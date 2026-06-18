株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するファッションウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にてフランス時計史に名を刻む老舗ブランド「CHRONOFIXE（クロノフィックス）」の注目コレクションが発売。1857年創業のCHRONOFIXEは、フランス時計産業の歴史を背景に持ちながら、ヴィンテージデザインと現代的な技術を融合させたタイムピースを展開。軍用時計やダイバーズウォッチの伝統を受け継ぎながら、独自のクリエイティブな限定モデルも発表し、世界中の時計愛好家から注目を集めています。

▶フランス文化と遊び心を融合した限定作「COFREFOR」

フランスを代表する国民的コミック『アステリックス』誕生65周年を記念して製作された限定モデルから第2弾「COFREFOR（コフレフォー）」が登場。クリエイティブスタジオ”Seconde/Seconde/”のロマリック・アンドレとのコラボレーションによりデザインされ、アールデコの要素とユーモアあるグラフィック表現が融合。文字盤には、主人公アステリックスを描写。耳を文字盤に当てながらベゼルを回す姿は、スイス銀行の金庫を解読しようとするユーモラスなワンシーンを表現しています。ベゼルやリューズにも金庫をモチーフとした意匠が取り入れられ、時計全体で物語性のあるデザインを完成させています。ムーブメントには信頼性の高いSEIKO NH35自動巻きを搭載し、約41時間のパワーリザーブを備えることで、デザイン性だけでなく実用性にも優れた仕様となっています。伝統的な時計製造技術とポップカルチャーを融合させた、CHRONOFIXEならではのユニークな1本です。

▶都市的感性を映す「Diver Gotham Watch Club」

1960年代のスキンダイバーズウォッチをルーツに持つ、ブランドを代表するコレクションのひとつ。当時のクラシックダイバーズウォッチに見られるコンパクトなケースサイズや機能美を忠実に継承しながら、現代の技術によって実用性を高めた設計が特徴。ヴィンテージの魅力を色濃く残しつつ、日常使いにも適したバランスの取れた1本へと昇華されています。クッションケースや高い視認性を備えたダイヤル、大型インデックス、回転ベゼルといったダイバーズウォッチとしての本質的なディテールを採用し、クラシックな外観と実用性を両立。また、堅牢なケース構造や信頼性の高いムーブメントにより、デザイン性だけでなくツールウォッチとしての完成度も高められています。

▶フランス軍用クロノグラフの精神を継ぐ「TYPE 20」

ブランドの中核を担う「TYPE 20」は、1950年代にフランス空軍向けに供給された軍用クロノグラフの精神を現代に蘇らせたコレクション。マットブラックダイヤル、双方向回転ベゼル、大型リューズなど、航空計器として求められた高い視認性と操作性を忠実に再現しています。37mmケースに手巻きクロノグラフムーブメントを搭載し、ヴィンテージサイズを維持しながら本格的なメカニカルクロノグラフとして高い完成度を実現。歴史的背景と現代的品質を兼ね備えたこのモデルは、ミリタリーウォッチ愛好家にとって見逃せない存在です。

▶フランス航空史に着想を得た「1930」コレクション

1930年にアンデス山脈で遭難しながらも生還を果たしたフランス人パイロット、アンリ・ギヨメの実話に着想を得たアビエーションウォッチです。高い視認性を追求したアラビア数字インデックスや大型リューズなど、初期のパイロットウォッチを思わせる機能的なデザインを採用。さらに、星空を思わせる美しいアベンチュリン文字盤が特徴で、光の当たり方によってさまざまな表情を見せます。

▶発売情報

2026年6月20日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道で先行発売後、6月22日（月）より、エイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて一般発売を開始する。※DIVER（Limitdedition）/TYPE20/1930のみ入荷次第販売開始いたします。

COFREFOR By Seconde/ Seconde/

DIVER

TYPE20

1930

▼ 販売店舗 H°M’S” WatchStore 表参道 H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ ) ▼ お客様お問い合わせ先 店名: エイチエムエスウォッチストア表参道 住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F 03-6438-9321