではGoogleマップのナビ機能がうまく使えません。
ですが、現地に到着してから『あれ、これ準備していなかったかも!?』なんて慌てるのは避けたいものですよね。
パスポートや着替えはバッチリでも、意外と忘れがちなのが「支払い（決済）」「通信」「移動（交通）」の3大インフラの下準備。
空港に着いた瞬間にスマホがつながらなかったり、移動や買い物でもたついたりすると、せっかくの旅のスタートがもったいない！
今回は、2026年の最新トレンドに合わせた必須アイテムから、旅を何倍も快適にするお役立ちグッズまでを分かりやすくナビゲート。
優先度の高いものからスマートに準備していきましょう。
現地で慌てないための「持ち物チェックリスト」
韓国旅行の荷造りは、「現地に到着してすぐ使うもの」から優先的にそろえていきましょう。まずは入国・決済・通信・移動に直結するマストアイテムをチェックして。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352758/images/bodyimage1】
まずはこれらの一番大切なベースを固めて、自分の旅スタイルに合わせて安心グッズをプラスしていくのが、荷物をすっきりさせるコツ。
交通カードや地図アプリは「現地に着いてからでいい」と思いがちですが、到着直後の空港や駅は想像以上にバタバタするもの。
大きな荷物を持ったまま駅やコンビニでオロオロしないよう、日本にいるうちに仕込んでおくのがおすすめですよ。
NOストレスでお買い物を楽しむ クレカ・現金・プリペの賢い使い分け
おしゃれなカフェ、可愛いコスメショップ、活気あふれる市場など、物欲が止まらない韓国ですが、実は日本以上の超キャッシュレス社会。
基本はカード払いがメインになりますが、ちょっとした使い分けのコツを知っておくと安心ですよ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352758/images/bodyimage2】
余った現金の処理に困りたくない人は、カード感覚で使えて予算管理もしやすいプリペイドカードをメインに据えつつ、必要に応じて他の決済手段も使い分けるのが、イマドキな渡韓スタイルです。
迷子とパケ死は絶対回避 私にぴったりの「通信手段」どれにする？
おしゃれスポットの検索、翻訳、地図、SNSなど、韓国旅を200％楽しむために、スマホの通信手段は出発前のマスト決定事項です。
安さだけで選ぶのではなく、自分のガジェット慣れ度に合わせて、ストレスなくつながる安心感で選んで。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352758/images/bodyimage3】
事前にスマホがつながる状態を作っておくだけで、現地に降り立ったときのワクワク感が何倍にも膨らみますよ。
空港から一歩出た瞬間からスムーズ 「交通カードと神アプリ」の仕込みワザ
韓国観光に欠かせない、地下鉄や市内バス。
ですが初めてだと切符の購入や乗り換えが不安ですよね。
移動をスマートにこなすなら、交通カードと地図アプリの事前仕込みが大切です。
交通カードを準備しよう
定番の交通ICカード「T-money」を現地で購入するのもよいですが、プリペイドカード機能と交通IC機能が一体化した「Travel Wallet」なら、日本国内で準備できるので安心です。
TravelWalletはスマホアプリからいつでもどこでもチャージできるので、T-moneyと違ってチャージ用のウォン現金を用意する必要がありません。
地図アプリは韓国専用のものを
実は韓国ではGoogleマップのナビ機能がうまく使えません。