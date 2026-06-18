『太鼓―僕は現在（いま）を生きていたかった―』が2026年7月23日 (木) ～ 2026年7月26日 (日)に演奏舞台アトリエ／九段下GEKIBA（東京都 千代田区 九段北 1丁目10-2）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式サイト https://www.g-ensoubutai.com/performance

1976年の初演以来、劇団演奏舞台が半世紀以上大切に紡ぎ続けてきた名作「太鼓」。今回、4年ぶり6度目の再演となります。 ​​戦中派劇作家・木谷茂生の描く、ありのままの「戦争」。今回は、浅井星太郎による新たな構成の元、キャストも一新し、演奏舞台ならではの音と光の効果を用いながら、お客様と共に、新しい「太鼓」を創出します。 ​アトリエ空間ならではの圧倒的臨場感。言葉と音が織りなすアンサンブルを劇場でご体感ください。

あらすじ

少年兵は今夜はじめて戦場の土を踏んだ。 星ひとつ見えぬ暗黒の空。静寂。 最前線に歩哨として出された彼の耳に、どこからともなく太鼓の響がきこえてくる。

公演概要

『太鼓―僕は現在（いま）を生きていたかった―』 公演期間：2026年7月23日 (木) ～ 2026年7月26日 (日) 会場：演奏舞台アトリエ／九段下GEKIBA（東京都 千代田区 九段北 1丁目10-2） ■出演者 佐竹駿、鈴木浩二、森田隆義、二上結、岸聡子 ［演奏］THE★演奏舞台​（浅井星太郎・池田純美） ■スタッフ 作／木谷茂生 構成・演出・音楽／浅井星太郎 演出補／池田純美 照明プラン・舞台美術／征矢悟 衣裳／二上結 小道具／森田隆義 照明・音響／Starlight.sound 舞台監督／佐竹駿 企画・制作／劇団演奏舞台 協力／演劇応援｜フリービート 主催／一般社団法人劇団演奏舞台 ■公演スケジュール 7月23日（木）19:00 7月24日（金）19:00 7月25日（土）14:00 / 18:00 7月26日（日）14:00 ※開場は開演の30分前です ※上演時間は2時間以内（途中休憩なし）を予定 ■チケット料金 一般：3,000円 学生：2,500円 ※要学生証提示 （全席自由・税込）

劇団演奏舞台とは

1973年6月、劇作家・三好十郎主宰「戯曲座」系列の「劇団炎座」に所属（後に同劇団代表）していた久保田猛を中心に結成された劇団演奏舞台。 劇中の音楽・効果音を生の楽器（ロックバンド）で奏でるという、当時には珍しいスタイルの演劇を展開し、オリジナル創作劇をはじめ、現代劇作家の名作戯曲などを上演してまいりました。 中でも日本の古典劇（近松劇・能狂言）の現代劇化作品の上演では「日本古典を進化させて継いでいく新しい芸術」という評価も頂戴し、歴史や文化を後世へと繋いでいく役目も実感しています。 演奏舞台でしか体験できない臨場感溢れるサウンドと迫真の芝居のコラボレーションは「濃厚な会話劇と生演奏の表現力に引き込まれた」「幻想的な空間で繰り広げられる演劇に没入した」など、ご覧いただいたお客様に大変ご好評いただいております。 2007年には浅井星太郎が劇団代表を引き継ぎ、2011年に稽古場だった場所を常打ち小屋「演奏舞台アトリエ・九段下GEKIBA」へと改装。稽古期間から徹底的に作り込むことで、外部の劇場では成し得ない臨場感の創出、「演者と音楽」そして「照明・空間・観客」を含めた舞台全体のさらなる融合に注力しています。 生きた音楽と言葉、動き、舞台芸術が紡ぎ出す圧倒的な臨場感と躍動感。音楽劇でもミュージカルでもない「演奏舞台」という独自の表現で、観客の皆様へと”新しい観劇体験”をお届けいたします。

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