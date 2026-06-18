生物製剤開発製造受託機関（CDMO）市場、2030年までに500億ドル到達へ 生物製剤アウトソーシング需要の拡大が成長を促進
専門的な製造パートナーへの依存拡大により、製薬企業がますます複雑化する治療法や生産要件に対応する中で、生物製剤開発の形が変化しています。先進的な生物製剤、バイオシミラー、次世代治療法の拡大により、拡張可能なインフラ、技術的専門知識、効率的な開発から商業化までの支援に対する需要が高まっています。
市場拡大の概要：生物製剤CDMO業界はどの程度の速度で成長しているのか？
生物製剤開発製造受託機関（CDMO）市場は、製薬業界全体でアウトソーシングが中心的な戦略となる中、急速な成長段階に入っています。
市場成長指標：
指標 市場見通し
2030年市場規模 500億ドル超に達すると予測
予測成長率 2030年まで年平均成長率15%
親市場への貢献 5,010億ドル規模の開発製造受託機関市場の約10%を占める
製薬業界における割合 2兆4,960億ドル規模の製薬業界の約2%を占める
この成長は、外部製造ネットワーク、高度な生物製剤生産プラットフォーム、企業が複雑な医薬品パイプラインを管理するための専門的な開発サービスへの依存拡大を反映しています。
生物製剤CDMO導入を促進する成長経路
市場は3つの主要な成長経路を通じて拡大しています。
1. 生物製剤治療開発の増加
ワクチン、組換えタンパク質、モノクローナル抗体、高度な治療法の生産増加により、専門的な製造能力への需要が高まっています。CDMOは、開発専門知識、分析試験、拡張可能な生産サービスによって企業を支援しています。
2. 製造専門性要件の高度化
生物製剤の生産には、細胞培養、プロセス開発、品質管理にわたる高度なインフラ、規制対応能力、技術力が必要です。こうした要件により、企業は経験豊富な製造パートナーとの連携を進めています。
3. アウトソーシング型ビジネスモデルの拡大
製薬企業やバイオテクノロジー企業は、設備投資を削減し、柔軟性を向上させ、製品開発期間を短縮するため、アウトソーシングへの移行を進めています。
生物製剤CDMOの成長機会に関する詳細な洞察はこちら：
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352780/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352780/images/bodyimage2】
新技術は生物製剤製造の未来をどのように変えているのか？
・柔軟な生産手法
生物製剤メーカーは、生産変更の迅速化、業務効率の向上、製造プロセスの簡素化を支援するシングルユースシステムの採用を進めています。
・次世代治療法の生産
細胞治療や遺伝子治療の開発拡大により、複雑な治療法向けの高度な施設や専門的な製造プラットフォームへの投資が加速しています。
・デジタルプロセス改善
AIを活用した技術は、メーカーが生産精度を強化し、品質管理を向上させ、全体的なプロセスの信頼性を高めることを支援しています。
・製造標準化への取り組み
大規模な生物製剤生産において、標準化された運用モデルの重要性が高まっています。2025年10月に開始されたサムスンバイオロジクスのExellenSフレームワークは、統合システムと効率化された技術移転を通じて、一貫した製造を支援しています。
セグメント成長マップ：最大の機会はどこで生まれているのか？
さまざまな生物製剤生産技術が、市場全体で新たな機会を生み出しています。
哺乳類細胞技術：
哺乳類細胞セグメントは最大カテゴリーとして維持され、市場の64%を占め、2030年までに約320億ドルに達すると予測されています。成長は、高度な発現システムを必要とするモノクローナル抗体、組換えタンパク質、複雑な生物製剤医薬品の生産増加によって支えられています。
市場拡大の概要：生物製剤CDMO業界はどの程度の速度で成長しているのか？
生物製剤開発製造受託機関（CDMO）市場は、製薬業界全体でアウトソーシングが中心的な戦略となる中、急速な成長段階に入っています。
市場成長指標：
指標 市場見通し
2030年市場規模 500億ドル超に達すると予測
予測成長率 2030年まで年平均成長率15%
親市場への貢献 5,010億ドル規模の開発製造受託機関市場の約10%を占める
製薬業界における割合 2兆4,960億ドル規模の製薬業界の約2%を占める
この成長は、外部製造ネットワーク、高度な生物製剤生産プラットフォーム、企業が複雑な医薬品パイプラインを管理するための専門的な開発サービスへの依存拡大を反映しています。
生物製剤CDMO導入を促進する成長経路
市場は3つの主要な成長経路を通じて拡大しています。
1. 生物製剤治療開発の増加
ワクチン、組換えタンパク質、モノクローナル抗体、高度な治療法の生産増加により、専門的な製造能力への需要が高まっています。CDMOは、開発専門知識、分析試験、拡張可能な生産サービスによって企業を支援しています。
2. 製造専門性要件の高度化
生物製剤の生産には、細胞培養、プロセス開発、品質管理にわたる高度なインフラ、規制対応能力、技術力が必要です。こうした要件により、企業は経験豊富な製造パートナーとの連携を進めています。
3. アウトソーシング型ビジネスモデルの拡大
製薬企業やバイオテクノロジー企業は、設備投資を削減し、柔軟性を向上させ、製品開発期間を短縮するため、アウトソーシングへの移行を進めています。
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新技術は生物製剤製造の未来をどのように変えているのか？
・柔軟な生産手法
生物製剤メーカーは、生産変更の迅速化、業務効率の向上、製造プロセスの簡素化を支援するシングルユースシステムの採用を進めています。
・次世代治療法の生産
細胞治療や遺伝子治療の開発拡大により、複雑な治療法向けの高度な施設や専門的な製造プラットフォームへの投資が加速しています。
・デジタルプロセス改善
AIを活用した技術は、メーカーが生産精度を強化し、品質管理を向上させ、全体的なプロセスの信頼性を高めることを支援しています。
・製造標準化への取り組み
大規模な生物製剤生産において、標準化された運用モデルの重要性が高まっています。2025年10月に開始されたサムスンバイオロジクスのExellenSフレームワークは、統合システムと効率化された技術移転を通じて、一貫した製造を支援しています。
セグメント成長マップ：最大の機会はどこで生まれているのか？
さまざまな生物製剤生産技術が、市場全体で新たな機会を生み出しています。
哺乳類細胞技術：
哺乳類細胞セグメントは最大カテゴリーとして維持され、市場の64%を占め、2030年までに約320億ドルに達すると予測されています。成長は、高度な発現システムを必要とするモノクローナル抗体、組換えタンパク質、複雑な生物製剤医薬品の生産増加によって支えられています。