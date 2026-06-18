昭和株式会社、原材料・配合情報の社内確認フローを整備
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昭和株式会社、原材料・配合情報の社内確認フローを整備 昭和株式会社は、健康食品関連製品の原材料・配合情報について、社内確認フローの整理を進めています。資料の所在、確認者、更新履歴を明確にすることで、情報発信時の確認作業を行いやすくします。 今後は、製品別の資料リストを整え、公開情報と内部確認資料を区分して管理します。利用者に向けては、確認可能な基本情報を中心に、誤解のない表現で発信してまいります。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、原材料・配合情報の社内確認フローを整備 昭和株式会社は、健康食品関連製品の原材料・配合情報について、社内確認フローの整理を進めています。資料の所在、確認者、更新履歴を明確にすることで、情報発信時の確認作業を行いやすくします。 今後は、製品別の資料リストを整え、公開情報と内部確認資料を区分して管理します。利用者に向けては、確認可能な基本情報を中心に、誤解のない表現で発信してまいります。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
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