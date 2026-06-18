生物製剤開発製造受託機関（CDMO）市場、2030年までに500億ドル到達へ 生物製剤アウトソーシング需要の拡大が成長を促進

生物製剤開発製造受託機関（CDMO）市場、2030年までに500億ドル到達へ 生物製剤アウトソーシング需要の拡大が成長を促進