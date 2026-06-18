カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロール長さを自由に調整できる高遮光・高耐久サンシェード「K-SSD07」の販売を開始しました。





MAXWIN 自動ロール式サンシェード





【販売ショップ】

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYRNC66L

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-ssd07/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-ssd07.html









【MAXWIN K-SSD07】

MAXWIN K-SSD07





取り付けが簡単で瞬時に設置できる、MAXWINの自動ロール式サンシェード「K-SSD07」は、99％UVカットのチタンシルバーコーティング＋420Dオックスフォード生地の二重防御で、強烈な直射日光から愛車を徹底ガードします。

吸盤の角度とロールの長さを自由に調整できるので、軽自動車からセダン・SUVまで99％以上の車種にぴったりフィット。

乗り込んだ瞬間の不快な熱気を大幅に軽減し、プライバシー保護・防犯対策・車中泊にも対応。

毎日の駐車を快適にアップグレードします。









【製品特徴】

◆フロントガラスに合わせ、吸盤角度とロールの長さを調整可能

フロントガラスに合わせ、吸盤角度とロールの長さを調整可能





ロール式サンシェードはフロントガラスのサイズに応じてポールの長さや吸盤の角度を自由に調整でき、取付もより簡単で便利です。ぴったりフィットする設置で遮光効果を最大限に引き出します。





◆高品質素材・耐熱＆高耐久設計

高品質素材・耐熱＆高耐久設計





アルミニウム合金製のボール構造を採用し、炎天下の高温環境でも変形しにくく長持ちします。さらに420Dオックスフォード生地を使用することで、強力な遮光性と優れた耐久性を両立。シーズンを通じて愛車の車内をしっかりと守り続けます。





◆UVカット効果抜群！

UVカット効果抜群！





外側にチタンシルバーコーティングを施すことで、99％の有害な紫外線を効果的に遮断。駐車中の大切な愛車を太陽光からしっかり守り、紫外線による車内インテリアの劣化・変色を強力に抑制します。





◆車内の温度上昇を軽減

直射日光を遮光することで車内温度の上昇を大幅に抑制します。エアコンへの負荷が減ることで省燃費にも貢献。乗り込んだ瞬間の不快な熱気を和らげ、快適なドライブをサポートします。





◆プライバシー保護

遮光・遮熱効果だけでなく、外から車内の様子を見えにくくする効果も。盗難防止などの防犯対策はもちろん、車中泊や仮眠時の目隠しとしても大活躍します。災害時の緊急避難時にも安心してご使用いただけます。





◆幅広い車種対応

幅広い車種対応





軽自動車から普通車まで幅広く対応し、99％以上の車種に適合。伸縮範囲は幅70～140cm・長さ120cmまで対応可能で、さまざまなサイズのフロントガラスに柔軟にフィットします。









【製品仕様】

取り付け方法





製品仕様





梱包サイズ： 約82×8×5cm

本体サイズ： 約80×6×3cm

伸縮範囲 ： 約幅70～140cm、長さ120cmまで対応可能

製品重量 ： 約920g

材質 ： 420Dオックスフォード生地

色 ： 表面シルバー、裏面ブラック





◆商品内容

サンシェード本体×1、ボールジョイント吸盤×2、フック×2