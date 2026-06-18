EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店(東京都文京区本郷)は、2026年6月26日(金)にグランドオープンいたします。

英国昇龍は、ロンドンで培われた経験と理念を原点とし、その後、福岡において本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を融合させた独自のスタイルを確立し、多くのお客様に支持されてまいりました。

このたび、ロンドンから福岡、そして東京へと続く新たな展開として、東京大学赤門前に東京初出店となる店舗をオープンいたします。





プレオープン中





東大赤門前店では、博多の食文化をベースにしながらも、独創的な商品開発に取り組み、本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串の新たな魅力を発信いたします。





看板商品の「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」は、英国昇龍の技術と発想を象徴する一杯です。

豚骨スープは19時間以上強火で炊き上げることで、濃厚でありながら雑味の少ない深い旨味を引き出しています。さらに、9種類の魚介素材を使用し、奥行きのある味わいを実現しました。

麺には、福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を使用しています。





また、「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」および「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」には、トリュフに加えてポルチーニ茸を使用。豚骨、魚介、トリュフ、ポルチーニ、それぞれの旨味が重なり合いながらも個性を失わない、英国昇龍独自の「ポリフォニーな旨味」を実現しています。





「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」は、トリュフ豚骨脂泡RAMENに次ぐ看板商品として、多くのお客様から支持をいただいております。

さらに、鶏皮巻き串や創作野菜巻き串など、福岡の焼鳥文化に独自の発想を加えた博多創作焼鳥串を取り揃えております。





新店舗のオープンを記念し、英国昇龍の魅力をより多くの方に体験していただくため、2026年6月26日(金)・27日(土)の2日間限定で特別企画を実施いたします。





豚骨脂泡ラーメン





■グランドオープン記念特別企画

【実施日】

2026年6月26日(金)

2026年6月27日(土)





【英国昇龍スペシャルフードセット 無料提供】

英国昇龍自慢の博多創作焼鳥串をお楽しみいただける特別セットをご提供いたします。

＜セット内容＞

・博多創作焼鳥串を含むスペシャルフードセット

・〆の一品(ご予約時に選択)

トリュフ豚骨脂泡RAMEN

または

3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺





※ご予約時に、上記いずれか1品を必ずお選びください。





【1時間飲み放題 無料】

＜対象ドリンク＞

・角ハイボール

・翠ジンソーダ

・レモンハイ





＜追加特典＞

※6月28日(日)は店休日となります。

2026年6月29日(月)から7月3日(金)までの期間は、1時間飲み放題無料特典のみ継続実施いたします。





＜ご利用方法＞

・事前予約必須

・17:30以降の利用限定

・席利用2時間制

・ご来店時は、本プレスリリースの紙面または画面をご提示ください

・併せてお名刺をご持参ください

・本プレスリリースを受け取られた方は、1枚(1画面)につき最大8名様までご利用いただけます









■ご予約について

電話予約に加え、下記サイトからのネット予約もご利用いただけます。





・ホットペッパーグルメ

2026年6月25日(木)よりネット予約開始

・食べログ

2026年7月1日(水)よりネット予約開始





※グランドオープン記念特典のご利用には事前予約が必要です。なお、満席になり次第受付を終了いたします。









■店舗概要

店舗名 ： EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店

運営会社 ： 東京後楽堂株式会社

所在地 ： 〒113-0033

東京都文京区本郷5丁目25-17 本郷美術ビル1階

電話番号 ： 03-6801-8778

業態 ： 本格豚骨RAMEN・博多創作焼鳥串

グランドオープン日： 2026年6月26日(金)





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