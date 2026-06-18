エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が手がける24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年7月1日（水）、名鉄瀬戸線「守山自衛隊前駅」徒歩3分のエリアに「エコフィット24 守山自衛隊前店」をグランドオープンいたします。 守山自衛隊前店のオープンにより、エコフィット24の店舗数は全国59店舗となります。 「エコフィット24」は、累計会員数4万人を突破し、低価格で通いやすい24時間フィットネスジムとして全国に店舗を展開してきました。 今後も東海エリアをはじめ、全国各地への出店を通じて、より多くの方にフィットネスを身近に感じていただける環境を提供してまいります。

事前見学会・キャンペーンのご案内

グランドオープンに先駆け、施設内を自由にご覧いただける「事前見学会」を開催いたします。 館内では、実際に設置されているトレーニングマシンや店内設備、24時間無人ジムならではの利用環境をご確認いただけます。 予約は不要ですので、守山自衛隊前駅周辺をご利用の方や、瓢箪山・小幡エリアにお住まいの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 また、現在「エコフィット24 守山自衛隊前店」では、オープンを記念した先着300名様限定の事前入会キャンペーンを実施中です。 期間中にご入会いただくと、初期費用が最大約10,000円お得になる特典をご用意しております。 低価格で本格的な24時間ジムを始められるこの機会を、ぜひご活用ください。 ※定員に達し次第、予告なく終了となりますので、あらかじめご了承ください。 **【事前見学会 概要】** 開催期間：2026年6月27日（土）～6月30日（火） 開催時間：10:00～20:00（予約不要）

エコフィット24 守山自衛隊前店の特徴

守山自衛隊前駅から徒歩3分！瓢箪山・小幡からも通いやすい24時間ジム

「エコフィット24 守山自衛隊前店」は、守山自衛隊前駅から徒歩3分のエリアに位置しています。 駅から近く、通勤・通学前の朝活や、仕事帰りのトレーニングにも立ち寄りやすい立地です。 また、瓢箪山・小幡方面からもアクセスしやすく、名古屋市守山区周辺で24時間ジムをお探しの方にご利用いただきやすい店舗となっています。 駐車場・駐輪場もあるため、徒歩や自転車でのご利用はもちろん、お車でも通いやすい環境です。

月額2,980円で24時間いつでも通い放題

月額2,980円（税込3,278円）の定額制で、24時間365日いつでも利用できます。 低価格でありながら、本格的なトレーニング環境をいつでも利用できるため、コストを抑えながら運動習慣を続けたい方に適した料金設定です。 仕事前や仕事帰り、休日のすきま時間など、ご自身の生活リズムに合わせて無理なく通うことができます。

マシン総数65台以上！低価格でも充実のトレーニング環境

店内には、有酸素マシンから筋力トレーニングマシンまで、マシン総数65台以上を設置しています。 初心者の方が基礎的な運動から始めやすいのはもちろん、しっかり鍛えたい中級者・上級者の方にもご満足いただけるラインナップをそろえています。 専用アプリによるマシンの使い方動画も用意しているため、初めてジムに通う方でも安心してご利用いただけます。

エコフィット24 守山自衛隊前店 店舗情報

店舗名：エコフィット24 守山自衛隊前店 所在地：〒463-0067 愛知県名古屋市守山区守山3丁目7-3 1階 北号室 アクセス：守山自衛隊前駅より徒歩3分／瓢箪山・小幡からも好アクセス 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年6月27日（土）～6月30日（火）10:00～20:00（予約不要） グランドオープン：2026年7月1日（水）10:00～ 店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/moriyama_jieitaimae/ 備考：駐車場・駐輪場あり

月額2,980円で利用できる24時間ジム「エコフィット24」

「エコフィット24」は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。 低価格ながら、初心者から上級者まで使いやすいトレーニングマシンをそろえ、日々の運動習慣を無理なく続けられる環境を提供しています。 24時間営業のため、仕事前や仕事帰り、休日のすきま時間など、ご自身の生活リズムに合わせて自由にご利用いただけます。 また、エコフィット24の会員は、全国の店舗を追加料金なしで相互利用できます。 自宅近くの店舗はもちろん、職場の近くや外出先の店舗も利用できるため、生活圏に合わせて通いやすく、引っ越しや勤務先の変更があっても運動習慣を続けやすい点が特徴です。 【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」でジム利用をサポート

エコフィット24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入しています。 アプリでは、QRコードによる入退館、店舗の混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧などが可能です。 初めて利用するマシンでも、アプリ上で使い方を確認できるため、ジム初心者の方でも安心してトレーニングを始められます。 さらに、トレーニング記録や食事管理にも対応しており、ジムでの運動だけでなく、日々の健康管理までスマートフォンでサポートします。 【TRESULについて】https://www.tresul.jp/

ジム フランチャイズを始めるなら。24時間無人ジムのECOFIT24オーナー募集中

エコフィット24では、全国でフランチャイズオーナーを募集しています。 24時間営業・無人運営を前提とした店舗モデルにより、スタッフ常駐型のジムと比べて人件費を抑えやすく、効率的な運営を目指せる点が特徴です。 入退館管理や会員管理などのITシステムを活用することで、オーナー様の運営負担を軽減しながら、継続しやすいジム経営をサポートします。 新規事業としてフィットネス業界への参入を検討している方、既存事業との組み合わせで収益の柱を増やしたい法人様、複数店舗展開を視野に入れている事業者様にもご提案可能です。 物件選定から店舗設計、開業準備、運営サポートまで、本部が一貫して支援いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 【お問い合わせ先】 エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目11番24号 グラフィスビル2階 TEL：050-3642-6041 E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/