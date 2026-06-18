オフサイトデータセンター電力インフラ市場、（CAGR）が 17.6％で急成長・2035年795億米ドル到達へ｜次世代電力インフラ投資が加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
オフサイトデータセンター電力インフラ市場は、2025年の157億米ドルから2035年には795億米ドルに拡大すると予測され、2026年から2035年のCAGRは17.6％に達する見込みです。オフサイトデータセンターとは、企業敷地外に設置されたコロケーションやエッジデータセンターを指し、複数の顧客の重要なIT資産をホスティングするサードパーティ運営型施設です。本市場は、データ需要の急増、クラウド・ハイパースケール投資、持続可能性への規制強化により、企業戦略の中心的課題となっています。
政府規制と持続可能性への対応
電力使用量や炭素排出に関する規制強化は、オフサイトデータセンター電力インフラ市場の成長を後押ししています。アメリカのDOEをはじめ、各国政府は2050年までのネットゼロ排出目標に向けて政策を導入。これにより、再生可能エネルギー源へのシフトやスマート電力監視システムの導入が進展し、運用効率の最適化とデマンドレスポンス戦略の実施が可能となります。企業は規制順守を超え、ステークホルダーへのアピールとして持続可能な電力インフラの構築を競っています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/offsite-data-center-power-infrastructure-market
高コスト構造と運用上の課題
堅牢かつ拡張性の高い電力インフラ構築には、多額の初期投資と運用コストが伴います。高度なUPSシステムやディーゼル発電機、冗長化装置の設置費用、リチウムイオン電池やモジュラー型UPSの導入コスト、さらに熟練技術者の配置による人件費などが小規模施設にとって大きな負担となります。加えて、燃料管理や電力価格変動への対応、定期メンテナンスの必要性がOPEXを押し上げる要因です。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年：主要ソリューションプロバイダーによる高効率UPSシステムの導入加速
● 2026年：リチウムイオン電池とモジュラー型UPSの採用率が前年比20%増
● クラウド・ハイパースケール施設向け電力需要の急増
● ESG投資家の影響によるグリーン電力インフラへの注目
● 政府規制への順守を超えた持続可能性施策の強化
エネルギー効率技術の急速な普及
市場機会として注目されるのは、エネルギー効率と持続可能性に配慮した電力ソリューションです。リチウムイオン電池は従来の鉛蓄電池よりライフサイクルが60%長く、総所有コスト（TCO）は40%低減可能。モジュラー型UPSシステムやインテリジェントPDUの導入率も前年比20%のペースで上昇しています。これにより、データセンターのPUEは1.8から1.3未満へと改善され、LEEDやISO 50001認証の取得も進んでいます。運用効率向上と規制準拠を両立させる技術の採用が、市場成長の主要ドライバーとなっています。
主要企業のリスト：
● ABB
● Schneider Electric
● Eaton
● Vertiv
● Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.
● Comfort Systems USA
● Johnson Controls
● Yondr
● Hubbell
● Modubuild
● Altron A.S.
● InnovIT AG
● MAVAB
● Delta Electronics, Inc.
提供別市場セグメンテーション
2025年、ソリューションセグメントは市場収益を主導しました。包括的なソリューションへの需要は、運用効率、コスト削減、パフォーマンス改善を追求する企業ニーズに直結しています。クラウドコンピューティング、データ管理ツール、サイバーセキュリティソリューションを統合した製品群は、スケーラビリティと柔軟性を提供し、変化する市場環境への迅速な適応を支えています。
政府規制と持続可能性への対応
電力使用量や炭素排出に関する規制強化は、オフサイトデータセンター電力インフラ市場の成長を後押ししています。アメリカのDOEをはじめ、各国政府は2050年までのネットゼロ排出目標に向けて政策を導入。これにより、再生可能エネルギー源へのシフトやスマート電力監視システムの導入が進展し、運用効率の最適化とデマンドレスポンス戦略の実施が可能となります。企業は規制順守を超え、ステークホルダーへのアピールとして持続可能な電力インフラの構築を競っています。
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高コスト構造と運用上の課題
堅牢かつ拡張性の高い電力インフラ構築には、多額の初期投資と運用コストが伴います。高度なUPSシステムやディーゼル発電機、冗長化装置の設置費用、リチウムイオン電池やモジュラー型UPSの導入コスト、さらに熟練技術者の配置による人件費などが小規模施設にとって大きな負担となります。加えて、燃料管理や電力価格変動への対応、定期メンテナンスの必要性がOPEXを押し上げる要因です。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年：主要ソリューションプロバイダーによる高効率UPSシステムの導入加速
● 2026年：リチウムイオン電池とモジュラー型UPSの採用率が前年比20%増
● クラウド・ハイパースケール施設向け電力需要の急増
● ESG投資家の影響によるグリーン電力インフラへの注目
● 政府規制への順守を超えた持続可能性施策の強化
エネルギー効率技術の急速な普及
市場機会として注目されるのは、エネルギー効率と持続可能性に配慮した電力ソリューションです。リチウムイオン電池は従来の鉛蓄電池よりライフサイクルが60%長く、総所有コスト（TCO）は40%低減可能。モジュラー型UPSシステムやインテリジェントPDUの導入率も前年比20%のペースで上昇しています。これにより、データセンターのPUEは1.8から1.3未満へと改善され、LEEDやISO 50001認証の取得も進んでいます。運用効率向上と規制準拠を両立させる技術の採用が、市場成長の主要ドライバーとなっています。
主要企業のリスト：
● ABB
● Schneider Electric
● Eaton
● Vertiv
● Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.
● Comfort Systems USA
● Johnson Controls
● Yondr
● Hubbell
● Modubuild
● Altron A.S.
● InnovIT AG
● MAVAB
● Delta Electronics, Inc.
提供別市場セグメンテーション
2025年、ソリューションセグメントは市場収益を主導しました。包括的なソリューションへの需要は、運用効率、コスト削減、パフォーマンス改善を追求する企業ニーズに直結しています。クラウドコンピューティング、データ管理ツール、サイバーセキュリティソリューションを統合した製品群は、スケーラビリティと柔軟性を提供し、変化する市場環境への迅速な適応を支えています。